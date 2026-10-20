„Már most feleslegesen vagy itt” – Kiara Lord és Vomberg Frigyes már az első adásban egymásnak estek

Dupla résszel startolt el az Ázsia Expressz 2026-os évada, aminek első felvonásában a nézők az úgy nevezett 0. napot láthatták, ahol a párosoknak még táskák nélkül a 20 millió forintos főnyeremény egy részét, 4 millió forintot kellett összegyűjteniük. Persze, dönthettek úgy is, hogy nem vesznek részt valamelyik feladatban, vagy akár egyikben sem, ezzel vállalva nem csak azt, hogy kevesebb lesz a fődíj, hanem, hogy a többieket is magukra haragítják. Dávid Petra és Kiara Lord duóját azonban ez cseppet sem zavarta, így ők csak a saját győzelmükre koncentráltak. Ezzel pedig jól felbőszítettek mindenkit, különösen Vomberg Frigyest, aki a nap végén nekiesett a csajoknak.
Vomberg Frigyes és Tischler Petra a nehézségek ellenére mindent megtettek, hogy az általuk maximálisan összegyűjthető pénzösszeggel érkezzenek meg a célállomásra, míg Kiara és Petra ennek szöges ellentétei voltak. Ez pedig nagyon nem tetszett a Séfek Séfe sztárjainak.
Mi beledugtuk az ujjunkat a vízbe, és úgy döntöttünk, hogy ezt azért nem. Úgy gondoltuk, hogy a többiek biztosan fognak igyekezni és nem fog annyi pénz elveszni
– indokolt A Nagy Ő egykori sztárja.
„Ez nem egy csapatjáték” – szúrta közbe Dávid Petra.
Te! Akkor már most feleslegesen vagy itt. Ez egy csapatról szólt, hogy mennyi pénzt visz haza a győztes. Akarsz győzni? Tehát, ha te győzni akarsz, akkor nem teszel semmit azért, hogy te többet vigyél haza, hanem elvárod, hogy a másik alád tolja a sámlit?
– szegezte nekik a kérdést Vomberg Frigyes ingerülten.
„Hát Frici, valaki így él” – reagált pimaszul Kiara.
„Élj így akkor, legyél boldog. Csak minek jöttél ide?” – folytatta a séf.
„Ez egy picit rosszul esett, hogy már most az elején ennyire az ego van előtérbe helyezve, és nem a közösség” – mondta el a véleményét később a kamerának Frici.
Mi nem így nevelkedtünk, hogy ez elfogadható, vagy belefér
– értett egyet Tischler Petra.
A parázs vita után Ördög Nóra némiképp próbált enyhíteni a helyzeten, de nem járt sok sikerrel, hiszen a reality királynők meg vannak győződve róla, hogy a többiek nem kedvelik őket, tegyenek bármit.
„Én azt gondolom, hogy mi alapvetően is egy megosztó páros vagyunk, szóval mindig is a célkeresztben vagyunk vagy leszünk. Úgyhogy szerintem nem ezen múlik a sorsunk” – jelentette ki Petra.
„Nem oszt nem szoroz” – fűzte hozzá Kiara is.
Kiara, ne vicceljetek! Ezzel azt mutatjátok, hogy nem nekünk vannak előítéleteink, hanem nektek van velünk szemben
– reagált a csapat nevében Deutsch Anita.
„Nekünk inkább tapasztalataink vannak. Örülök, ha ezt megcáfolod, de számítottunk arra, hogy ki fogunk lógni a sorból, és az első adandó alkalommal minket soroznának meg, úgyhogy ennek elébe mentünk” – válaszolta a felnőttfilmes. De vajon ezek után milyen sors vár az Ázsia Expressz 7. évadának sztárjaira? Az új évad további részeiből kiderül, minden hétköznap este 19:50-től a TV2-n!
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