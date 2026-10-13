Bárdosi Ildikó kutyusaikról: „Pont olyanok, mint én!”

Bárdosi Sándor és Bárdosi Ildikó nem csak gyerekeiket, hanem két agárt is nevelnek. A házaspár ugyanis hatalmas állatszerető, így náluk tényleg igazi családtagok a négylábúak is.
Bárdosi Ildikó szerint, amikor csak tehetik, magukkal viszik a kutyáikat is.
Amikor utazunk, visszük őket magunkkal. Legyen szó autós útról vagy repülésről, mindig megoldjuk, hogy tudjunk foglalkozni velük. Ha mégsem jönnek velünk, akkor a mama vigyáz rájuk. Ő is szeret velük lenni, mert jól neveltek, és szabályrendszer szerint élnek. Kennelben alszanak: amikor a mama elmegy otthonról, be tudja zárni őket, és biztonságban érzik magukat.
– írja a hot!.
„Ropi onnan kapta a nevét, hogy pici volt, amikor hozzánk került. Szerettük volna, hogy a gyerekek tudatosítsák magukban, hogy törékeny: olyan volt, mint egy igazi ropi, ami már egy fuvallattól is eltörik. Lolát a nevével együtt hoztuk el egy tenyészetből. Kilenc hónapos volt, amikor örökbe fogadtuk, már megszokta a nevét, és nem akartam megváltoztatni” – mondta Ildikó, aki szerint kutyáik sok figyelmet igényelnek, hiszen nagyon aktívak.
„Az olasz agaras gazdik tudják, hogy ez a fajta egy percre sem áll le. Mindig azt mondják, hogy a kutya hasonlít a gazdájára, és ez ránk is igaz: pont olyanok, mint én! Állandóan jelen vannak, pörögnek, és aktívak. Ugyanakkor nagyon szenzitívek is, és hihetetlen módon képesek kapcsolódni az emberhez.”
„Nagyon fegyelmezettek, sokkal kedvesebbek és értelmesebbek az átlagnál: a szép szóból is tökéletesen megértik, amit tanítani szeretnénk nekik. Szót fogadnak, folyamatosan figyelik a gazdájukat, mert elképesztően szeretnének megfelelni neki.”
„Hozzám ragaszkodnak a leginkább, hiszen én töltöm velük a legtöbb időt, de mindenkivel barátságosak. Rajtuk kívül van még egy sziámi cicánk és egy gekkónk is, velük is jól kijönnek. Kiegészítik egymást: a fekete a főnök, a másik pedig boldogan megy utána, és követi őt mindenben.”
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