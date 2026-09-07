Híres testvérpárok, akik közül az egyik jóval ismertebb

A tehetség sokszor családi vonás, Hollywoodban pedig számos testvérpár választotta ugyanazt a pályát. Van, ahol egyikük egyértelműen nagyobb világsztárrá vált, máshol viszont nehéz eldönteni, ki jutott magasabbra. Összegyűjtöttük azokat a híres testvérpárokat, akiknek karrierje ugyan hasonlóan indult, mégis egészen másképp alakult.
Hollywoodban a tehetség gyakran családban marad, a reflektorfényből azonban már nem mindig jut egyformán a testvéreknek. Miközben egyikük világsztárrá válik, Oscar-jelöléseket gyűjt vagy sikersorozatok arcává válik, a másik sokszor a háttérban marad. Akadnak persze olyan híres testvérpárok is, akiknél szinte lehetetlen eldönteni, melyikük jutott magasabbra. Mutatjuk, hogyan alakult öt híres hollywoodi testvérpár pályája.
Florence Pugh ma már az egyik legkeresettebb filmsztár Hollywoodban. Bátyja, Toby Sebastian színészként és zenészként egyaránt ismert: szerepelt például a Trónok harcában – Trystane Martellt alakította az 5. évadban –, míg később Andrea Bocelli bőrébe bújhatott A csend zenéje című filmben. Húga azonban jóval nagyobb karriert futott be: a Lady Macbeth után a Fehér éjszakák és a Kisasszonyok sztárjaként vált világszerte ismertté – utóbbiért egy Oscar-jelölést is bezsebelt –, majd csatlakozott a Marvel-univerzumhoz – írja a hot! magazin.
Dakota Fanning gyereksztárként robbant be: már egészen fiatalon is olyan hollywoodi produkciókban szerepelt, mint a Nevem Sam. Később aztán jött a Világok harca és az Alkonyat-filmek. A húga, Elle tulajdonképpen az ő nyomdokaiban haladt, hiszen első szerepeiben Dakota karaktereinek fiatalabb változatát alakította. Idővel azonban saját jogán is a hollywoodi élvonalba került, többek között a Demóna, a Nagy Katalin – A kezdetek és a Sehol se otthon főszerepeivel. Elle Fanning és Dakota Fanning közül nem könnyű eldönteni, ki futott be nagyobb karriert eddig.
A Deschanel nővérek esetében is nehéz eldönteni, melyikük futott be komolyabb karriert. Emily neve hosszú éveken át szinte összeforrt a Dr. Csonttal, amelyben 12 évadon keresztül alakította dr. Temperance Brennan karakterét. A húga, Zooey a sorozatok mellett a mozivásznon és a zenében is komoly sikereket ért el. Az Új csaj Jess Dayeként ismerhetjük, de az 500 nap nyár című film is meghatározó volt a karrierjében.
Kaley már tinédzserként is rendszeresen szerepelt a képernyőn, az igazi világhírt azonban az Agymenők hozta el számára. Penny figuráját 12 évadon keresztül keltette életre, majd A légikísérő főszerepét is eljátszhatta. Húga, Briana színészként és énekesként egyaránt dolgozik, sőt, A légikísérőben is feltűnt a nővére mellett. Kaley sikerét azonban egyelőre nem tudta megközelíteni sem.
A színész a Szólíts a neveden című filmmel robbant be, majd olyan produkciókban kapott főszerepet, mint a Dűne-filmek, a Wonka vagy a Bob Dylan életét feldolgozó Sehol se otthon. Alakításáért már többször is Oscar-díjra jelölték. Nővére, Pauline korábban emberi jogi ügyvéd akart lenni. Színészként elsősorban a The Sex Lives of College Girls című sorozatból ismerhetik a nézők.
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