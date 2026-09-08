Kemény időszak áll Gesztesi Panka előtt – Elmondta, mi ennek az oka

Gesztesi Panka már egyetemistaként éli mindennapjait, a Budapesti Corvinus Egyetemen tanul, ám úgy tűnik, az idei év vége komoly kihívást tartogat számára. A fiatal lány a TikTok-oldalán számolt be arról, hogy egy olyan fontos követelményre bukkant az egyetemi teendői között, amelyre egyáltalán nem számított.
Panka egy videóban mesélte el követőinek, hogy az egyetem elvárásai között szerepel egy idegen nyelvvizsga is. Bár korábban évekig tanult spanyolul, most úgy érzi, szinte a nulláról kellene újrakezdenie a nyelvet.
Le kell tennem egy B2 komplex szaknyelvi, vagy C1 általános nyelvvizsgát idegen nyelvből, ami nem lehet az angol. Az én esetemben a spanyol lesz. És mindezt ennek az évnek a végére. Hat évig tanultam spanyolul, viszont egy szót nem tudnék mondani
– mondta Gesztesi Panka TikTok-videójában.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy Panka bevallása szerint az iskolai évek alatt megszerzett tudásból mára meglehetősen kevés maradt meg. Mindössze néhány alapmondatra emlékszik, így most újra elő kell vennie a korábban tanultakat, ha teljesíteni szeretné az egyetemi elvárást.
A fiatal egyetemista azonban nem maradt egyedül a problémájával. Követői közül többen is megosztották vele saját tapasztalataikat, és igyekeztek megnyugtatni, hogy talán nem kell annyira tartania a vizsgától, mint amennyire elsőre tűnik. Volt, aki már sikerrel teljesítette, mások pedig éppen ugyanebben a cipőben járnak, így Panka sorstársakra is talált. A visszajelzések alapján néhány hét alatt is fel lehet készülni a megmérettetésre, persze csak akkor, ha valaki kellő energiát fektet a tanulásba. Ez némileg biztató lehet Panka számára, hiszen még van ideje összeszedni a tudását, mielőtt elérkezik az év végi határidő.
A Corvinus hallgatójára tehát sűrű hónapok várnak: az egyetemi feladatok mellett most a spanyolt is újra elő kell vennie, és nem akármilyen szinten kell bizonyítania. Ha pedig valóban csak néhány hét intenzív tanulás választja el a sikeres vizsgától, akkor talán mégsem olyan ijesztő a helyzet, mint amilyennek elsőre gondolta.
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