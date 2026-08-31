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Döbbenetes összeget ér a Beckham-lány fesztiválszettje

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 16:15
fesztiválvictoria beckham
Míg a legtöbb tinédzser gond nélkül beéri egy esőkabáttal egy sáros, elázott fesztiválon, Harper Beckham őrülten drága szettben érkezett a Reading Fesztiválra.
Bors
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A 15 éves Harper Beckham szombaton testvérét, a 21 éves Cruzt nézte meg, aki zenekarával, a The Breakersszel lépett színpadra. A fiatal ezúttal is bizonyította, hogy édesanyjához, Victoria Beckhamhez hasonlóan fontos számára a divat.

harper beckham
Harper Beckham nem bízta a véletlenre a fesztiválszettet. Fotó: AFP

Harper Beckham egymilliós ékszerben jelent meg a sáros fesztiválon

Harper egy 130 fontos, vagyis nagyjából 60 ezer forintos khaki színű parkát viselt, amely édesanyja és a Gap közös kollekciójának darabja. Ehhez farmer rövidnadrágot, fekete felsőt és 120 fontos Hunter gumicsizmát választott.

A megjelenés legdrágább darabja azonban a nyakában lógó Van Cleef & Arpels Alhambra nyaklánc volt, amely 2500 fontot, vagyis több mint egymillió forintot ér.

Harper mellett testvére, Romeo, Cruz barátnője, Jackie Apostel és több barát is ott volt. A büszke szülők, Victoria és David Beckham szintén a színpad mellől figyelték fiuk fellépését.

Cruz ráadásul különleges gesztust tett húgának: az egyik dalát neki ajánlotta, majd Harper fel is ment a színpadra, ahol pólókat dobált a közönségnek.

A Beckham család legfiatalabb gyermeke évek óta édesanyja ruháit viseli, Victoria pedig több alkalommal egyedi ruhákat is készített neki. Harper közben maga is az üzleti világ felé kacsingat: jövőre saját szépségmárkát indíthat, amelyet a dél-koreai kozmetikumok inspiráltak.

 

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