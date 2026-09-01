Fotón Dzsudzsák Balázs pazar otthona

Betekintést engedett az otthonába Dzsudzsák Balázs. A DVSC 39 éves labdarúgója a kerti medence mellől osztott meg magáról egy fotót, amelyen a kutyája mellett látható. Bár a kép már sötétedés után készült, jól kivehető, a debreceni csapatkapitány milyen ízléses körülmények közt éli az életét.
Pályafutása utolsó idényét játszhatja idén Dzsudzsák Balázs – legalábbis erről beszélt nemrég egy interjúban. A szezon még csak pár hete tart, de a DVSC 39 éves csapatkapitánya máris négy gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve. A szombati, Paks elleni találkozón (20.00) ráadásul tovább növelheti ezt a számot. Dzsudzsák rendszeresen oszt meg magáról fotókat a közösségi oldalán a pályáról, most azonban kivételt tett, és egy magánéleti pillanatról megörökített képet tett fel a 24 órán át látható Instagram-történetébe.
Otthon
– írta a magyar labdarúgás válogatottsági rekordere a felvétel mellé, amely pazar körülmények közt, a kertben készült róla és kutyájáról.
Dzsudzsák Balázs mellett nemcsak a házi kedvenc tűnik fel a fotón, hanem egy kivilágított medence is, amelynek környezetét nagyon ízlésesen alakították ki. A kertben helyet kapott egy nagyméretű függőfotel, egy kerti bútor szett és egy hatalmas kaspóban elhelyezett olajfa is – ami egyre népszerűbb eleme a mediterrán hangulatot keltő kerteknek.
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