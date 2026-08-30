Előkerült egy felvétel – Tóth Gabi keményen beleszállt a feltörekvő énekesnőbe: "Azt mondta, a képeim olcsók meg én is ezáltal"

Újra a figyelem középpontjába került Tóth Andi és Tóth Gabi évekkel ezelőtti konfliktusa. Instagramon söpört végig egy korábbi felvétel, amelyben Andi Hajdú Péter műsorában egészen részletesen mesélt a kialakult feszültségről közte és Gabi között. A történet nem akkor kezdődött, amikor 2021-ben nyilvánosan is egymásnak feszültek: Andi elmondása szerint már jóval korábban érkezett egy számára nehezen értelmezhető üzenet Gabitól.

Tóth Gabi botrány: az énekesnő már évekkel ezelőtt beleállt Tóth Andiba (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Gabi beleállt Andiba

Az énekesnő szerint Tóth Gabi az öltözködését és a közösségi oldalára feltöltött képeit is kritizálta, ami miatt úgy érezte, Gabi nem szimpatizál vele.

Szerintem nem kedvel. Már akkor nekem állt, mikor mondta, a képeim olcsók meg én is ezáltal. Írtam neki, hogy megpróbálom ezt úgy tekinteni, hogy szerintem jóindulatból írtad

– mondta Hajdú Péter műsorában évekkel ezelőtt Tóth Andi. A z énekesnő szerint a beszélgetés azonban nem állt meg ennyinél.