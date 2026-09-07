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Mariska Hargitay óriási sikert aratott: 2 Emmy-díjat is bezsebelt anyjáról szóló dokumentumfilmjével

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Emmy-díj
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 15:30
Emmy-gálaJayne MansfielddokumentumfilmMariska Hargitay
Az Esküdt ellenségek sztárja óriási sikert aratott a 2026-os Emmy-gálán. Mariska Hargitay két Emmy-díjat is bezsebelt az édesanyjáról szóló dokumentumfilmjével.
Fekete Ágnes
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Mariska Hargitay számára különösen megható fordulatot hozott a 2026-os Emmy-gála. A színésznő két Emmy-díjat is nyert a néhai édesanyjáról, Jayne Mansfieldről készített dokumentumfilmjével. 

Mariska Hargitay édesanyjáról készített dokumentumfilmet.
Mariska Hargitay két Emmy-díjat nyert az Emmy-gálán (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)
  • Mariska Hargitay két Emmy-díjat is kapott az édesanyjáról szóló dokumentumfilmjéért
  • Az Anyám, Jayne Mansfield - Mariska Hargitay filmje című produkció volt a színésznő első debütálása rendezőként
  • Szeptember 5-én és 6-án rendezték meg a 78. Primetime Creative Arts Emmy-gálát, ahol összesen 102 kategóriában adtak át díjakat.

Mariska Hargitay két Emmy-díjjal tért haza

Mariska Hargitay hatalmas sikert aratott az idei Emmy-szezonban. Az Esküdt ellenségek Olivia Bensonja a 78. Primetime Creative Arts Emmy-gálán két díjat is bezsebelt az édesanyjáról szóló dokumentumfilmjével: a Legjobb dokumentumfilm vagy tényalapú különkiadás, valamint a Legjobb dokumentumfilm rendezés kategóriában a 78. alkalommal megrendezett Primetime Creative Arts Emmy-gálán, amelyen a televíziós produkciók háttérmunkásait, technikai és kreatív szakembereit ismerték el. 

Az Anyám, Jayne Mansfield - Mariska Hargitay filmje a színésznő édesanyjának életét, pályafutását és örökségét mutatja be, de nem egy egyszerű hollywoodi életrajzként. Mariska Hargitay saját szemszögéből közelítette meg édesanyja történetét, és azt, hogy milyen hatással volt rá egy olyan anya elvesztése, akit valójában alig ismerhetett.

Mariska Hargitay anyja, Jayne Mansfield látható a felvételen.
Mariska Hargitay anyja, Jayne Mansfield a hatvanas évek szexszimbóluma volt (Fotó: KEYSTONE Pictures USA/Northfoto)

Mariska Hargitay anyja elvesztését próbálta feldolgozni filmjével

A színésznő mindössze hároméves volt, amikor anyja 1967-ben autóbalesetben meghalt. Jayne Mansfield halála pedig évtizedekig meghatározó része volt a család történetének. Hargitay dokumentumfilmjében ritka fényképek és otthoni videofelvételek is szerepelnek, amelyek segítségével a színésznő próbálta megérteni és újraértelmezni édesanyja életét.

Mariska Hargitay több díjjal is büszkélkedhet.
Mariska Hargitay korábban színésznőként nyert Emmy-díjat (Fotó: Lionel Hahn/Northfoto)

Mariska Hargitay rendezőként bizonyított

Mariska Hargitay Emmy-díjainak átvételekor szívszorító beszédet mondott, amelyben nemcsak a film készítőinek és családjának mondott köszönetet, hanem édesanyjára is külön megemlékezett:

Én is az anyámat a történet elmesélése révén ismertem meg. Ez egy leírhatatlan ajándék.

Bár 2006-ban már nyert Emmy-díjat színésznőként az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály című sorozat főszerepéért, most egy teljesen más területen, rendezőként bizonyított.

Mariska Hargitay különleges feladatot kapott.
Mariska Hargitay házigazda lesz az idei Emmy-díjátadón (Fotó: Debra L. Rothenberg/Northfoto)

Mariska Hargitay lesz a házigazda az idei Emmy-gálán

A két Emmy-díj pedig nem jelenti azt, hogy Mariska Hargitay számára véget ért volna az idei szezon. Éppen ellenkezőleg, szeptember 14-én ő lesz a 78. Primetime Emmy Awards házigazdája. Itt a legnagyobb nyilvánosságot kapó sorozatokat, azok rendezőit, íróit és színészeit díjazzák majd.

 

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