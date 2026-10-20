„Már most feleslegesen vagy itt” – Kiara Lord és Vomberg Frigyes már az első adásban egymásnak estek

Dupla résszel startolt el az Ázsia Expressz 2026-os évada, aminek első felvonásában a nézők az úgy nevezett 0. napot láthatták, ahol a párosoknak még táskák nélkül a 20 millió forintos főnyeremény egy részét, 4 millió forintot kellett összegyűjteniük. Persze, dönthettek úgy is, hogy nem vesznek részt valamelyik feladatban, vagy akár egyikben sem, ezzel vállalva nem csak azt, hogy kevesebb lesz a fődíj, hanem, hogy a többieket is magukra haragítják. Dávid Petra és Kiara Lord duóját azonban ez cseppet sem zavarta, így ők csak a saját győzelmükre koncentráltak. Ezzel pedig jól felbőszítettek mindenkit, különösen Vomberg Frigyest, aki a nap végén nekiesett a csajoknak.

Dávid Petra Kiara Lord oldalán vágott bele az Ázsia Expressz új évadába, és úgy tűnik, a duójuk stílusa nem kevés konfliktus forrása lesz (Fotó: TV2)

Vomberg Frigyes és Tischler Petra a nehézségek ellenére mindent megtettek, hogy az általuk maximálisan összegyűjthető pénzösszeggel érkezzenek meg a célállomásra, míg Kiara és Petra ennek szöges ellentétei voltak. Ez pedig nagyon nem tetszett a Séfek Séfe sztárjainak.

Mi beledugtuk az ujjunkat a vízbe, és úgy döntöttünk, hogy ezt azért nem. Úgy gondoltuk, hogy a többiek biztosan fognak igyekezni és nem fog annyi pénz elveszni

– indokolt A Nagy Ő egykori sztárja.

„Ez nem egy csapatjáték” – szúrta közbe Dávid Petra.

Te! Akkor már most feleslegesen vagy itt. Ez egy csapatról szólt, hogy mennyi pénzt visz haza a győztes. Akarsz győzni? Tehát, ha te győzni akarsz, akkor nem teszel semmit azért, hogy te többet vigyél haza, hanem elvárod, hogy a másik alád tolja a sámlit?

– szegezte nekik a kérdést Vomberg Frigyes ingerülten.

„Hát Frici, valaki így él” – reagált pimaszul Kiara.

„Élj így akkor, legyél boldog. Csak minek jöttél ide?” – folytatta a séf.

„Ez egy picit rosszul esett, hogy már most az elején ennyire az ego van előtérbe helyezve, és nem a közösség” – mondta el a véleményét később a kamerának Frici.

Mi nem így nevelkedtünk, hogy ez elfogadható, vagy belefér

– értett egyet Tischler Petra.

Tischler Petra és Vomberg Frigyes már az Ázsia Expressz 1. részében kiborultak Kiaráék viselkedése miatt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz Kiara Lord szerint szövetségesek nélkül is megnyerhető

A parázs vita után Ördög Nóra némiképp próbált enyhíteni a helyzeten, de nem járt sok sikerrel, hiszen a reality királynők meg vannak győződve róla, hogy a többiek nem kedvelik őket, tegyenek bármit.