Sztárok, akik a szüleik hivatását választották

A tehetség sokszor családi örökség, a sztárok között pedig számtalan példa bizonyítja, hogy az alma bizony nem esik messze a fájától. Vannak gyerekek, akik híres szüleik nyomdokaiba lépve ugyanazt a hivatást választják, mások egészen más területen építenek legalább akkora karriert. Egy azonban közös bennük: a családi név árnyékából kilépve saját jogon is bizonyították a tehetségüket.

Sztárok, akik szülei szakmáját választották: Billy Ray Cyrus és Miley Cyrus a Hannah Montanában is együtt szerepeltek

Fotó: Peacock / hot! magazin/Getty Images

A sztárvilágban számos példa bizonyítja, hogy a tehetség gyakran generációról generációra öröklődik.

Sok híresség gyermeke ugyanazt a hivatást választotta, mint valamelyik szülője, mégis sikerült saját jogon is bizonyítania.

Miller Dávid, Sofia Coppola, Dakota Johnson, Miley Cyrus és Josh Brolin is híres szülők nyomdokaiba lépett.

Bár a családi név komoly előnyt jelenthetett számukra, mindannyian önálló, sikeres karriert építettek.

Kutyából nem lesz szalonna – ezek a sztárok szülei hivatását választották

Kétségtelen tény, hogy a gyerekek általában nem csak személyiségben ütnek a szüleikre, hanem sokszor az életútjuk is meglepően hasonló. Nincs ez másképp a sztárok között sem!

Ullmann Mónika és Miller Dávid

Ők ketten a hazai sztárvilág egyik legnépszerűbb anya-fia párosa – írja a hot!. Ullmann Mónika gyermekkora óta látható a színpadon és a képernyőn, ma is országszerte elismert színész- és táncosnő. Fia, Miller Dávid – akinek az édesapja Miller Zoltán színész-énekes – ugyancsak a művészvilágban tevékenykedik: színészként, műsorvezetőként és énekesként egyaránt nagyon sikeres.

Ullmann Mónika és fia, Miller Dávid

Fotó: KUNOS ATTILA / hot! magazin/archív

Francis Ford Coppola és Sofia Coppola

Nincs még egy család, ahol annyi ismert színész és ren­dező lenne, mint Coppoláéknál… A filmkészítés szinte a vérükben van! Francis Ford Coppola, A Keresztapa-trilógia és az Apokalipszis most legendás rendezője mellett a lánya, Sofia is sikeresen vitte tovább a családi örökséget. Ráadásul nemcsak követte apja hivatását, hanem egy teljesen egyedi, sajátos vizuális stílust is sikerült megteremtenie.

Melanie Griffith, Don Johnson és Dakota Johnson

Dakota egy igazi hollywoodi dinasztiába született. Édesanyja Melanie Griffith Golden Globe-díjas színésznő, édesapja, Don Johnson pedig a 80-as évek egyik szupersztárja volt, a ­Miami Vice-nak hála. Gyerek­korától élvezhette a filmforgatások világát, de Az ötven árnyalat-trilógiával és számos elismert független alkotással időközben bizonyította, hogy saját jogon is megállja a helyét a filmiparban.