Sztárok, akik a szüleik hivatását választották

A tehetség sokszor családi örökség, a sztárok között pedig számtalan példa bizonyítja, hogy az alma bizony nem esik messze a fájától. Vannak gyerekek, akik híres szüleik nyomdokaiba lépve ugyanazt a hivatást választják, mások egészen más területen építenek legalább akkora karriert. Egy azonban közös bennük: a családi név árnyékából kilépve saját jogon is bizonyították a tehetségüket.
Kétségtelen tény, hogy a gyerekek általában nem csak személyiségben ütnek a szüleikre, hanem sokszor az életútjuk is meglepően hasonló. Nincs ez másképp a sztárok között sem!
Ők ketten a hazai sztárvilág egyik legnépszerűbb anya-fia párosa – írja a hot!. Ullmann Mónika gyermekkora óta látható a színpadon és a képernyőn, ma is országszerte elismert színész- és táncosnő. Fia, Miller Dávid – akinek az édesapja Miller Zoltán színész-énekes – ugyancsak a művészvilágban tevékenykedik: színészként, műsorvezetőként és énekesként egyaránt nagyon sikeres.
Nincs még egy család, ahol annyi ismert színész és rendező lenne, mint Coppoláéknál… A filmkészítés szinte a vérükben van! Francis Ford Coppola, A Keresztapa-trilógia és az Apokalipszis most legendás rendezője mellett a lánya, Sofia is sikeresen vitte tovább a családi örökséget. Ráadásul nemcsak követte apja hivatását, hanem egy teljesen egyedi, sajátos vizuális stílust is sikerült megteremtenie.
Dakota egy igazi hollywoodi dinasztiába született. Édesanyja Melanie Griffith Golden Globe-díjas színésznő, édesapja, Don Johnson pedig a 80-as évek egyik szupersztárja volt, a Miami Vice-nak hála. Gyerekkorától élvezhette a filmforgatások világát, de Az ötven árnyalat-trilógiával és számos elismert független alkotással időközben bizonyította, hogy saját jogon is megállja a helyét a filmiparban.
A Hanna Montana óta mindenki tudja, hogy kicsoda a vadóc énekesnő! Miley világéletében a zene és a szórakoztatóipar bűvöletében élt, ami nem meglepő, hiszen édesapja a 90-es évek egyik legnépszerűbb countryénekese volt. Billy Ray Cyrus nemcsak a zenei inspirációt szolgáltatta a lánya számára, hanem a karrierje indulásánál is jelen volt. A Hannah Montana című sikersorozatban is egy apa-lánya párost alakítottak. Miley azóta a popvilág egyik legmeghatározóbb Grammy-díjas szereplőjévé nőtte ki magát.
A hollywoodi közönség- és művészfilmek egyik legkeresettebb karakterszínésze (elég csak a Bosszúállók Thanosára vagy a Dűne Gurney Halleckjére gondolni) a műfaj iránti rajongását az édesapjától, a Golden Globe- és Emmy-díjas James Brolintól örökölte, aki az 1970–80-as évek óta meghatározó alakja a film- és tévéiparnak. Josh sikeresen átvette tőle a stafétát, tovább öregbítve a család hírnevét a filmvásznon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.