Csuti könnyek között nézte, ahogy kislánya iskolás lett: „Mocskosul szentimentális lettem”

Különösen megható napokat élt át Szabó András Csuti: fia, Medox már második osztályos lett, kislánya, Nina pedig idén először lépte át az iskola kapuját. A büszke édesapa számára mindkét évnyitó emlékezetes marad, de természetesen Nina első nagy napja különösen megérintette.

Csuti nagyon büszke a gyerekeire: megható pillanatot osztott meg a Borssal (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Szabó András Csuti kislánya iskolás lett

Csuti gyerekei tehát végleg elhagyták az ovit, az édesapa pedig dagad a büszkeségtől.

Mindkét évnyitó nagyon jól sikerült, de Nina számára természetesen ez egy teljesen új korszak kezdete. Medox már rutinosabb, neki nem volt akkora újdonság az iskola, Ninát viszont most először láttam iskolásként. Nagyon szép és megható pillanat volt

– mesélte Csuti.

„Az évnyitók egyébként különösen tetszettek. Külön örültem annak, hogy mindkettő a Himnusszal kezdődött, és a Szózattal ért véget. Medi évnyitóján pedig egy fát is ültettek, egy pap pedig megszentelte a felújított udvart. Szerintem ezek nagyon szép gesztusok voltak, hiszen a gyerekek így láthatják, hogy a magyar hagyományok tisztelete, a természet közelsége, és a hit mind nagyon fontos értékek.”

Az édesapa ráadásul nemcsak meghatódott, hanem büszkén figyelte azt is, milyen könnyedén vette lánya az első akadályokat. Nina már az első napján megtalálta a helyét – szó szerint és átvitt értelemben is.

Őszintén bevallom, hogy könnyes szemmel néztem, ahogy a gyönyörű, cserfes kislányom ott áll a kis ruhájában. Együtt választottuk ki a padot, ahol ülni fog, és a nap végére már barátnője is lett. Boldogan hívott fel, hogy képzeljem el, még házi feladatot sem kaptak. Nagyon megható volt az egész. Amióta gyerekeim vannak, mocskosul szentimentális lettem

– vallotta be nevetve.