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A Bridgerton sztárja, Phoebe Dynevor összeházasodott szerelmével

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 15:30
szerelemBridgertonPhoebe Dynevorprovencelánybúcsú
Phoebe Dynevor a valóságban is megtalálta a saját tündérmeséjét. Daphne Bridgerton egy provance-i kúriában házasodott össze szerelmével, Cameron Fullerrel.
Fekete Ágnes
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Úgy tűnik, a Bridgerton sztárja, Phoebe Dynevor a valóságban is megtalálta az igazit. A 31 éves színésznő hétvégén feleségül ment Cameron Fuller amerikai színész-producerhez. A pár egy festői, 18. századi provence-i kúriában mondta ki egymásnak a boldogító igent, szűk családi és baráti körben. 

Bridgerton sztárja összeházasodott vőlegényével, Cameron Fuller-rel
A Bridgerton sztárja összeházasodott vőlegényével, Cameron Fullerrel (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto)
  • Daphne Bridgertonra a sorozat után végre a való életben is rátalált a saját tündérmeséje
  • Hétvégén Phoebe Dynevor és Cameron Fuller kimondták egymásnak a boldogító igent
  • A sztárpár esküvőjét egy romantikus hangulatú 18. századi provence-i kúriában tartották szűk körben

A Bridgerton Daphne-ja, Phoebe Dynevor oltár elé állt

A Bridgerton sztárja a való életben is megtalálta az igazit. A The Sunnak nyilatkozó bennfentes beszámolója szerint Phoebe Dynevor és Cameron Fuller szombaton összeházasodtak. A ceremóniát a franciaországi Provence-ban található Le Mas des Poiriers nevű, 18. századi birtokon tartották. A helyszínválasztás pedig különösen jól illik Phoebe Dynevorhoz, akit a közönség leginkább Daphne Bridgertonként ismer. A színésznő állítólag hónapokon keresztül készült a nagy napra, és édesanyja, Sally Dynevor is végig segített neki a szervezésben. 

Phoebe Dynevor és Cameron Fuller kapcsolata 2023-ban kezdődött, egy évvel később pedig már el is jegyezték egymást
Phoebe Dynevor és Cameron Fuller kapcsolata 2023-ban kezdődött, egy évvel később pedig már el is jegyezték egymást (Fotó: Nina Prommer /  Northfoto)

Phoebe Dynevor húga, Hattie Dynevor Instagram-oldalán posztolt az esküvőről

A beszámolók szerint Phoebe Dynevor esküvőjén a közeli családtagok is jelen voltak. A színésznő édesanyja, Sally Dynevor, aki a brit Coronation Street című sorozatból ismert, szintén részt vett az ünnepségen, és a Bridgerton sztárjának kishúga is jelen volt a nagy napon. Ő később közösségi oldalán apró betekintést is engedett a franciaországi utazásba. Hattie Dynevor Instagram-oldalán fotókat osztott meg magáról, amelyeken elegáns, sötétkék-fehér pöttyös ruhában pózolt, és a bejegyzés helyszíneként a Dél-Franciaországot jelölte meg. 

Phoebe Dynevor lánybúcsúja

Az esküvő előtt Phoebe Dynevor lánybúcsút is tartott Londonban. A Bridgerton Daphne-ja családtagjaival és barátaival a luxus Broadwick Soho hotelben ünnepelt. Hattie Dynevor pedig erről az eseményről is osztott meg fotókat, amelyekből kiderült, hogy a menyasszony egy feltűnő ezüstszínű ruhában ünnepelt édesanyjával, testvérével és közeli barátaival együtt. 

 

 

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