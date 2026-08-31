„Megszakad a szívem” – Gelencsér Timi élete komoly mérföldkövéről vallott

Gelencsér Timi életében az elmúlt időszakban egymást érték a nagy változások. Nemrég férjhez ment, lakásfelújításba kezdett, és mindeközben pedig az Aktív egyik új arcaként is egyre több feladat várt rá. Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy a sportrealityk után már nem sok minden tudja igazán felpörgetni, Timi szerint erről szó sincs. Sőt! Elárulta lapunknak, miben ad mást neki a két műsor, és arra is fény derült, hogy mi az az adott pillanat, amikor erős érzelmek öntik el.
Timi a TV2 sajtótájékoztatóján számolt be nekünk élete nagy eseményeiről, amiben természetesen nagy szerepet játszik az is, hogy ő lett az Aktív egyik új arca.
Imádom az Aktívot, a kolleganőimet, a stábot, és magát az új feladatot. Tényleg nagyon szeretem, hogy most már ilyen sokszor érezhetem az adrenalint, ami egy élő műsorral jár. Főleg, amikor a fülemre mondják, hogy 3,2,1 élő.
A műsorvezetőnek ugyanakkor nem kell messzire mennie, ha egy egészen másfajta adrenalint szeretne felidézni: az Exatlonhoz ugyanis különösen szoros kapcsolat fűzi.
Az Exatlonban először versenyző voltam, úgyhogy teljesen más érzelmek fűződnek magához a műsorhoz. Utána lettem társműsorvezető és azért ez így teljesen más, mint az Aktív. Velem együtt indult anno az egész formátum itt Magyarországon. Nekem ezért ez a szívemben egy nagyon központi helyet foglal el.
Timi szerint azonban éppen emiatt egészen más feladatot jelent a két műsor.
Azért más az Aktívtól, mert ott meg kell élni az adott pillanatokat, és spontán rá kell kérdezni arra, ami éppen történik. Az Aktívot a szerkesztők készítik el, amit én utána átadok a nézőknek.
És van valami, amit Timi az Exatlonban műsorvezetőként kifejezetten érzékenyen viselt.
Az Exatlonban látom a versenyzőknek a hibáit, hogy mondjuk az adott feladat miért nem sikerül neki, mit kellene másképp csinálnia. De nem szólhatok, és ilyenkor megszakad a szívem
– mesélte meghatottan Gelencsér Tímea, aki a sportpályától a stúdióig hosszú utat járt be, az adrenalinnal pedig továbbra sem szakított. Csak most már nem ő futja a pályán a köröket, hanem élő adásban kell helytállnia.
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