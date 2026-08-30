Kim Kardashian kamerák előtt védte meg extrém külsejű lányát

North West, aki mostanában egyre bátrabban kísérletezik a megjelenésével egy újabb különleges kívánságáról tett vallomást. Kim Kardashian és Kanye West 13 éves lánya elárulta, melyik az a piercing, amit igazán szeretne, de a híres szülei mégsem engedik neki.

Kim Kardashian lánya bevallotta, melyik az a piercing, amit bármennyire szeretne, a híres szülei mégsem engedik neki

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Kim Kardashian és Kanye West lánya őszintén megnyílt a piercingek iránti rajongásáról

lánya őszintén megnyílt a piercingek iránti rajongásáról North West teste tele van piercingekkel, ám még ezeken kívül is van egy, amit a híres szülei nem engednek neki

teste tele van piercingekkel, ám még ezeken kívül is van egy, amit a híres szülei nem engednek neki „Nagyon szeretném, ha az orrnyergemet is átszúrnák, de nem engedik”.

Kim Kardashian nemet mondott 13 éves lánya kérésére

North West az elmúlt hónapokban egyre feltűnőbb stílusával került a figyelem középpontjába. A 13 éves lány nem titkolja, hogy a piercingek a kedvenc önkifejezési eszközei közé tartoznak, és a Dazed magazinnak adott friss interjújában arról is megnyílt melyik az, amelyikre nagyon vágyna, azonban a híres szülei nem engedik neki. Kim Kardashian lánya szeretne egy bridge piercinget, vagyis egy olyan testékszert, amit az orrnyeregbe kell helyezni.

Nagyon szeretném, ha az orrnyergemet is átszúrnák, de nem engedik.

North West imádja a piercingeket

North West polgárpukkasztó külsejével az utóbbi időben többször is felhívta magára a figyelmet. Kim Kardashian lánya látható volt már dermal piercingekkel a kezén és az ujjain, később pedig a combjain is. A 13 éves lány nem titkolja, hogy a piercingek a kedvenc önkifejezési eszközei közé tartoznak, és a Dazed magazinnak adott interjújában azt is bevallotta, miért vonzódik ennyire ezekhez az extrém testékszerekhez. North West szerint a piercingek egyszerűen segítenek abban, hogy az ember önmagát adhassa.

Egyszerűen csak segítik, hogy teljes mértékben önmagad legyél.

Kim Kardashian keményen visszavágott a lányát kritizálóknak

(Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Kim Kardashian korábban is megvédte North West piercing imádatát

North West merész stílusa korábban komoly vitákat váltott ki a közösségi médiában. Többen kritizálták a híres édesanyját amiatt, hogy engedheti a 13 éves lányának a piercingeket. Kim Kardashian azonban kiállt lánya mellett és világossá tette a Call her Daddy podcast műsorban, hogy North West egy kreatív személyiség, aki szereti a divatot, és ő nem fogja ebben korlátozni, ugyanis számára fontos, hogy ezt biztonságos keretek között élhesse meg.