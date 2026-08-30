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Erre senki nem számított: Galambos Lajos nagyot mulatott DESH dalára – Videó!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Galambos Lajos
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 30. 14:30
bulizásvideó
Lajcsi idén a TV2 képernyőjén is feltűnt, azonban most egy teljesen más szituációban kapták lencsevégre. Galambos Lajos ezúttal a fiatalság egyik nagy kedvencére engedte el magát.
Boróka Noémi
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Galambos Lajos idén újra a TV2 képernyőjén tűnt fel, A Nagy Duettben Stana Alexandra oldalán bizonyította, hogy a trombita mellett a mikrofontól sem ijed meg. Most azonban egy egészen más oldaláról került elő egy rövid felvétel: a Lagzifeszten a közönség között bulizott, ráadásul nem akárki dalára, és nem is akármilyen hangulatban.

Galambos Lajos bőrdzsekiben és napszemüvegben mosolyog a kamerának.
Galambos Lajos fellépése után engedte el magát a Lagzifeszten (Fotó: Máté Krisztián)

Így bulizott Galambos Lajos  

A TikTokra felkerült rövid videón Galambos Lajos mámoros állapotban, ámde boldogan mulatozik DESH Kiskece című számára. A jelenet azért is érdekes, mert a mulatós zenész ezúttal egy egészen más zenei világban merült el, és láthatóan élvezte a pillanatot.

Galambos Lajos vállán tartja trombitáját, elegáns zakóban.
Galambos Lajos, művésznevén Lagzi Lajcsi trombitaművész, a mulatós zenészek egyik ikonikus alakja (Fotó: KD)

Nem volt ez idén másképp A Nagy Duettben való szereplésénél sem. A műsorban ráadásul a trombitáját is háttérbe szorította, és a mikrofont ragadta meg. Lajcsi Stana Alexandrával alkotott párost, ahol már az első adásban színpadra léptek. Bár a nézői szavazatok alapján ők estek ki elsőként, Lajcsi akkor nem kesergett a döntés miatt, amiről így nyilatkozott:

Galambos Lajos és Stana Alexandra énekelnek a mikrofonba.
Galambos Lajos párja A Nagy Duettben Stana Alexandra volt, akivel elmondásuk szerint nagyon nagy összhangban voltak (Fotó: MW)

 Nem mondanám azt, hogy csalódott vagyok, mert elfogadom a zsűri és a nézők döntését

nyilatkozta a Borsnak a kiesés után, illetve azt is elárulta, hogy nagyon komolyan vették a feladatot, és készültek a produkcióra. 

A TV2-s szereplés után most pedig úgy tűnik, Lajcsi a közönség soraiban is megtalálja a helyét. A Lagzifeszten készült rövid videó alapján pedig láthatóan az sem jelent neki problémát, ha éppen nem a saját dalaira kell mulatni, és megmutatta a fesztiválhangulatban a fiatalabb generáció zenéjére is ugyanúgy átadja magát a hangulatnak.

@dominikaherda #lagzifeszt ♬ eredeti hang - Dominix🙋🏼‍♀️

 

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