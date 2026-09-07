Híres testvérpárok, akik közül az egyik jóval ismertebb

A tehetség sokszor családi vonás, Hollywoodban pedig számos testvérpár választotta ugyanazt a pályát. Van, ahol egyikük egyértelműen nagyobb világsztárrá vált, máshol viszont nehéz eldönteni, ki jutott magasabbra. Összegyűjtöttük azokat a híres testvérpárokat, akiknek karrierje ugyan hasonlóan indult, mégis egészen másképp alakult.

Híres testvérpárok: Timothée Chalamet testvérét kevesen ismerik

(Fotó: Starbuck / hot! magazin/Northfoto)

Hollywoodban nem ritka, hogy testvérek ugyanazon a pályán próbálnak szerencsét

Florence Pugh és Timothée Chalamet jóval nagyobb világsztár lett testvérénél

Dakota és Elle Fanning egyaránt sikeres karriert épített, akárcsak a Deschanel nővérek

Kaley Cuoco az Agymenőkkel tett szert világhírnévre, míg húga egyelőre kevésbé ismert

Mutatjuk, hogyan alakult öt híres hollywoodi testvérpár karrierje

Híres testvérpárok, akik közül az egyik világsztár lett

Hollywoodban a tehetség gyakran családban marad, a reflektorfényből azonban már nem mindig jut egyformán a testvéreknek. Miközben egyikük világsztárrá válik, Oscar-jelöléseket gyűjt vagy sikersorozatok arcává válik, a másik sokszor a háttérban marad. Akadnak persze olyan híres testvérpárok is, akiknél szinte lehetetlen eldönteni, melyikük jutott magasabbra. Mutatjuk, hogyan alakult öt híres hollywoodi testvérpár pályája.

Florence Pugh és Toby Sebastian

Florence Pugh ma már az egyik legkeresettebb filmsztár Holly­woodban. Bátyja, Toby Sebastian színészként és zenészként egyaránt ismert: szerepelt például a Trónok harcában – Trystane Martellt alakította az 5. évadban –, míg később Andrea Bo­celli bőrébe bújhatott A csend zenéje című filmben. Húga azonban jóval nagyobb karriert futott be: a Lady Macbeth után a Fehér éjszakák és a Kisasszonyok sztárjaként vált világszerte ismertté – utóbbiért egy Oscar-­jelölést is bezsebelt –, majd csatlakozott a Mar­vel-univerzumhoz – írja a hot! magazin.

Elle Fanning és Dakota Fanning

Dakota Fanning gyereksztárként robbant be: már egészen fiatalon is olyan hollywoodi produkciókban szerepelt, mint a Nevem Sam. Később aztán jött a Világok harca és az Alkonyat-filmek. A húga, Elle tulajdonképpen az ő nyom­dokaiban haladt, hiszen első szerepeiben Dakota karaktereinek fiatalabb változatát alakította. Idővel azonban saját jogán is a hollywoodi élvonalba került, többek között a Demóna, a Nagy Katalin – A kezdetek és a Sehol se otthon főszerepeivel. Elle Fanning és Dakota Fanning közül nem könnyű eldönteni, ki futott be nagyobb karriert eddig.