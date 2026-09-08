3 hónapon át várt a diagnózisra: megvakult egy nő az orvosok mulasztása miatt

Egy nő félig megvakult, miután az orvosok hónapokig nem vizsgálták meg megfelelően, és túl későn kapta meg a diagnózist.

3 hónapot várt a diagnózisra egy nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Minden tünete megvolt, mégsem kapta meg a diagnózist

2021 májusában Noora Lewis - egy 63 éves birminghami nő - felkeresett egy orvost a Birmingham and Midland Eye Centre-ben, miután olyan tüneteket tapasztalt, mint a fejfájás, az állkapocsfájdalom, az érzékeny halánték és az arca jobb oldalán jelentkező fájdalom. Akkor uveitist, egyfajta szemgyulladást diagnosztizáltak nála, és szteroidokkal hazaküldték.

A gyógyszeres kezelés ellenére a tünetei rosszabbodtak, így a következő hónapban visszatért orvosához. A vizsgálat után óriássejtes arteritisre gyanakodott a szakorvos, és azt tanácsolta neki, hogy azonnal menjen kórházba kezelésre.

Az óriássejtes arteritisz az artériák, jellemzően a fejben lévő artériák nyálkahártyájának irritációja és duzzanata. Kezelés nélkül vakságot okozhat.

Lewis azonnal a kórházba sietett, ahol egy orvos észrevette, hogy nincs pulzus a jobb oldali halántéki artériájában, ami a betegség egyik egyértelmű jele. Azonban csak egy adag szteroidkezelést kapott, mielőtt további kivizsgálás nélkül hazaküldték volna.

A nő tünetei továbbra is fennálltak, így június 14-én visszatért a kórházba, ahol két orvos is látta, de egyikük sem vizsgálta meg óriássejtes arteritisre. Végül július 25-én, amikor látásproblémákat kezdett tapasztalni a bal szemében, alaposabban megvizsgálták.

Többnapos vizsgálatok után Lewisnél hivatalosan 2021 augusztusában diagnosztizálták az óriássejtes arteritist.

Amikor végre diagnosztizálták nálam a betegséget, dühös voltam. Visszagondolva minden tünetem megvolt, és nem értem, miért nem kezeltek ilyen sokáig

- mondta a nő.

Bár a diagnózist végül megkapta, az állapota addigra már előrehaladott volt, és visszafordíthatatlan vakságot szenvedett a bal szemében, mielőtt a megfelelő kezelést megkezdhették volna.

Az életem teljesen megváltozott, mióta elvesztettem a látásomat. A legegyszerűbb feladatok lettek a legnehezebbek. Küzdök a mindennapi dolgokkal, amiket korábban magától értetődőnek vettem, mint például a vásárlás vagy a telefonom használata, mivel a betűk és a számok torzak, ami nagyon zavaró

- magyarázta Lewis. A nő hozzátette, hogy időnként még saját magára is veszélyesnek érzi magát: „Előfordult, hogy észrevétlenül bekapcsolva hagytam a gáztűzhelyet. Most már csak nagyon rövid távolságokat vezetek, és gyakran egy barátomra vagy a lányomra kell támaszkodnom.”