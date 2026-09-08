3 hónapon át várt a diagnózisra: megvakult egy nő az orvosok mulasztása miatt

Egy nő félig megvakult, miután az orvosok hónapokig nem vizsgálták meg megfelelően, és túl későn kapta meg a diagnózist.
2021 májusában Noora Lewis - egy 63 éves birminghami nő - felkeresett egy orvost a Birmingham and Midland Eye Centre-ben, miután olyan tüneteket tapasztalt, mint a fejfájás, az állkapocsfájdalom, az érzékeny halánték és az arca jobb oldalán jelentkező fájdalom. Akkor uveitist, egyfajta szemgyulladást diagnosztizáltak nála, és szteroidokkal hazaküldték.
A gyógyszeres kezelés ellenére a tünetei rosszabbodtak, így a következő hónapban visszatért orvosához. A vizsgálat után óriássejtes arteritisre gyanakodott a szakorvos, és azt tanácsolta neki, hogy azonnal menjen kórházba kezelésre.
Az óriássejtes arteritisz az artériák, jellemzően a fejben lévő artériák nyálkahártyájának irritációja és duzzanata. Kezelés nélkül vakságot okozhat.
Lewis azonnal a kórházba sietett, ahol egy orvos észrevette, hogy nincs pulzus a jobb oldali halántéki artériájában, ami a betegség egyik egyértelmű jele. Azonban csak egy adag szteroidkezelést kapott, mielőtt további kivizsgálás nélkül hazaküldték volna.
A nő tünetei továbbra is fennálltak, így június 14-én visszatért a kórházba, ahol két orvos is látta, de egyikük sem vizsgálta meg óriássejtes arteritisre. Végül július 25-én, amikor látásproblémákat kezdett tapasztalni a bal szemében, alaposabban megvizsgálták.
Többnapos vizsgálatok után Lewisnél hivatalosan 2021 augusztusában diagnosztizálták az óriássejtes arteritist.
Amikor végre diagnosztizálták nálam a betegséget, dühös voltam. Visszagondolva minden tünetem megvolt, és nem értem, miért nem kezeltek ilyen sokáig
- mondta a nő.
Bár a diagnózist végül megkapta, az állapota addigra már előrehaladott volt, és visszafordíthatatlan vakságot szenvedett a bal szemében, mielőtt a megfelelő kezelést megkezdhették volna.
Az életem teljesen megváltozott, mióta elvesztettem a látásomat. A legegyszerűbb feladatok lettek a legnehezebbek. Küzdök a mindennapi dolgokkal, amiket korábban magától értetődőnek vettem, mint például a vásárlás vagy a telefonom használata, mivel a betűk és a számok torzak, ami nagyon zavaró
- magyarázta Lewis. A nő hozzátette, hogy időnként még saját magára is veszélyesnek érzi magát: „Előfordult, hogy észrevétlenül bekapcsolva hagytam a gáztűzhelyet. Most már csak nagyon rövid távolságokat vezetek, és gyakran egy barátomra vagy a lányomra kell támaszkodnom.”
Lewis elismerte, hogy az eset nemcsak a függetlenségére, hanem az önbizalmára is súlyos hatással volt, sőt, már nem érzi magát önmagának.
Egy nyilatkozatban Dr. Mark Anderson - a városi kórházat működtető Sandwell and West Birmingham NHS Trust csoportvezető orvosa - bocsánatot kért Lewis ügyének kezeléséért. A nő és az NHS jelenleg egy pénzügyi kártérítési megállapodás megtárgyalásán dolgozik - írta a People.
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