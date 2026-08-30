Felejthetetlen élmények: íme a legjobb Zipline pályák Magyarországon és környékén

Féktelen száguldás a levegőben, hatalmas adrenalin-löket és társasági élmény: a zipline pályák nem szokványos élményt nyújtanak, leginkább azokat vonzza, akik érdeklődnek az extrémebb sportok iránt. Ha kedvet érzel ahhoz, hogy te is kipróbáld magad a magasban, csak át kell siklanod az egyik hazai vagy környékbeli átcsúszópályán. Ezeket mutatjuk be alább!
A Sobri Jóska Élményparkban található Megazipline pálya 2015 óta üzemel, és az egyik legizgalmasabb attrakciója a parknak. A pálya hossza 1 kilométer, a szintkülönbség 120 méter, és csúszás közben akár 80 km/órás sebességet is elérhetünk. A legnagyobb mélység alattunk 35 méter, így a fák fölött száguldva igazi repülésélményben lehet részünk. Aki fél a magasban, annak nem ez lesz a legkedvencebb elfoglaltsága.
A pálya használatához 145 cm-es magasság és 30-120 kg közötti testsúly szükséges.
A visegrádi Canopy pálya hatalmas élményt nyújt a természet szerelmeseinek. A fák között suhanva gyönyörű kilátás nyílik a Dunára és a környező hegyekre, miközben a fellegvár panorámája teszi teljessé az élményt. A túrák 3-10 fős csoportokban zajlanak két professzionális túravezető irányításával, és körülbelül egy órát vesznek igénybe. A résztvevők profi, hegymászók által is használt beülőket kapnak, amelyek nemcsak biztonságosak, hanem kényelmesek is.
Utoljára hagytuk az egyik leghíresebb bobpályával rendelkező parkot, a balatonboglári kalandparkot. A Balaton déli partján található park izgalmas zipline élményt is kínál a látogatóknak. A drótkötélpályák különböző hosszúságúak, a leghosszabb pálya egy tó felett vezet át, ami igazán egyedi élményt nyújt. Emellett a parkban lehetőség van bobozásra, hófánkozásra, jetskizésre, trambulinozásra és vízigömbözésre is, így mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb programot!
A Zipline Stoderzinken Ausztriában található, és Európa egyik leghosszabb zipline pályája. A pálya hossza 2,5 kilométer, és a csúszás során akár 115 km/órás sebességet is elérhetünk.
A szlovéniai Bovec felett található Közép-Európa egyik legnagyobb zipline létesítménye. A pálya a festői Kanin hegy oldalában helyezkedik el 1200 méter magasan, és öt helyen lehet csúszni. Ezeknek a csúszásoknak a hossza átlagosan 600 méter. A program időtartama körülbelül 2,5-3 óra, és előfoglalás szükséges; de ezért a kilátásért úgy gondoljuk, megéri!
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