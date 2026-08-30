A Bridgerton sztárja, Simone Ashley bepasizott - Fotó

Úgy tűnik, Simone Ashley újra szerelmes. A Bridgerton sztárját Londonban kézen fogva fotózták le egy kommunikációs vezetővel, Jay Jammallal. A közös program pedig azonnal elindította a találgatásokat.

A Bridgerton sztárját, Simone Ashley-t egy férfival kézen fogva fotózták le London belvárosában (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Simone Ashley -t augusztus 23-án, vasárnap Londonban fotózták le Jay Jammal társaságában

-t augusztus 23-án, vasárnap Londonban fotózták le társaságában A Bridgerton sztárját korábban több híres férfival - Tim Sykes szal, Joshua Jackson nal - is hírbe hozták

sztárját korábban több híres férfival - szal, nal - is hírbe hozták A színésznő utolsó komoly kapcsolata Constantin 'Tino' Kleinnel volt, azóta pedig állítása szerint a 'szingli korszakát' éli

A Bridgerton sztárja, Simone Ashley bepasizott

A Bridgerton sztárját Londonban kapták lencsevégre egy férfi társaságában, akivel a fotók alapján kifejezetten közeli kapcsolatba került. A JustJared oldalán megjelent képeken Simone Ashley és Jay Jammal kézen fogva sétáltak London utcáin. A közös megjelenés pedig azért is keltett hatalmas feltűnést, mert a 31 éves színésznő a 2025-ös szakítása után kijelentette, hogy most szingli korszakát éli és szeretne saját magára és a karrierjére koncentrálni.

De ki is az a Jay Jammal, Simone Ashley párja?

Jay Jammal a Colorado Egyetemen végzett, majd 2023-ban Londonba költözött, ahol a Soho Communications vezető ügyfélkapcsolati menedzsere lett. A londoni székhelyű kommunikációs ügynökség luxusszállodáktól jótékonysági szervezetekig terjedő ügyfélkörrel foglalkozik, így Jay Jammal Simone Ashley-vel ellentétben, nem a filmes szakmában, hanem a nagyvállalati világban tevékenykedik.

Simone Ashley-t Joshua Jacksonnal, a Dawson és a haverok sztárjával is hírbe hozták korábban (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Simone Ashley szerelmi élete

A Bridgerton Kate Sharma-jának szerelmi életéről az elmúlt években viszonylag kevés biztos információ látott napvilágot. Simone Ashley legismertebb kapcsolata Constantin 'Tino' Klein-hez fűzte, akivel 2022-ben, a monacói Forma-1-es nagydíjon ismerkedett meg. A kapcsolatuk nagyjából három évig tartott, és bár kezdetben igyekeztek diszkréten kezelni a románcot, később már nyilvánosan is vállalták egymást. A szerelem azonban 2025 elején véget ért. A Bridgerton sztárja akkor a BBC Woman's Hour című műsorában pedig meg is erősítette, hogy januártól már 'szingli korszakát' éli. A szakítás okát nem részletezte, inkább arról beszélt, hogy szeretne önmagára, a munkájára és a személyes fejlődésére koncentrálni. Ezt követően azonban több ismert férfival is hírbe hozták. 2025 szeptemberében Ashley-t Tim Sykes New York-i üzletemberrel látták csókolózni a US Openen. De ezután a Dawson és a haverok sztárjával, Joshua Jacksonnal is lefotózták New York belvárosában. Ezek közül azonban egyik kapcsolatot sem erősítette meg. És bár Simone Ashley az utóbbi időben többször is hangsúlyozta, hogy most leginkább önmagával és a karrierjével szeretne foglalkozni, a mostani képeken úgy látszik, újra rátalált a szerelem a Bridgerton sztárjára.