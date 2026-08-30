JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felejthetetlen élmények: íme a legjobb Zipline pályák Magyarországon és környékén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors adrenalin
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 30. 12:00
belföldi utazásZiplinecsúszópálya
Magyarország és környéke számos izgalmas kalandparkkal várja az adrenalinra vágyókat. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb zipline pályákat, amelyek jelenleg is működnek és felejthetetlen élményt nyújtanak.
Bors
A szerző cikkei

Féktelen száguldás a levegőben, hatalmas adrenalin-löket és társasági élmény: a zipline pályák nem szokványos élményt nyújtanak, leginkább azokat vonzza, akik érdeklődnek az extrémebb sportok iránt. Ha kedvet érzel ahhoz, hogy te is kipróbáld magad a magasban, csak át kell siklanod az egyik hazai vagy környékbeli átcsúszópályán. Ezeket mutatjuk be alább!

Kisgyerek egy zipline pályán
A zipline pályák felejthetetlen élmény nyújtanak, hazánkban több is található belőlük Fotó: 123RF

Íme, ezek a legjobb zipline pályák Magyarországon és a környéken

Sobri Jóska Élménypark – Megazipline

A Sobri Jóska Élményparkban található Megazipline pálya 2015 óta üzemel, és az egyik legizgalmasabb attrakciója a parknak. A pálya hossza 1 kilométer, a szintkülönbség 120 méter, és csúszás közben akár 80 km/órás sebességet is elérhetünk. A legnagyobb mélység alattunk 35 méter, így a fák fölött száguldva igazi repülésélményben lehet részünk. Aki fél a magasban, annak nem ez lesz a legkedvencebb elfoglaltsága.

A pálya használatához 145 cm-es magasság és 30-120 kg közötti testsúly szükséges.

Canopy Visegrád

A visegrádi Canopy pálya hatalmas élményt nyújt a természet szerelmeseinek. A fák között suhanva gyönyörű kilátás nyílik a Dunára és a környező hegyekre, miközben a fellegvár panorámája teszi teljessé az élményt. A túrák 3-10 fős csoportokban zajlanak két professzionális túravezető irányításával, és körülbelül egy órát vesznek igénybe. A résztvevők profi, hegymászók által is használt beülőket kapnak, amelyek nemcsak biztonságosak, hanem kényelmesek is.

Balatonboglár Kalandpark és Bobpálya

Utoljára hagytuk az egyik leghíresebb bobpályával rendelkező parkot, a balatonboglári kalandparkot. A Balaton déli partján található park izgalmas zipline élményt is kínál a látogatóknak. A drótkötélpályák különböző hosszúságúak, a leghosszabb pálya egy tó felett vezet át, ami igazán egyedi élményt nyújt. Emellett a parkban lehetőség van bobozásra, hófánkozásra, jetskizésre, trambulinozásra és vízigömbözésre is, így mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb programot!

Anya és lánya egy zipline pályán
A balatonboglári kalandparkban a zipline pálya leghosszabb szakasza egy tó felett vezet át Fotó: 123RF

Zipline Stoderzinken, Ausztria

A Zipline Stoderzinken Ausztriában található, és Európa egyik leghosszabb zipline pályája. A pálya hossza 2,5 kilométer, és a csúszás során akár 115 km/órás sebességet is elérhetünk.

Zipline Bovec, Szlovénia

A szlovéniai Bovec felett található Közép-Európa egyik legnagyobb zipline létesítménye. A pálya a festői Kanin hegy oldalában helyezkedik el 1200 méter magasan, és öt helyen lehet csúszni. Ezeknek a csúszásoknak a hossza átlagosan 600 méter. A program időtartama körülbelül 2,5-3 óra, és előfoglalás szükséges; de ezért a kilátásért úgy gondoljuk, megéri!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu