Rózsa György: „Az élet ajándékának tartom, hogy együtt lehetek Csillával és Ádámmal”

A televíziózás legendás alakja az évek múlásával sem lassít: új műsorokon töri a fejét, utazásokat tervez, és továbbra is a nézők szórakoztatása élteti. Közelgő 79. születésnapja kapcsán Rózsa György lányához és unokájához fűződő különleges kapcsolatáról is mesélt.
hot!: Elmúlt a nyár és vele együtt a meleg is lassan. Sikerült könnyen átvészelnie az idei nagy kánikulát?
Rózsa György: „Sráckoromban nem is hallottam légkondicionálásról. Arra emlékszem, hogy nagyon vártuk a nyári meleget, mehettünk végre strandolni a Palára (fiataloknak ez a margitszigeti Palatinus), a Szecskába (ez meg a Széchenyi), a Dagályba, és úszni, fejelni, gumimatracozni a Balatonnál. Ebéd után a fenyvesi szabadstrandon fociztunk alkonyatig, végkimerülésig. Izzadtunk, de kit érdekelt – fiatalok voltunk. Talán nem is voltak ilyen duhasztóak a nyarak, bár a kánikula szót már akkor is ismertük. Vártuk a jeges kocsit, a jeget vödörben vittem föl a 3. emeletre, s bizony jólesett a hideg vödröt fognom. Hol volt akkor még a fridzsider, a légkondi? Ma már az egész lakásom nyáron hűs, télen meleg. Nyári délutánokon olvasgatok, szundikálok egy keveset. S hát, vágyakozva gondolok a régi, önfeledt, szerelmektől is forró nyarakra” – fogalmazott a hot! magazinnak.
Milyen tervekkel, célokkal vág neki az előttünk álló őszi szezonnak?
„Lehetett mégoly patakzó a nyarunk, augusztus utolsó napjaiban már nagyon vártuk a sulit, a haverokkal való újabb találkozást. Most, hogy éppen a 60 éves érettségi találkozónkra készülök, magam is csodálkozom, mitől fog el mégis a várakozás így, nyár végén? Miért nem élem a nyugdíjasok békés életét, miért töröm még mindig a fejem új műsorokon, ötleteken 50 televíziós év elteltével? És miért tervezgetek a barátaimmal új és új külföldi csavargásokat? Vagy ez volna titka a fiatalságnak vagy az öregedés késleltetésének? Most szinte naponta ismétli a tévé a Magyar Elsők című, 116 részes sorozatunk filmjeit, és előkészül a világsztárokat felvonultató Top-show, valamint a 17 éven át futott Leg...Leg...Leg...-sorozat adásainak legkülönlegesebb rekordjait bemutató néhány adás. Őszintén remélem, hogy még jó pár évig a nézők rendelkezésére állhatok, tehetem azt, amit fél évszázadon át tettem: szórakoztathatok.”
Októberben lesz a 79. születésnapja. Hogyan viszonyul ehhez az évfordulóhoz: szeret ilyenkor ünnepelni és kicsit visszatekinteni a múltba?
„A születésnapok kétarcúak: fájdalmasak és örömteliek. Ezeket a napokat Farkasréten kezdem. Megköszönöm az életemet a szüleimnek, gondoskodásukat, mindenen átsegítő szeretetüket, testvéremnek pedig a sok közös élményt. Azután a feleségem nyughelyéhez viszek virágot, aki elfogadhatatlanul fiatalon elment, de itt hagyta nekem a kislányunkat, Csillát, életem legnagyobb ajándékát.”
Ha becsukja a szemét, milyen önnek egy tökéletes születésnap?
„Délben a lányom és unokám, a 6 éves Ádám várnak ebédre, aztán együtt töltjük a délutánt – játszunk, bolondozunk, és nagyon szeretjük egymást. Este a barátaimmal ünnepelünk, ők az ünnepelt kárára sztorizgatnak, nagyokat nevetve korábbi baklövéseimen.”
A környezete, a nézők, de még a szakma is ámulva figyeli: szó szerint fiatalokat meghazudtoló energiával éli a mindennapjait. Mi a titka, hogyan képes ilyen jó formában tartani magát?
„Örülök, ha így, ilyennek lát. Édesapám mindig azt mondta, ha lehangoltnak, szomorúnak látott: „kisfiam, küzdjél, ne hagyd el magad, ne állj ellent az életnek!” Ő is, édesanyám is az emberek szeretetét sugározták belém. Ők 73 éven át éltek együtt szeretetben. Bár hasonlítanék rájuk kicsit!”
Ha most mérleget vonna, mi a legszebb dolog, amit a sorstól kapott?
„Az élet ajándékának tartom, hogy közelebb költözve többet lehetek együtt a lányommal és az unokámmal. Csilla aggódó szeretettel segít, ha bármiben szükségem van rá, ő talált nekem egy pompás lakást, sürgölődött a kényelmes berendezésében.”
Látom, hogy a lánya és az unokája rengeteg erőt adnak önnek. Milyen közös programjaik vannak mostanában?
„Ő is, az unokám is szeretnek nálam lenni, Csilla napozgat a nagy teraszon, Ádámmal pedig bújócskázunk, viccelődünk, játszunk. Ha pedig én megyek át az ő házukba, kezdődik a mesedélután, a medencézés, újabban a kísérletezés és a végtelen bolondozás, nevetés. Ez utóbbiban jó társak vagyunk – legalább valamit tőlem is örökölt az unokám!”
Mennyire engedékeny nagypapa? Nehéz tartani a határokat, amikor az unokája kér valamit?
„Ha engem kérdez: éppen csak. Ha a lányomat (vagy a barátaimat): „Az ujja köré csavar, miért engedsz meg mindent neki, néha meglegyinthetnéd! És ne adj neki annyi ajándékot!” Jó, jó, de hát annyira örül neki.”
Milyen útravalót szeretne átadni Ádámnak a jövőre nézve?
„Leginkább azt, amit én kaptam a szüleimtől. Szeresse nagyon az édesanyját, vigyázzon rá majd helyettem is! Küzdjön, ne adja fel soha, és találjon sok boldogságot, szépet az életében!”
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