"Meg fogok halni" – 10 órás plasztikai műtét okozta a gyönyörű üzletasszony halálát

Tragikus véget ért egy plasztikai műtét Brazília egyik kórházában: nem sokkal a beavatkozás után ugyanis elhunyt a nő, akinek az arcán és a nyakán egyszerre hat szépészeti beavatkozást végeztek el. A 10 órás, megterhelő műtét után hazaküldték, az állapota azonban szinte pillanatok alatt radikális romlásnak indult.

Andreia Vieira Gaspar egy 10 órás plasztikai műtét után vesztette életét

Fotó: YouTube

"Meg fogok halni" – mondta a testvérének az üzletasszony a plasztikai műtét után

Családja elmondása szerint Andreia Vieira Gaspar évek óta spórolt az átszámítva bő 7 millió forintos beavatkozásra. A műtét után azonban egyre rosszabbul lett, feldagadt az arca, és alig kapott levegőt. "Meg fogok halni" – mondta a testvérének, Djiane Vieirának, aki azonnal mentőt hívott hozzá, de sajnos már ők sem segíthettek az 51 éves nőn, aki végül augusztus 12-én hunyt el a brazil Goiânia városában. Mint azt a boncolás kimutatta: trombózis végzett vele, egy vérrög akadályozta a véráramlását.

A Brazíliában született, ám később Spanyolországba költöző nő családja szerint a kórház tehet szerettük haláláról. Úgy vélik, nem kapott megfelelő posztoperatív felügyeletet, segítséget. Dr Lessandro Martins, a nő plasztikai sebésze azonban úgy fogalmazott: a vizsgálat bebizonyítja majd, hogy megfelelően gondoskodtak a páciensükről. A hatóságok jelenleg is vizsgálódnak – írja a The Sun oldala.

Tragédiák a török és brazil klinikákon

Olcsó ám veszélyes: ez él a köztudatban a török és brazil klinikákról, ha a plasztikai beavatkozások kerülnek szóba. Épp májusban írtunk arról a 27 éves nőről, aki egy brazíliai szépészeti beavatkozás során vesztette életét: zsírleszívás közben állt le a szíve. Egy 31 éves énekesnő pedig a törökországi nászútján kapott egy plasztikai műtétre lehetőséget, ami végül az életébe került.