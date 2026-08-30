Erre senki nem számított: Galambos Lajos nagyot mulatott DESH dalára – Videó!

Nem volt ez idén másképp A Nagy Duettben való szereplésénél sem. A műsorban ráadásul a trombitáját is háttérbe szorította, és a mikrofont ragadta meg. Lajcsi Stana Alexandrával alkotott párost, ahol már az első adásban színpadra léptek. Bár a nézői szavazatok alapján ők estek ki elsőként, Lajcsi akkor nem kesergett a döntés miatt, amiről így nyilatkozott:

Galambos Lajos párja A Nagy Duettben Stana Alexandra volt, akivel elmondásuk szerint nagyon nagy összhangban voltak (Fotó: MW)

Nem mondanám azt, hogy csalódott vagyok, mert elfogadom a zsűri és a nézők döntését

– nyilatkozta a Borsnak a kiesés után, illetve azt is elárulta, hogy nagyon komolyan vették a feladatot, és készültek a produkcióra.

A TV2-s szereplés után most pedig úgy tűnik, Lajcsi a közönség soraiban is megtalálja a helyét. A Lagzifeszten készült rövid videó alapján pedig láthatóan az sem jelent neki problémát, ha éppen nem a saját dalaira kell mulatni, és megmutatta a fesztiválhangulatban a fiatalabb generáció zenéjére is ugyanúgy átadja magát a hangulatnak.