Mariska Hargitay óriási sikert aratott: 2 Emmy-díjat is bezsebelt anyjáról szóló dokumentumfilmjével

Mariska Hargitay számára különösen megható fordulatot hozott a 2026-os Emmy-gála. A színésznő két Emmy-díjat is nyert a néhai édesanyjáról, Jayne Mansfieldről készített dokumentumfilmjével.
Mariska Hargitay hatalmas sikert aratott az idei Emmy-szezonban. Az Esküdt ellenségek Olivia Bensonja a 78. Primetime Creative Arts Emmy-gálán két díjat is bezsebelt az édesanyjáról szóló dokumentumfilmjével: a Legjobb dokumentumfilm vagy tényalapú különkiadás, valamint a Legjobb dokumentumfilm rendezés kategóriában a 78. alkalommal megrendezett Primetime Creative Arts Emmy-gálán, amelyen a televíziós produkciók háttérmunkásait, technikai és kreatív szakembereit ismerték el.
Az Anyám, Jayne Mansfield - Mariska Hargitay filmje a színésznő édesanyjának életét, pályafutását és örökségét mutatja be, de nem egy egyszerű hollywoodi életrajzként. Mariska Hargitay saját szemszögéből közelítette meg édesanyja történetét, és azt, hogy milyen hatással volt rá egy olyan anya elvesztése, akit valójában alig ismerhetett.
A színésznő mindössze hároméves volt, amikor anyja 1967-ben autóbalesetben meghalt. Jayne Mansfield halála pedig évtizedekig meghatározó része volt a család történetének. Hargitay dokumentumfilmjében ritka fényképek és otthoni videofelvételek is szerepelnek, amelyek segítségével a színésznő próbálta megérteni és újraértelmezni édesanyja életét.
Mariska Hargitay Emmy-díjainak átvételekor szívszorító beszédet mondott, amelyben nemcsak a film készítőinek és családjának mondott köszönetet, hanem édesanyjára is külön megemlékezett:
Én is az anyámat a történet elmesélése révén ismertem meg. Ez egy leírhatatlan ajándék.
Bár 2006-ban már nyert Emmy-díjat színésznőként az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály című sorozat főszerepéért, most egy teljesen más területen, rendezőként bizonyított.
A két Emmy-díj pedig nem jelenti azt, hogy Mariska Hargitay számára véget ért volna az idei szezon. Éppen ellenkezőleg, szeptember 14-én ő lesz a 78. Primetime Emmy Awards házigazdája. Itt a legnagyobb nyilvánosságot kapó sorozatokat, azok rendezőit, íróit és színészeit díjazzák majd.
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