Kínai horoszkóp: ez már biztos, 3 jegy a héten égi áldást kap

A kínai horoszkóp szerint augusztus 31. és szeptember 6. között három különösen kedvező nap várható. Bár ezek inkább a hét második felére esnek, már a hét eleje is jól indulhat. A hétfő tökéletes lehet valami új elkezdésére, még akkor is, ha aznap nem sikerül befejezned. Kedden és szerdán érdemes egy kicsit óvatosabbnak lenni, és nem hagyni, hogy a stressz eluralkodjon. Ha valamit át tudsz tenni csütörtökre vagy péntekre, érdemes lehet akkorra halasztani. Máris eláruljuk, mindez mely jegyeket érinti leginkább!

Kínai horoszkóp: három jegy égi áldást kap

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Kínai horoszkóp: a csütörtök a siker, a péntek a befogadás napja

Sárkány

A Sárkány az egyik legszerencsésebb kínai jegy, ezen a héten sok minden a terveid szerint alakulhat. Készen állsz arra, hogy újdonságokat tanulj, miközben néhány régi, elhúzódó ügyet is lezárhatsz, hogy szeptemberben több időd maradjon. Hétfőn érdemes kezdeményezned. Nem kell pontosan tudnod, hogyan fogsz végigvinni egy projektet, már az is fontos első lépés, ha megmutatod, hogy hajlandó vagy belevágni.

Kedden és szerdán ne engedd, hogy a feszültség eluralkodjon rajtad. Általában tudod, mikor kell óvatosnak lenned, ezért ezen a héten különösen érdemes hallgatnod a megérzéseidre. Csütörtökön pénzhez juthatsz, amely segíthet megalapozni a jövőbeli biztonságodat. A hétvégi pihenés és feltöltődés is könnyebben megvalósulhat. Elképzelhető, hogy a családod felajánlja a segítségét néhány elintézendő dologban. Összességében ez olyan hét lehet számodra, amikor lezárhatsz régi ügyeket, segítséget kaphatsz, és végre egy kicsit fellélegezhetsz.

Kígyó

Bármi legyen is az, amivel jelenleg foglalkozol, ezen a héten változás indulhat el. A kígyó az átalakulás szimbóluma, ennek megfelelően most valami új irányt vehet az életedben: lehet ez akár egy befejezetlen ügy, amely folyamatosan ott lebeg a fejed felett. Ez lehet az a hét, amikor végre elvarrod a szálakat.

Kedden és szerdán késések és akadályok nehezíthetik a helyzetet. Ezek akár a hitelességedet is próbára tehetik, ezért előfordulhat, hogy újra fel kell építened valakinek a bizalmát. Te azonban pontosan tudod, mit kell tenned, így csütörtökön és pénteken újra felgyorsulhatnak az események, és sokkal könnyebbé válhat a helyzeted. Tudod, hogy be fogod tartani a szavad, de a hétvégére mások számára is egyértelművé válik, hogy amit megígérsz, azt valóban teljesíted.

Kecske

Kedves, érzékeny természetű jegy, amely inkább a békés és gyengéd megoldásokat részesíti előnyben. Bár hétfőn neked is kezdeményezned kell, a hét legjobb része éppen az lehet, amikor végre semmit sem kell csinálnod.