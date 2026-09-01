„Valamilyen módon gyerekkorom óta a középpontban voltam” – Pető Brúnó már hozzászokott a rajongáshoz

Az elmúlt hónapokban szinte megállás nélkül járták az országot. Pető Brúnó a csapatával, a korábbi évek tapasztalataiból tanulva azonban ezúttal már jóval tudatosabban indultak neki a fesztiválszezonnak.

Pető Brúnó összehozta a nyár slágerét Bereczki Zolival

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

A sűrű fesztiválszezonban Pető Brúnó és csapata idén már tudatosabban figyelt a pihenésre.

Bereczki Zolival közös daluk, a Szexi BB a nyár egyik nagy slágere lett.

Brúnó gyerekkora óta otthonosan mozog a figyelem középpontjában, rajongóira pedig leginkább barátokként tekint.

Ősszel újabb televíziós produkcióban tűnhet fel.

Pető Brúnó: „Ez mindenképpen előrelépés volt”

„Ezek a turnék akkor is nagyon fárasztóak, ha közben az ember jól érzi magát” – kezdte Pető Brúnó a hot!-nak. „Sok az utazás, az összevisszaság, gyakran hajnalban érünk haza, és nem mindig sikerül jól aludnunk. Idén azonban tömtük magunkat vitaminokkal, amikor tudtunk, aludtunk, sportoltunk, és feleslegesen nem buliztunk. Szerintem ez mindenképpen előrelépés volt.”

Pető Brúnó és Bereczki Zoli közös dala igazi sláger lett

A nyár egyik legnagyobb slágere lett a Bereczki Zolival közös daluk, a Szexi BB. A váratlan párosítás hamar meghódította a közönséget, a szám a közösségi oldalakon és a koncerteken is slágerré vált.

„A Zolival közös dal hangzása és szövege modernebb annál, mint amit korábban ő csinált, az éneklési stílusa viszont szerintem nagyon közel áll hozzá. Nekem egy picit Justin Timberlake kétezres évek­beli világát hozza, és mi is az erre a korszakra jellemző hangzásra mentünk rá. Egy fellépés után beszélgettünk néhány mondatot, és rögtön megvolt köztünk a kémia, annak ellenére is, hogy nagy a korkülönbség, és teljesen más zenei világból érkezünk”– mondta Brúnó, aki tavaly nyáron szakított a barátnőjével, Sárával. A fiatal lányok valósággal megőrülnek a tehetséges hiphopsztárért, aki saját bevallása szerint jól kezeli a közönség rajongását, hiszen régóta tudja, milyen a figyelem fókuszában lenni.

Valamilyen módon gyerekkorom óta a középpontban voltam. Amikor fociztam, az öltözőben is én voltam a hangadó, de az iskolában is nagy szám volt, szerettem beszélni, és sokan zsongtak körülöttem. A zene ezt az egészet csak felnagyította. Valahol leginkább barátként gondolok a rajongóinkra, és ezt tényleg komolyan mondom. Amikor elmegyünk egy koncertre vagy akár magánemberként fesztiválozni, és találkozunk azokkal, akik hallgatnak minket, az olyan, mintha az első néhány kötelező ismerkedős beszélgetésen már túl lennénk: rögtön kialakul a jó hangulat közöttünk.

„Nagyon várom már a forgatást”

Brúnó a fesztiválszezon után sem marad munka nélkül. Bár erről egyelőre kevés részletet árulhat el, de szeptember környékén várhatóan ismét feltűnik egy televíziós produkcióban.