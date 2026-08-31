„Megszakad a szívem” – Gelencsér Timi élete komoly mérföldkövéről vallott

Gelencsér Timi életében az elmúlt időszakban egymást érték a nagy változások. Nemrég férjhez ment, lakásfelújításba kezdett, és mindeközben pedig az Aktív egyik új arcaként is egyre több feladat várt rá. Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy a sportrealityk után már nem sok minden tudja igazán felpörgetni, Timi szerint erről szó sincs. Sőt! Elárulta lapunknak, miben ad mást neki a két műsor, és arra is fény derült, hogy mi az az adott pillanat, amikor erős érzelmek öntik el.

Gelencsér Timi Exatlon sportreality után az Aktív műsorvezetője lett (Fotó: Nánási Pál)

Gelencsér Timi őszinte vallomása

Timi a TV2 sajtótájékoztatóján számolt be nekünk élete nagy eseményeiről, amiben természetesen nagy szerepet játszik az is, hogy ő lett az Aktív egyik új arca.

Imádom az Aktívot, a kolleganőimet, a stábot, és magát az új feladatot. Tényleg nagyon szeretem, hogy most már ilyen sokszor érezhetem az adrenalint, ami egy élő műsorral jár. Főleg, amikor a fülemre mondják, hogy 3,2,1 élő.

A műsorvezetőnek ugyanakkor nem kell messzire mennie, ha egy egészen másfajta adrenalint szeretne felidézni: az Exatlonhoz ugyanis különösen szoros kapcsolat fűzi.

Gelencsér Timi először versenyzőként mutatta meg magát az Exatlonban, majd Palik Lászlóval lett műsorvezető (Fotó: TV2)