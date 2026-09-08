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Sandra Bullock párja halála után most először nyílt meg a szerelmi életéről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szerelmi élet
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 12:30
Nicole KidmanBryan RandallÁtkozott boszorkákrandizásSandra Bullock
A 62 éves színésznő 3 évvel párja halála után most először nyílt meg szerelmi életéről. Sandra Bullockot lánya biztatja, hogy újra randizni kezdjen.
Fekete Ágnes
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Sandra Bullock párja, Bryan Randall halála után három évvel most először nyílt meg arról, hogyan áll jelenleg a randizással. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja bevallotta, hogy 12 éves lánya, Laila szerint ideje lenne újra ismerkednie. A kislánynak ráadásul egészen sajátos elképzelése van arról, milyen férfit kellene választania az édesanyjának. 

Sandra Bullock párja, Bryan Randall 3 évvel ezelőtt hunyt el.
Sandra Bullock párja, Bryan Randall halála után 3 évvel most először szólalt meg a szerelmi életéről (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)
  • Sandra Bullock párja, Bryan Randall halála után most először szólalt meg a szerelmi életéről
  • A 62 éves színésznőt lánya, Laila biztatja arra, hogy újra randizni kezdjen
  • A 12 éves lánynak megvan a véleménye arról is, milyen típusú férfi illene az anyjához.

Sandra Bullock párja halála után most először nyílt meg a szerelmi életéről

Sandra Bullock ritkán beszél magánéletéről, ezért különösen meglepő volt, amikor a Not Gonna Lie with Kylie Kelce podcast műsor vendégeként a randizás is szóba került. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja elárulta, hogy lánya, Laila már többször is jelezte neki: szerinte ideje lenne újra párt keresnie. A 12 éves lány azonban nem egyszerűen azt mondta az édesanyjának, hogy randizzon. Ennél sokkal gyakorlatiasabb tanáccsal állt elő. Véleménye szerint olyan férfit kellene találnia, akitől a színésznő gyerekei is kaphatnának dolgokat. Az Oscar-díjas sztár erre tréfásan visszakérdezett, hogy akkor egy rapper vagy egy kosárlabdázó lenne-e az ideális választás. Laila válasza erre egyértelműen igen volt.

Sandra Bullock párja ALS betegséggel küzdött.
Sandra Bullock hosszú időn keresztül titokban tartotta Bryan Randall ALS betegségét (Fotó: FAFL GEVA/Northfoto)

Sandra Bullock sokáig titkolta Bryan Randall ALS betegségét

Sandra Bullock hosszú éveken keresztül Bryan Randall mellett találta meg a boldogságot. A fotográfussal 2015-ben jöttek össze, és egészen a férfi haláláig együtt maradtak. Bryan Randall ALS betegsége azonban rendkívül megterhelő volt számára. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja korábban elárulta, hogy párja kérésére éveken keresztül senkinek nem beszélt a diagnózisról, a fotográfus ugyanis szerette volna megőrizni a magánéletét, és nem akarta, hogy betegsége a nyilvánosság elé kerüljön. Sandra Bullock tiszteletben tartotta ezt, ám később bevallotta, hogy a titoktartás számára rendkívül megterhelő volt. 

Sandra Bullock visszatért a filmezéshez.
Sandra Bullock Nicole Kidman oldalán tér vissza a mozivászonra az Átkozott boszorkák 2. című filmben (Fotó: PA/Northfoto)

Sandra Bullock új filmje hamarosan a mozikban

Bryan Randall halála után Sandra Bullock egy időre visszavonult, hogy több időt tölthessen a családjával. A mostani podcast interjúban is megemlítette, hogy a tragédia óta minden esetben alaposan átgondolja szakmai döntéseit, és ha egy munka miatt nem tudna megfelelő időt tölteni gyerekeivel, inkább nemet mond.

A gyerekeim jelentik számomra a mindenséget. 

Éppen ezért is volt meglepő, hogy most visszatér. Sandra Bullock Nicole Kidman oldalán lesz látható az Átkozott Boszorkák 2. című filmben, amely szeptember 10-én kerül a mozikba.

 

 

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