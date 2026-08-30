Előkerült egy felvétel – Tóth Gabi keményen beleszállt a feltörekvő énekesnőbe: "Azt mondta, a képeim olcsók meg én is ezáltal"

Újra a figyelem középpontjába került Tóth Andi és Tóth Gabi évekkel ezelőtti konfliktusa. Instagramon söpört végig egy korábbi felvétel, amelyben Andi Hajdú Péter műsorában egészen részletesen mesélt a kialakult feszültségről közte és Gabi között. A történet nem akkor kezdődött, amikor 2021-ben nyilvánosan is egymásnak feszültek: Andi elmondása szerint már jóval korábban érkezett egy számára nehezen értelmezhető üzenet Gabitól.
Az énekesnő szerint Tóth Gabi az öltözködését és a közösségi oldalára feltöltött képeit is kritizálta, ami miatt úgy érezte, Gabi nem szimpatizál vele.
Szerintem nem kedvel. Már akkor nekem állt, mikor mondta, a képeim olcsók meg én is ezáltal. Írtam neki, hogy megpróbálom ezt úgy tekinteni, hogy szerintem jóindulatból írtad
– mondta Hajdú Péter műsorában évekkel ezelőtt Tóth Andi. A z énekesnő szerint a beszélgetés azonban nem állt meg ennyinél.
Leírta, miért kellene másképp, ő mennyi mindent elért, és hogy ezt kéne követnem inkább. Mondtam, hogy ezt kicsit álszentnek tartom pont az ő múltja miatt is, de köszönöm, jó egészséget, remélem, boldogok. Erre megint egy olyan üzenetet kaptam, hogy hú.
Az események azonban nem itt kezdődtek. Tóth Andi még mielőtt Hajdú Péternél vendégeskedett volna, egy zárt Facebook-csoportban megjelent bejegyzés képernyőfotóját osztotta meg, amiben Gabi az ő posztját bírálja másoknak. A szóban forgó bejegyzésben Andi kávét iszik és tequilát reklámoz. Gabi ezt, és a kihívó képet, amit Andi a szöveghez csatolt, komoly kritikával illette a csoportban. Andi akkor sem hagyta szó nélkül a történteket, és úgy fogalmazott:
Csak azt találom szomorúnak, hogy létezik egy ilyen Facebook-csoport, ahol hazánk ismert előadói gúnyolják és bántják szakmabeli kollégáikat
– írta oda Tóth Andi, amire jött is a reakció Gabitól. „Nem alpári stílusban kritizáltam, nem a tehetségét vontam kétségbe, hanem hangot adtam a véleményemnek, miszerint egy közszereplő nem ilyen üzeneteket kellene, hogy közvetítsen.” A konfliktus később sem tűnt el teljesen. Andi egy másik interjúban arról beszélt, hogy soha nem érezte azt, hogy Gabi igazán kedvelné őt. Elmondása szerint a Sztárban sztár alatt viszont egy kedves arcot mutatott, amit később szintén negatív cselekedetek követtek, amit azóta sem tudott hová rakni.
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