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„Már most feleslegesen vagy itt” – Kiara Lord és Vomberg Frigyes már az első adásban egymásnak estek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Ázsia Expressz
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 20. 06:00
Kiara LordvitaVomberg Frigyes
Kiara Lord és Dávid Petra párosának már a műsor első adásában sikerült kihúznia a gyufát, miután önző módon csak a saját győzelmükre koncentráltak. Ezt az Ázsia Expressz versenyzői szóvá is tették, így a felnőttfilmes és a sztárséfek között komoly konfliktus alakult ki.
Balla Nikolett
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Dupla résszel startolt el az Ázsia Expressz 2026-os évada, aminek első felvonásában a nézők az úgy nevezett 0. napot láthatták, ahol a párosoknak még táskák nélkül a 20 millió forintos főnyeremény egy részét, 4 millió forintot kellett összegyűjteniük. Persze, dönthettek úgy is, hogy nem vesznek részt valamelyik feladatban, vagy akár egyikben sem, ezzel vállalva nem csak azt, hogy kevesebb lesz a fődíj, hanem, hogy a többieket is magukra haragítják. Dávid Petra és Kiara Lord duóját azonban ez cseppet sem zavarta, így ők csak a saját győzelmükre koncentráltak. Ezzel pedig jól felbőszítettek mindenkit, különösen Vomberg Frigyest, aki a nap végén nekiesett a csajoknak.

Hétfő este indul az Ázsia Expressz hetedik évad a TV2-n.
Dávid Petra Kiara Lord oldalán vágott bele az Ázsia Expressz új évadába, és úgy tűnik, a duójuk stílusa nem kevés konfliktus forrása lesz (Fotó: TV2)

Vomberg Frigyes és Tischler Petra a nehézségek ellenére mindent megtettek, hogy az általuk maximálisan összegyűjthető pénzösszeggel érkezzenek meg a célállomásra, míg Kiara és Petra ennek szöges ellentétei voltak. Ez pedig nagyon nem tetszett a Séfek Séfe sztárjainak.

Mi beledugtuk az ujjunkat a vízbe, és úgy döntöttünk, hogy ezt azért nem. Úgy gondoltuk, hogy a többiek biztosan fognak igyekezni és nem fog annyi pénz elveszni

 – indokolt A Nagy Ő egykori sztárja.

„Ez nem egy csapatjáték” – szúrta közbe Dávid Petra.

Te! Akkor már most feleslegesen vagy itt. Ez egy csapatról szólt, hogy mennyi pénzt visz haza a győztes. Akarsz győzni? Tehát, ha te győzni akarsz, akkor nem teszel semmit azért, hogy te többet vigyél haza, hanem elvárod, hogy a másik alád tolja a sámlit?

 – szegezte nekik a kérdést Vomberg Frigyes ingerülten.

„Hát Frici, valaki így él” – reagált pimaszul Kiara.

„Élj így akkor, legyél boldog. Csak minek jöttél ide?” – folytatta a séf.

„Ez egy picit rosszul esett, hogy már most az elején ennyire az ego van előtérbe helyezve, és nem a közösség” – mondta el a véleményét később a kamerának Frici.

Mi nem így nevelkedtünk, hogy ez elfogadható, vagy belefér

 – értett egyet Tischler Petra.

A Séfek Séfe sztárjai együtt vágtak bele az Ázsia Expresszbe.
Tischler Petra és Vomberg Frigyes már az Ázsia Expressz 1. részében kiborultak Kiaráék viselkedése miatt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz Kiara Lord szerint szövetségesek nélkül is megnyerhető

A parázs vita után Ördög Nóra némiképp próbált enyhíteni a helyzeten, de nem járt sok sikerrel, hiszen a reality királynők meg vannak győződve róla, hogy a többiek nem kedvelik őket, tegyenek bármit.

„Én azt gondolom, hogy mi alapvetően is egy megosztó páros vagyunk, szóval mindig is a célkeresztben vagyunk vagy leszünk. Úgyhogy szerintem nem ezen múlik a sorsunk” – jelentette ki Petra.

„Nem oszt nem szoroz” – fűzte hozzá Kiara is.

Kiara, ne vicceljetek! Ezzel azt mutatjátok, hogy nem nekünk vannak előítéleteink, hanem nektek van velünk szemben 

– reagált a csapat nevében Deutsch Anita.

„Nekünk inkább tapasztalataink vannak. Örülök, ha ezt megcáfolod, de számítottunk arra, hogy ki fogunk lógni a sorból, és az első adandó alkalommal minket soroznának meg, úgyhogy ennek elébe mentünk” – válaszolta a felnőttfilmes. De vajon ezek után milyen sors vár az Ázsia Expressz 7. évadának sztárjaira? Az új évad további részeiből kiderül, minden hétköznap este 19:50-től a TV2-n!

 

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