Szeptemberi bakancslista: a Balaton-felvidék 5 legizgalmasabb kora őszi útvonala

Mérsékelt időjárás: a kora őszi kellemes meleg tökéletes a hosszabb, izzasztó kánikula nélküli túrákhoz.

a kora őszi kellemes meleg tökéletes a hosszabb, izzasztó kánikula nélküli túrákhoz. Szezonvégi nyugalom: a nyári tömeg levonulásával csendesebb, élvezhetőbb útvonalak várják a természetjárókat.

a nyári tömeg levonulásával csendesebb, élvezhetőbb útvonalak várják a természetjárókat. Sokszínű látnivalók: vulkáni tanúhegyek, várromok és egyedülálló panorámás kilátók képezik a kínálat részét.

Ez az átmeneti időszak kifejezetten kedvez a hosszabb sétáknak és a szabadtéri programoknak, amikor az erős kánikula már megszelídült, de az időjárás még kellemesen meleg. A Balaton-felvidék változatos tájai, a vulkáni tanúhegyek és a csendes erdők ideális terepet nyújtanak a feltöltődésre. A még napsütéses természet, a kezdődő szüret hangulata és a tiszta panoráma mind hozzájárulnak a tökéletes élményhez. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapokból, a Balaton-felvidék kirándulóhelyei páratlan lehetőségeket kínálnak a túrázóknak. Érdemes kihasználni ezt a kellemes, átmeneti évszakot a környék alaposabb megismerésére.

Ősz elején egészen lenyűgöző a magyar tenger északi partvidéke: a Balaton-felvidék kirándulóhelyei izgalmas úti célt jelentenek.

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Melyek a Balaton-felvidék kirándulóhelyei, amelyeket ősz elején nem szabad kihagyni?

Szent György-hegy és a bazaltorgonák

A tanúhegy tanösvénye áthalad a több tíz méter magas, lenyűgöző bazaltoszlopok mellett. A tetőre vezető út során egyedülálló geológiai formációkkal találkozhatsz, a csúcsról pedig csodás kilátás nyílik a Tapolcai-medencére. Ősszel a Szent György-hegy szőlőültetvényei különösen szép látványt nyújtanak.

Hegyestű Geológiai Bemutatóhely

A Monoszló mellett található egykori bazaltbánya belső falában kirajzolódó bazaltkúp látványa teljesen egyedülálló. A kialakított lépcsősoron könnyen feljuthatsz a kilátópontra, ahonnan jól belátható az egész Káli-medence. A helyszínen szabadtéri kőtár és kiállítás is segíti a táj keletkezésének megértését.

Fekete-hegy és a Eötvös Károly-kilátó

A Szentbékkálla és Köveskál felett magasodó hegy tetején álló kilátóból az egész környék belátható. Az odavezető úton apró, időszakos tavak és csendes tölgyerdők kísérik a túrázókat. A csúcsra érve a Balaton víztükre és a Káli-medence faluinak képe tárul eléd.