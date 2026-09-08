Sandra Bullock párja halála után most először nyílt meg a szerelmi életéről

Sandra Bullock párja, Bryan Randall halála után három évvel most először nyílt meg arról, hogyan áll jelenleg a randizással. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja bevallotta, hogy 12 éves lánya, Laila szerint ideje lenne újra ismerkednie. A kislánynak ráadásul egészen sajátos elképzelése van arról, milyen férfit kellene választania az édesanyjának.
Sandra Bullock ritkán beszél magánéletéről, ezért különösen meglepő volt, amikor a Not Gonna Lie with Kylie Kelce podcast műsor vendégeként a randizás is szóba került. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja elárulta, hogy lánya, Laila már többször is jelezte neki: szerinte ideje lenne újra párt keresnie. A 12 éves lány azonban nem egyszerűen azt mondta az édesanyjának, hogy randizzon. Ennél sokkal gyakorlatiasabb tanáccsal állt elő. Véleménye szerint olyan férfit kellene találnia, akitől a színésznő gyerekei is kaphatnának dolgokat. Az Oscar-díjas sztár erre tréfásan visszakérdezett, hogy akkor egy rapper vagy egy kosárlabdázó lenne-e az ideális választás. Laila válasza erre egyértelműen igen volt.
Sandra Bullock hosszú éveken keresztül Bryan Randall mellett találta meg a boldogságot. A fotográfussal 2015-ben jöttek össze, és egészen a férfi haláláig együtt maradtak. Bryan Randall ALS betegsége azonban rendkívül megterhelő volt számára. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja korábban elárulta, hogy párja kérésére éveken keresztül senkinek nem beszélt a diagnózisról, a fotográfus ugyanis szerette volna megőrizni a magánéletét, és nem akarta, hogy betegsége a nyilvánosság elé kerüljön. Sandra Bullock tiszteletben tartotta ezt, ám később bevallotta, hogy a titoktartás számára rendkívül megterhelő volt.
Bryan Randall halála után Sandra Bullock egy időre visszavonult, hogy több időt tölthessen a családjával. A mostani podcast interjúban is megemlítette, hogy a tragédia óta minden esetben alaposan átgondolja szakmai döntéseit, és ha egy munka miatt nem tudna megfelelő időt tölteni gyerekeivel, inkább nemet mond.
A gyerekeim jelentik számomra a mindenséget.
Éppen ezért is volt meglepő, hogy most visszatér. Sandra Bullock Nicole Kidman oldalán lesz látható az Átkozott Boszorkák 2. című filmben, amely szeptember 10-én kerül a mozikba.
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