Erre senki nem számított: Galambos Lajos nagyot mulatott DESH dalára – Videó!

Galambos Lajos idén újra a TV2 képernyőjén tűnt fel, A Nagy Duettben Stana Alexandra oldalán bizonyította, hogy a trombita mellett a mikrofontól sem ijed meg. Most azonban egy egészen más oldaláról került elő egy rövid felvétel: a Lagzifeszten a közönség között bulizott, ráadásul nem akárki dalára, és nem is akármilyen hangulatban.
A TikTokra felkerült rövid videón Galambos Lajos mámoros állapotban, ámde boldogan mulatozik DESH Kiskece című számára. A jelenet azért is érdekes, mert a mulatós zenész ezúttal egy egészen más zenei világban merült el, és láthatóan élvezte a pillanatot.
Nem volt ez idén másképp A Nagy Duettben való szereplésénél sem. A műsorban ráadásul a trombitáját is háttérbe szorította, és a mikrofont ragadta meg. Lajcsi Stana Alexandrával alkotott párost, ahol már az első adásban színpadra léptek. Bár a nézői szavazatok alapján ők estek ki elsőként, Lajcsi akkor nem kesergett a döntés miatt, amiről így nyilatkozott:
Nem mondanám azt, hogy csalódott vagyok, mert elfogadom a zsűri és a nézők döntését
– nyilatkozta a Borsnak a kiesés után, illetve azt is elárulta, hogy nagyon komolyan vették a feladatot, és készültek a produkcióra.
A TV2-s szereplés után most pedig úgy tűnik, Lajcsi a közönség soraiban is megtalálja a helyét. A Lagzifeszten készült rövid videó alapján pedig láthatóan az sem jelent neki problémát, ha éppen nem a saját dalaira kell mulatni, és megmutatta a fesztiválhangulatban a fiatalabb generáció zenéjére is ugyanúgy átadja magát a hangulatnak.
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