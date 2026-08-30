„Belőlem egyetlen dolog hiányzik: a hiba!” – Szulák Andrea elképesztő dolgot állít magáról

Szulák Andrea sosem félt kimondani azt, amit gondol, különösen akkor, ha a saját belső küzdelmeiről van szó. A népszerű előadóművész a Valódi Nők podcast adásában nyílt meg a hallgatóságnak, ahol a rá jellemző finom humormázzal, mégis meglepő mélységgel mesélt a maximalizmusáról. A beszélgetés során kiderült, hogy a külvilág véleménye vagy kritikája szinte eltörpül amellett a kíméletlen belső mérce mellett, amelyet saját magával szemben állít fel a mindennapokban.

Szulák Andrea őszinteségét nem mindenki értékelte (Fotó: Gáll Regina)

Szulák Andrea elárulta, mi az egyetlen hibája

A művésznő a tőle megszokott fanyar öniróniával a csillagjegyét is segítségül hívta belső elvárásai megmagyarázásához. A Vízöntő jegyben születettekről köztudott, hogy rendkívül független, eredeti gondolkodású és magas eszményeket követő személyiségek, akik hajlamosak a végletekig elemzőmódban működni. Bár kívülről gyakran lazának tűnnek, a háttérben folyamatosan a tökéletességre törekednek, és nehezen viselik a hibákat. Szulák Andrea pontosan ezt a sajátos attitűdöt fogalmazta meg:

Nem tudok megfelelni senki elvárásainak, én egy Vízöntő lány vagyok, tehát belőlem egy dolog hiányzik, a hiba. Nekem bárki mondhat bármit, ha én magamnak nem tudom azt hozni, amit elképzelek, akkor megette az egészet a fene

– árulta el. Ez a szigorú elvárásrendszer azonban komoly terhet ró rá, hiszen a belső kritikusa kíméletlenül lecsap, ha elmarad a várt eredmény: „Ez a léc egészen magasan van, tehát én rettenetesen meg tudom betegíteni magamat az önmarcangolással. Nem tudtok úgy megbántani, ahogy én saját magam” – vallotta be kendőzetlenül a műsorban.