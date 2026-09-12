Rózsa György: „Az élet ajándékának tartom, hogy együtt lehetek Csillával és Ádámmal”

A televíziózás legendás alakja az évek múlásával sem lassít: új műsorokon töri a fejét, utazásokat tervez, és továbbra is a nézők szórakoztatása élteti. Közelgő 79. születésnapja kapcsán Rózsa György lányához és unokájához fűződő különleges kapcsolatáról is mesélt.

Rózsa György és unokája

Fotó: hot! magazin/ Léderer Anita

Rózsa György októberben ünnepli 79. születésnapját.

Ötven televíziós év után is új műsorokon dolgozik.

Születésnapjait szerettei sírjánál kezdi.

Családja lányával és hatéves unokájával teljes.

Ádám kedvéért engedékeny nagypapává válik.

Rózsa György megható interjúban mesélt családjáról, mindennapjairól

hot!: Elmúlt a nyár és vele együtt a meleg is lassan. Sikerült könnyen átvészelnie az idei nagy kánikulát?

Rózsa György: „Sráckoromban nem is hallottam légkondicionálásról. Arra emlékszem, hogy nagyon vártuk a nyári meleget, mehettünk végre strandolni a Palára (fiataloknak ez a margitszigeti Palatinus), a Szecskába (ez meg a Széchenyi), a Dagályba, és úszni, fejelni, gumimatracozni a Balatonnál. Ebéd után a fenyvesi szabadstrandon fociztunk alkonyatig, végkimerülésig. Izzadtunk, de kit érdekelt – fiatalok voltunk. Talán nem is voltak ilyen duhasztóak a nyarak, bár a kánikula szót már akkor is ismertük. Vártuk a jeges kocsit, a jeget vödörben vittem föl a 3. emeletre, s bizony jólesett a hideg vödröt fognom. Hol volt akkor még a fridzsider, a légkondi? Ma már az egész lakásom nyáron hűs, télen meleg. Nyári délutánokon olvasgatok, szundikálok egy keveset. S hát, vágyakozva gondolok a régi, önfeledt, szerelmektől is forró nyarakra” – fogalmazott a hot! magazinnak.

Milyen tervekkel, célokkal vág neki az előttünk álló őszi szezonnak?

„Lehetett mégoly patakzó a nyarunk, augusztus utolsó napjaiban már nagyon vártuk a sulit, a haverokkal való újabb találkozást. Most, hogy éppen a 60 éves érettségi találkozónkra készülök, magam is csodálkozom, mitől fog el mégis a várakozás így, nyár végén? Miért nem élem a nyugdíjasok békés életét, miért töröm még mindig a fejem új műsorokon, ötleteken 50 televíziós év elteltével? És miért tervezgetek a barátaimmal új és új külföldi csavargásokat? Vagy ez volna titka a fiatalságnak vagy az öregedés késleltetésének? Most szinte naponta ismétli a tévé a Magyar Elsők című, 116 részes sorozatunk filmjeit, és előkészül a világsztárokat felvonultató Top-show, valamint a 17 éven át futott Leg...Leg...Leg...-sorozat adásainak legkülönlegesebb rekordjait bemutató néhány adás. Őszintén remélem, hogy még jó pár évig a nézők rendelkezésére állhatok, tehetem azt, amit fél évszázadon át tettem: szórakoztathatok.”