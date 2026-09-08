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Szeptemberben is irány a Balaton-felvidék!

Szeptemberi bakancslista: a Balaton-felvidék 5 legizgalmasabb kora őszi útvonala

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors balaton-felvidék
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 12:00
belföldi utazáskirándulásszeptember
A szeptember eleji, még meleg napok és a szőlőtőkék lassan színesedő lombjai jelzik, hogy elérkezett a nyár végi, kora őszi időszak a magyar tenger környékére. Fedezd fel a tó északi partjának legszebb ösvényeit, hiszen a Balaton-felvidék kirándulóhelyei az utolsó forró hetek elmúltával mutatják meg igazi arcukat!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Mérsékelt időjárás: a kora őszi kellemes meleg tökéletes a hosszabb, izzasztó kánikula nélküli túrákhoz.
  • Szezonvégi nyugalom: a nyári tömeg levonulásával csendesebb, élvezhetőbb útvonalak várják a természetjárókat.
  • Sokszínű látnivalók: vulkáni tanúhegyek, várromok és egyedülálló panorámás kilátók képezik a kínálat részét.

Ez az átmeneti időszak kifejezetten kedvez a hosszabb sétáknak és a szabadtéri programoknak, amikor az erős kánikula már megszelídült, de az időjárás még kellemesen meleg. A Balaton-felvidék változatos tájai, a vulkáni tanúhegyek és a csendes erdők ideális terepet nyújtanak a feltöltődésre. A még napsütéses természet, a kezdődő szüret hangulata és a tiszta panoráma mind hozzájárulnak a tökéletes élményhez. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapokból, a Balaton-felvidék kirándulóhelyei páratlan lehetőségeket kínálnak a túrázóknak. Érdemes kihasználni ezt a kellemes, átmeneti évszakot a környék alaposabb megismerésére.

Balaton-felvidék kirándulóhelyei ősszel is lenyűgözőek.
Ősz elején egészen lenyűgöző a magyar tenger északi partvidéke: a Balaton-felvidék kirándulóhelyei izgalmas úti célt jelentenek. 
Fotó:  

Melyek a Balaton-felvidék kirándulóhelyei, amelyeket ősz elején nem szabad kihagyni?

Szent György-hegy és a bazaltorgonák

A tanúhegy tanösvénye áthalad a több tíz méter magas, lenyűgöző bazaltoszlopok mellett. A tetőre vezető út során egyedülálló geológiai formációkkal találkozhatsz, a csúcsról pedig csodás kilátás nyílik a Tapolcai-medencére. Ősszel a Szent György-hegy szőlőültetvényei különösen szép látványt nyújtanak.

Hegyestű Geológiai Bemutatóhely

A Monoszló mellett található egykori bazaltbánya belső falában kirajzolódó bazaltkúp látványa teljesen egyedülálló. A kialakított lépcsősoron könnyen feljuthatsz a kilátópontra, ahonnan jól belátható az egész Káli-medence. A helyszínen szabadtéri kőtár és kiállítás is segíti a táj keletkezésének megértését.

Fekete-hegy és a Eötvös Károly-kilátó

A Szentbékkálla és Köveskál felett magasodó hegy tetején álló kilátóból az egész környék belátható. Az odavezető úton apró, időszakos tavak és csendes tölgyerdők kísérik a túrázókat. A csúcsra érve a Balaton víztükre és a Káli-medence faluinak képe tárul eléd.

Csobánc vára

A Gyulakeszi felett magasodó Csobánc várromjához vezető meredek ösvény megtétele után középkori romok fogadnak. A hegytetőn állva teljesen akadálytalan, 360 fokos körpanoráma nyílik a szomszédos tanúhegyekre. Ősszel a tiszta időben akár a távolabbi somogyi dombokig is ellátni innen.

Kecske-hegy és a Tihanyi Lóczy Lajos tanösvény

A Tihanyi-félsziget belső részét bejáró útvonal látványos sziklaformációkon és szél marta gejzírkúpokon keresztül vezet. A Kecske-hegy csúcsáról szokatlan, lenyűgöző perspektívából látható a Belső-tó és az apátság. Az őszi hónapokban a félsziget csendesebb, így a természet hangjai még jobban érvényesülnek.

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