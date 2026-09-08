A Bridgerton sztárja, Phoebe Dynevor összeházasodott szerelmével

Úgy tűnik, a Bridgerton sztárja, Phoebe Dynevor a valóságban is megtalálta az igazit. A 31 éves színésznő hétvégén feleségül ment Cameron Fuller amerikai színész-producerhez. A pár egy festői, 18. századi provence-i kúriában mondta ki egymásnak a boldogító igent, szűk családi és baráti körben.
A Bridgerton sztárja a való életben is megtalálta az igazit. A The Sunnak nyilatkozó bennfentes beszámolója szerint Phoebe Dynevor és Cameron Fuller szombaton összeházasodtak. A ceremóniát a franciaországi Provence-ban található Le Mas des Poiriers nevű, 18. századi birtokon tartották. A helyszínválasztás pedig különösen jól illik Phoebe Dynevorhoz, akit a közönség leginkább Daphne Bridgertonként ismer. A színésznő állítólag hónapokon keresztül készült a nagy napra, és édesanyja, Sally Dynevor is végig segített neki a szervezésben.
A beszámolók szerint Phoebe Dynevor esküvőjén a közeli családtagok is jelen voltak. A színésznő édesanyja, Sally Dynevor, aki a brit Coronation Street című sorozatból ismert, szintén részt vett az ünnepségen, és a Bridgerton sztárjának kishúga is jelen volt a nagy napon. Ő később közösségi oldalán apró betekintést is engedett a franciaországi utazásba. Hattie Dynevor Instagram-oldalán fotókat osztott meg magáról, amelyeken elegáns, sötétkék-fehér pöttyös ruhában pózolt, és a bejegyzés helyszíneként a Dél-Franciaországot jelölte meg.
Az esküvő előtt Phoebe Dynevor lánybúcsút is tartott Londonban. A Bridgerton Daphne-ja családtagjaival és barátaival a luxus Broadwick Soho hotelben ünnepelt. Hattie Dynevor pedig erről az eseményről is osztott meg fotókat, amelyekből kiderült, hogy a menyasszony egy feltűnő ezüstszínű ruhában ünnepelt édesanyjával, testvérével és közeli barátaival együtt.
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