"10 évig szedtem fogamzásgátlót: félek, emiatt lettem rákos"

Eleinte csak homályosan látott, később, amikor pokoli fejfájás kezdte gyötörni, ami miatt napokra ki sem tudott kelni az ágyból, kivizsgáltatta magát az asszony. Az orvosok sokkoló hírt közöltek vele: egy pingponglabda méretű agytumort fedeztek fel, ami ráadásul jó ideje ott lehetett már. Az csak később derült ki: talán a fogamzásgátló tehet mindenről.

Tényleg egy fogamzásgátló okozta az asszony agytumorát? Egy tanulmány szerint nem lehetetlen

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Az angliai Wiltshire-ben élő Carole Bianchi ezt követően 2023 februárjában egy hatórás műtéten esett át, hogy eltávolítsák a daganatot. Noha az életét megmentették, gyökeresen megváltoztak azóta a mindennapjai. Ő úgy fogalmaz: valamit elvesztett, és teljesen más ember lett. Nem érez illatokat, szorongástól és depressziótól szenved, emellett az önbizalma is jelentősen lecsökkent. "Hiányzik, hogy édes dolgokat szagoljak. Néha virágokról álmodom, és olyan boldog vagyok, egészen, amíg fel nem ébredek. Ahogy látom, volt a régi énem, magabiztos és nőies, és vagyok most, egy másik személy" - magyarázta Carole a The Sun oldalának.

Fogamzásgátló okozta a rákot?

Egy évvel a műtét után, egy híradásnak köszönhetően szembesült azzal Carole Bianchi: elképzelhető, hogy az agytumor amiatt a fogamzásgátló miatt alakult ki, amit 10 évig kapott. A British Medical Journalban publikált tanulmány kimutatta: azoknál a nőknél, akik legalább 12 hónapon át használták a Depo-Provera szert, hatszor nagyobb valószínűséggel alakult ki agydaganat. A most 50 éves Carole 30 éves korától egy évtizeden keresztül kapta 3 havonta injekció formájában. Később orvosa javaslatára azért váltott másik szerre, hogy csökkentsék a csontritkulás kialakulásának kockázatát. Azt azonban nem is sejtette, hogy valami sokkal halálosabb is kialakulhat nála.

Olyan, mint egy időzített bomba azoknak a nőknek, akik rendszeresen használják, de azoknak is, akik már jó ideje abbahagyták

- magyarázta Carole, aki azon gondolkodik, hogy csatlakozik a fogamzásgátlót gyártó cég ellen pert indító nőkhöz.