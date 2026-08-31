"Meg fogok halni" – 10 órás plasztikai műtét okozta a gyönyörű üzletasszony halálát

Tragikus véget ért egy plasztikai műtét Brazília egyik kórházában: nem sokkal a beavatkozás után ugyanis elhunyt a nő, akinek az arcán és a nyakán egyszerre hat szépészeti beavatkozást végeztek el. A 10 órás, megterhelő műtét után hazaküldték, az állapota azonban szinte pillanatok alatt radikális romlásnak indult.
Családja elmondása szerint Andreia Vieira Gaspar évek óta spórolt az átszámítva bő 7 millió forintos beavatkozásra. A műtét után azonban egyre rosszabbul lett, feldagadt az arca, és alig kapott levegőt. "Meg fogok halni" – mondta a testvérének, Djiane Vieirának, aki azonnal mentőt hívott hozzá, de sajnos már ők sem segíthettek az 51 éves nőn, aki végül augusztus 12-én hunyt el a brazil Goiânia városában. Mint azt a boncolás kimutatta: trombózis végzett vele, egy vérrög akadályozta a véráramlását.
A Brazíliában született, ám később Spanyolországba költöző nő családja szerint a kórház tehet szerettük haláláról. Úgy vélik, nem kapott megfelelő posztoperatív felügyeletet, segítséget. Dr Lessandro Martins, a nő plasztikai sebésze azonban úgy fogalmazott: a vizsgálat bebizonyítja majd, hogy megfelelően gondoskodtak a páciensükről. A hatóságok jelenleg is vizsgálódnak – írja a The Sun oldala.
Olcsó ám veszélyes: ez él a köztudatban a török és brazil klinikákról, ha a plasztikai beavatkozások kerülnek szóba. Épp májusban írtunk arról a 27 éves nőről, aki egy brazíliai szépészeti beavatkozás során vesztette életét: zsírleszívás közben állt le a szíve. Egy 31 éves énekesnő pedig a törökországi nászútján kapott egy plasztikai műtétre lehetőséget, ami végül az életébe került.
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