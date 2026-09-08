Csuti könnyek között nézte, ahogy kislánya iskolás lett: „Mocskosul szentimentális lettem”

Különösen megható napokat élt át Szabó András Csuti: fia, Medox már második osztályos lett, kislánya, Nina pedig idén először lépte át az iskola kapuját. A büszke édesapa számára mindkét évnyitó emlékezetes marad, de természetesen Nina első nagy napja különösen megérintette.
Csuti gyerekei tehát végleg elhagyták az ovit, az édesapa pedig dagad a büszkeségtől.
Mindkét évnyitó nagyon jól sikerült, de Nina számára természetesen ez egy teljesen új korszak kezdete. Medox már rutinosabb, neki nem volt akkora újdonság az iskola, Ninát viszont most először láttam iskolásként. Nagyon szép és megható pillanat volt
– mesélte Csuti.
„Az évnyitók egyébként különösen tetszettek. Külön örültem annak, hogy mindkettő a Himnusszal kezdődött, és a Szózattal ért véget. Medi évnyitóján pedig egy fát is ültettek, egy pap pedig megszentelte a felújított udvart. Szerintem ezek nagyon szép gesztusok voltak, hiszen a gyerekek így láthatják, hogy a magyar hagyományok tisztelete, a természet közelsége, és a hit mind nagyon fontos értékek.”
Az édesapa ráadásul nemcsak meghatódott, hanem büszkén figyelte azt is, milyen könnyedén vette lánya az első akadályokat. Nina már az első napján megtalálta a helyét – szó szerint és átvitt értelemben is.
Őszintén bevallom, hogy könnyes szemmel néztem, ahogy a gyönyörű, cserfes kislányom ott áll a kis ruhájában. Együtt választottuk ki a padot, ahol ülni fog, és a nap végére már barátnője is lett. Boldogan hívott fel, hogy képzeljem el, még házi feladatot sem kaptak. Nagyon megható volt az egész. Amióta gyerekeim vannak, mocskosul szentimentális lettem
– vallotta be nevetve.
Bár Csuti kimondhatatlanul büszke arra, hogy gyermekei egyre önállóbbak, apaként nehéz megélni azt is, hogy a kicsik lassan felnőnek.
„Nagyon boldog és büszke vagyok, de közben tudom, hogy az én pici lányom egyszer csak felnőtt nő lesz. Medox már egyszer elengedte a kezem az iskola előtt, Nina viszont még mindig rohan hozzám, és az ölembe ugrik. Az évnyitón is, amikor meglátott, fülig ért a szája, dobálta a puszikat és mutatta nekem a szívecskét. Ezek olyan pillanatok, amiket legszívesebben örökre megőriznék” – mesélte meghatódva.
A két testvér nem ugyanabba az intézménybe jár, ez pedig a szülők tudatos döntése volt. Nem a praktikumot tartották szem előtt, hanem azt, hogy mindkét gyermek olyan helyre kerüljön, amely leginkább illik hozzá.
„Tudatosan választottunk nekik külön iskolát. Nem az volt a fontos, hogy nekünk legyen egyszerűbb a reggeli logisztika, hanem az, hogy mindketten olyan környezetbe kerüljenek, ami illik a személyiségükhöz, és ahol a legjobban tudnak fejlődni” – árulta el Csuti.
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