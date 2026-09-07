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Híres testvérpárok, akik közül az egyik jóval ismertebb

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors testvérpár
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 16:00
hírességvilágsztárok
A tehetség sokszor családi vonás, Hollywoodban pedig szép számban találunk olyan testvérpárokat, akik ugyanazt a pályát választották. A híres testvérpárok közös indulása azonban önmagában nem garantál azonos mértékű sikert… Íme, öt híres sztártestvérpár, melynek tagjai közül az egyik ­jóval jelentősebb karriert futott be!
Bors
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A tehetség sokszor családi vonás, Hollywoodban pedig számos testvérpár választotta ugyanazt a pályát. Van, ahol egyikük egyértelműen nagyobb világsztárrá vált, máshol viszont nehéz eldönteni, ki jutott magasabbra. Összegyűjtöttük azokat a híres testvérpárokat, akiknek karrierje ugyan hasonlóan indult, mégis egészen másképp alakult.

Híres testvérpárok: Timothée Chalamet
Híres testvérpárok: Timothée Chalamet testvérét kevesen ismerik
(Fotó: Starbuck / hot! magazin/Northfoto)
  • Hollywoodban nem ritka, hogy testvérek ugyanazon a pályán próbálnak szerencsét
  • Florence Pugh és Timothée Chalamet jóval nagyobb világsztár lett testvérénél
  • Dakota és Elle Fanning egyaránt sikeres karriert épített, akárcsak a Deschanel nővérek
  • Kaley Cuoco az Agymenőkkel tett szert világhírnévre, míg húga egyelőre kevésbé ismert
  • Mutatjuk, hogyan alakult öt híres hollywoodi testvérpár karrierje

Híres testvérpárok, akik közül az egyik világsztár lett

Hollywoodban a tehetség gyakran családban marad, a reflektorfényből azonban már nem mindig jut egyformán a testvéreknek. Miközben egyikük világsztárrá válik, Oscar-jelöléseket gyűjt vagy sikersorozatok arcává válik, a másik sokszor a háttérban marad. Akadnak persze olyan híres testvérpárok is, akiknél szinte lehetetlen eldönteni, melyikük jutott magasabbra. Mutatjuk, hogyan alakult öt híres hollywoodi testvérpár pályája.

Florence Pugh és Toby Sebastian

Florence Pugh ma már az egyik legkeresettebb filmsztár Holly­woodban. Bátyja, Toby Sebastian színészként és zenészként egyaránt ismert: szerepelt például a Trónok harcában – Trystane Martellt alakította az 5. évadban –, míg később Andrea Bo­celli bőrébe bújhatott A csend zenéje című filmben. Húga azonban jóval nagyobb karriert futott be: a Lady Macbeth után a Fehér éjszakák és a Kisasszonyok sztárjaként vált világszerte ismertté – utóbbiért egy Oscar-­jelölést is bezsebelt –, majd csatlakozott a Mar­vel-univerzumhoz – írja a hot! magazin.

Elle Fanning és Dakota Fanning

Dakota Fanning gyereksztárként robbant be: már egészen fiatalon is olyan hollywoodi produkciókban szerepelt, mint a Nevem Sam. Később aztán jött a Világok harca és az Alkonyat-filmek. A húga, Elle tulajdonképpen az ő nyom­dokaiban haladt, hiszen első szerepeiben Dakota karaktereinek fiatalabb változatát alakította. Idővel azonban saját jogán is a hollywoodi élvonalba került, többek között a Demóna, a Nagy Katalin – A kezdetek és a Sehol se otthon főszerepeivel. Elle Fanning és Dakota Fanning közül nem könnyű eldönteni, ki futott be nagyobb karriert eddig.

hot feltöltés Összeállítás: Testvérharc a reflektorfényért
Elle Fanning és Dakota Fanning 
(Fotó: PA /  hot! magazin/ Northfoto)

Zooey Deschanel és Emily Deschanel

A Deschanel nővérek esetében is nehéz eldönteni, melyikük futott be komolyabb karriert. Emily neve hosszú éveken át szinte összeforrt a Dr. Csonttal, amelyben 12 évadon keresztül alakította dr. Temperance Brennan karakterét. A húga, Zooey a sorozatok mellett a mozivásznon és a zenében is komoly sikereket ért el. Az Új csaj Jess Dayeként ismerhetjük, de az 500 nap nyár című film is meghatározó volt a karrierjében.

Briana Cuoco és Kaley Cuoco

Kaley már tinédzserként is rendszeresen szerepelt a képernyőn, az igazi világhírt azonban az Agymenők hozta el számára. Penny ­figuráját 12 évadon keresztül keltette életre, majd A légikísérő főszerepét is eljátszhatta. Húga, Briana színészként és énekesként egyaránt dolgozik, sőt, A légi­kí­sé­rőben is feltűnt a nővére mellett. Kaley sikerét azonban egyelőre nem tudta megközelíteni sem.

hot feltöltés Összeállítás: Testvérharc a reflektorfényért
Briana Cuoco és Kaley Cuoco
(Fotó: NurPhoto via AFP /  hot! magazin/ AFP)

Pauline Chalamet és Timothée Chalamet

A színész a Szólíts a neveden ­című filmmel robbant be, majd olyan produkciókban kapott főszerepet, mint a Dűne-filmek, a Wonka vagy a Bob Dylan életét feldolgozó Sehol se otthon. Alakításáért már többször is Oscar-díjra jelölték. Nővére, Pauline korábban emberi jogi ügyvéd akart lenni. Színészként elsősorban a The Sex Lives of College Girls című sorozatból ismerhetik a nézők.

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(Fotó: hot! magazin)

 

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