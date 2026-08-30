JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárok, akik a szüleik hivatását választották

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világsztárok
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 30. 16:30
Miller Dávidmiley cyrusgyerekekkelszakmakarrier
Az alma nem esik messze a fájától – tartja a mondás. Nincs ez másképp a sztárok között sem: sok híresség egészen kicsi korától a reflektorok és a forgatási díszletek vagy a zenei stúdiók világában nevelkedett, így szinte természetes volt számára, hogy felnőve szintén a szórakoztatóiparban csináljon karriert. Íme, 5 ismert személyiség, aki sikeresen követte a szülői példát!

A tehetség sokszor családi örökség, a sztárok között pedig számtalan példa bizonyítja, hogy az alma bizony nem esik messze a fájától. Vannak gyerekek, akik híres szüleik nyomdokaiba lépve ugyanazt a hivatást választják, mások egészen más területen építenek legalább akkora karriert. Egy azonban közös bennük: a családi név árnyékából kilépve saját jogon is bizonyították a tehetségüket. 

Sztárok: Billy Ray Cyrus és Miley Cyrus
Sztárok, akik szülei szakmáját választották: Billy Ray Cyrus és Miley Cyrus a Hannah Montanában is együtt szerepeltek
Fotó: Peacock / hot! magazin/Getty Images
  • A sztárvilágban számos példa bizonyítja, hogy a tehetség gyakran generációról generációra öröklődik.
  • Sok híresség gyermeke ugyanazt a hivatást választotta, mint valamelyik szülője, mégis sikerült saját jogon is bizonyítania.
  • Miller Dávid, Sofia Coppola, Dakota Johnson, Miley Cyrus és Josh Brolin is híres szülők nyomdokaiba lépett.
  • Bár a családi név komoly előnyt jelenthetett számukra, mindannyian önálló, sikeres karriert építettek.

Kutyából nem lesz szalonna – ezek a sztárok szülei hivatását választották

Kétségtelen tény, hogy a gyerekek általában nem csak személyiségben ütnek a szüleikre, hanem sokszor az életútjuk is meglepően hasonló. Nincs ez másképp a sztárok között sem!

Ullmann Mónika és Miller Dávid

Ők ketten a hazai sztárvilág egyik legnépszerűbb anya-fia párosa – írja a hot!. Ullmann Mónika gyermekkora óta látható a színpadon és a képernyőn, ma is országszerte elismert színész- és táncosnő. Fia, Miller Dávid – akinek az édesapja Miller Zoltán színész-énekes – ugyancsak a művészvilágban tevékenykedik: színészként, műsorvezetőként és énekesként egyaránt nagyon sikeres.

Ullmann Mónika és fia, Miller Dávid
Ullmann Mónika és fia, Miller Dávid
Fotó: KUNOS ATTILA / hot! magazin/archív

Francis Ford Coppola és Sofia Coppola

Nincs még egy család, ahol annyi ismert színész és ren­dező lenne, mint Coppoláéknál… A filmkészítés szinte a vérükben van! Francis Ford Coppola, A Keresztapa-trilógia és az Apokalipszis most legendás rendezője mellett a lánya, Sofia is sikeresen vitte tovább a családi örökséget. Ráadásul nemcsak követte apja hivatását, hanem egy teljesen egyedi, sajátos vizuális stílust is sikerült megteremtenie.

Melanie Griffith, Don Johnson és Dakota Johnson 

Dakota egy igazi hollywoodi dinasztiába született. Édesanyja Melanie Griffith Golden Globe-díjas színésznő, édesapja, Don Johnson pedig a 80-as évek egyik szupersztárja volt, a ­Miami Vice-nak hála. Gyerek­korától élvezhette a filmforgatások világát, de Az ötven árnyalat-trilógiával és számos elismert független alkotással időközben bizonyította, hogy saját jogon is megállja a helyét a filmiparban.

Billy Ray Cyrus és Miley Cyrus

A Hanna Montana óta mindenki tudja, hogy kicsoda a vadóc énekesnő! Miley világéletében a zene és a szórakoztatóipar bűvöletében élt, ami nem meglepő, hiszen édesapja a 90-es évek egyik legnépszerűbb countryénekese volt. Billy Ray Cyrus nemcsak a zenei inspirációt szolgáltatta a lánya számára, hanem a karrierje indulásánál is jelen volt. A Hannah Montana című sikersorozatban is egy apa-lánya párost alakítottak. Miley azóta a popvilág egyik legmeghatározóbb Grammy-díjas szereplőjévé nőtte ki magát.

Billy Ray Cyrus és Miley Cyrus
Billy Ray Cyrus és Miley Cyrus a Hannah Montanában is együtt szerepeltek. Mindketten énekesek. 
Fotó: Peacock / hot! magazin/Getty Images

James Brolin és Josh Brolin

A hollywoodi közönség- és művészfilmek egyik leg­keresettebb karakterszínésze (elég csak a Bosszúállók Thanosára vagy a Dűne Gurney Halleckjére gondolni) a műfaj iránti rajongását az édesapjától, a Golden Globe- és Emmy-díjas James Brolintól örökölte, aki az 1970–80-as évek óta meghatározó alakja a film- és tévéiparnak. Josh sikeresen átvette tőle a stafétát, tovább öregbítve a család hírnevét a filmvásznon.

hot! címlap
További részletek a legfrissebb hot! magazinban!
Fotó: hot! magazin

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu