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„Megszakad a szívem” – Gelencsér Timi élete komoly mérföldkövéről vallott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Gelencsér Timi
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 16:00
aktívExatlon Hungary
A fiatal műsorvezető számára az Aktív és az Exatlon két teljesen külön világ, mégis mindkettőhöz erős érzelmek kötik. Gelencsér Timi most kameránk előtt mesélt arról, mit érez a műsorok iránt és mi az, amitől megszakad a szíve.
Boróka Noémi
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Gelencsér Timi életében az elmúlt időszakban egymást érték a nagy változások. Nemrég férjhez ment, lakásfelújításba kezdett, és mindeközben pedig az Aktív egyik új arcaként is egyre több feladat várt rá. Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy a sportrealityk után már nem sok minden tudja igazán felpörgetni, Timi szerint erről szó sincs. Sőt! Elárulta lapunknak, miben ad mást neki a két műsor, és arra is fény derült, hogy mi az az adott pillanat, amikor erős érzelmek öntik el.

Gelencsér Timi Palik Lászlóval egymásra karolva pózolnak a kamerának.
Gelencsér Timi Exatlon sportreality után az Aktív műsorvezetője lett (Fotó: Nánási Pál)

Gelencsér Timi őszinte vallomása

Timi a TV2 sajtótájékoztatóján számolt be nekünk élete nagy eseményeiről, amiben természetesen nagy szerepet játszik az is, hogy ő lett az Aktív egyik új arca.

Imádom az Aktívot, a kolleganőimet, a stábot, és magát az új feladatot. Tényleg nagyon szeretem, hogy most már ilyen sokszor érezhetem az adrenalint, ami egy élő műsorral jár. Főleg, amikor a fülemre mondják, hogy 3,2,1 élő.

A műsorvezetőnek ugyanakkor nem kell messzire mennie, ha egy egészen másfajta adrenalint szeretne felidézni: az Exatlonhoz ugyanis különösen szoros kapcsolat fűzi.

Gelencsér Timi és Palik László kezükben tartják az Exatlon trófeákat.
Gelencsér Timi először versenyzőként mutatta meg magát az Exatlonban, majd Palik Lászlóval lett műsorvezető (Fotó: TV2)

Az Exatlonban először versenyző voltam, úgyhogy teljesen más érzelmek fűződnek magához a műsorhoz. Utána lettem társműsorvezető és azért ez így teljesen más, mint az Aktív. Velem együtt indult anno az egész formátum itt Magyarországon. Nekem ezért ez a szívemben egy nagyon központi helyet foglal el.

Timi szerint azonban éppen emiatt egészen más feladatot jelent a két műsor.

Azért más az Aktívtól, mert ott meg kell élni az adott pillanatokat, és spontán rá kell kérdezni arra, ami éppen történik. Az Aktívot a szerkesztők készítik el, amit én utána átadok a nézőknek.

És van valami, amit Timi az Exatlonban műsorvezetőként kifejezetten érzékenyen viselt.

Az Exatlonban látom a versenyzőknek a hibáit, hogy mondjuk az adott feladat miért nem sikerül neki, mit kellene másképp csinálnia. De nem szólhatok, és ilyenkor megszakad a szívem

– mesélte meghatottan Gelencsér Tímea, aki a sportpályától a stúdióig hosszú utat járt be, az adrenalinnal pedig továbbra sem szakított. Csak most már nem ő futja a pályán a köröket, hanem élő adásban kell helytállnia.

@borsonline

Gelencsér Timi férjhez ment! A gyönyörű műsorvezető lázasan készült az esküvőjére az utóbbi időben. Augusztus 20-án sor került a nagy napra! #bors #gelencsértimi #esküvő #augusztus20

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