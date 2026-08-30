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„Belőlem egyetlen dolog hiányzik: a hiba!” – Szulák Andrea elképesztő dolgot állít magáról

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 30. 10:00
Szulák Andreaasztrológia
A kíméletlen önkritika sokszor fájdalmasabb, mint a legdurvább beszólások. Szulák Andrea megrázó őszinteséggel vallott a saját maga ellen vívott belső harcáról.
Nagy Milán
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Szulák Andrea sosem félt kimondani azt, amit gondol, különösen akkor, ha a saját belső küzdelmeiről van szó. A népszerű előadóművész a Valódi Nők podcast adásában nyílt meg a hallgatóságnak, ahol a rá jellemző finom humormázzal, mégis meglepő mélységgel mesélt a maximalizmusáról. A beszélgetés során kiderült, hogy a külvilág véleménye vagy kritikája szinte eltörpül amellett a kíméletlen belső mérce mellett, amelyet saját magával szemben állít fel a mindennapokban.

Szulák Andrea kitárulkozott a belső küzdelmeiről.
Szulák Andrea őszinteségét nem mindenki értékelte (Fotó: Gáll Regina)

Szulák Andrea elárulta, mi az egyetlen hibája

A művésznő a tőle megszokott fanyar öniróniával a csillagjegyét is segítségül hívta belső elvárásai megmagyarázásához. A Vízöntő jegyben születettekről köztudott, hogy rendkívül független, eredeti gondolkodású és magas eszményeket követő személyiségek, akik hajlamosak a végletekig elemzőmódban működni. Bár kívülről gyakran lazának tűnnek, a háttérben folyamatosan a tökéletességre törekednek, és nehezen viselik a hibákat. Szulák Andrea pontosan ezt a sajátos attitűdöt fogalmazta meg:

Nem tudok megfelelni senki elvárásainak, én egy Vízöntő lány vagyok, tehát belőlem egy dolog hiányzik, a hiba. Nekem bárki mondhat bármit, ha én magamnak nem tudom azt hozni, amit elképzelek, akkor megette az egészet a fene

–  árulta el. Ez a szigorú elvárásrendszer azonban komoly terhet ró rá, hiszen a belső kritikusa kíméletlenül lecsap, ha elmarad a várt eredmény: „Ez a léc egészen magasan van, tehát én rettenetesen meg tudom betegíteni magamat az önmarcangolással. Nem tudtok úgy megbántani, ahogy én saját magam” – vallotta be kendőzetlenül a műsorban.

Nem mindenki értékelte a megnyílását

A podcast részlete gyorsan bejárta a közösségi médiát, ahol a nézők többsége azonnal átlátta a művésznő finom, önironikus humorát: „Művésznő, Ön úgy jó, ahogy van!” – írták sokan támogatólag. A kommentmezőben valóságos Vízöntő-klub alakult ki, hiszen rengetegen ismertek magukra a szavaiban: „Szintén Vízöntő vagyok. Ami nehezíti az elvárásainkat, amikor a tökéletességre törekszünk” – jegyezte meg egy hozzászóló. Ugyanakkor akadt egy-két rebellis kommentelő is, aki teljesen félreértette a játékos iróniát, és nyersen odapörkölt: „Te nárcisztikus vagy, ennyi, soha nem bírtalak.” A teljes adást alább lehet megtekinteni:

 

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