Gabriela Spanictól Leticia Calderónig: így néznek ki ma a régi szappanopera sztárok!

Gabriela Spanic, Thalía, Leticia Calderón, Fernando Colunga és Lucélia Santos történeteikért egykor az egész ország rajongott minden áldott este, ma viszont már csak ritkán hallunk felőlük. A hot! magazin nosztalgikus válogatásában most megnézzük, mennyit változtak az évek során a legnépszerűbb telenovellák ikonjai. Döbbenetes látni, mit tett velük az idő! Míg egyes színészek arcvonásai olyannyira megváltoztak, hogy alig lehet rájuk ismerni, addig mások valósággal ragyognak, és még a fiatalkori önmaguknál is jobban néznek ki.
Az örök klasszikus Paula és Paulina, avagy „a testvérek, akik kicserélték az életüket és a frizurájukat” főszereplője, Gabriela Spanic neve ma is garancia a drámára, bár a képernyőn kívül is okozott pár kisebb botrányt – például, amikor 2020-ban részt vett a mexikói Dancing with the Stars műsorban, és minden második produkcióban leesett a parókája. A venezuelai színésznő 52 éves, és ha lehet hinni az Instagramnak, nem öregszik – vagy legalábbis tudja, hogyan használja a filtereket. Emellett gyakran szerepel realitykben, talkshow-kban, és mostanában újra felfedezte a spirituális oldalát is.
A 90-es évek végén futó Rosalinda című sorozatban volt minden, amit egy igazi telenovella nyújthatott: szerelem, árulás, amnézia, zene és… virágok. Thalía a sorozat után popikon lett – és nem is akármilyen! A héten lett 54 éves, a karrierje pedig még mindig dübörög. A férje Tommy Mottola, az amerikai zeneipar egyik nagyágyúja, és Thalía már rég túllépett Rosalindán – saját kozmetikai márkát, könyveket és divatkollekciót egyaránt piacra dobott.
Esmeraldaként meghódította a magyar nézőközönség szívét, az egyik kedvenc szappanoperasztárunk volt. Nemrég hazánkba is ellátogatott a színésznő, aki most 58 éves, ám a legfrissebb képeit elnézve kijelenthetjük, hogy a szépségén mit sem fogott az idő. Leticia azóta több sorozatban is szerepelt, és a mai napig aktív szereplője a mexikói filmiparnak. Emellett két fiú édesanyja, és aktívan részt vesz jótékonysági munkákban is.
A Rabszolgasors főszereplőjének, Isaurának a története mindenkit megrázott. Lucélia Santos 1976-ban alakította a szabadságáért küzdő rabszolganőt, és ezzel történelmet írt: az első brazil telenovella világszerte ismertté vált, több mint 80 országban sugározták. Lucélia ma 69 éves, és nemcsak színésznőként, hanem rendezőként és producerként is dolgozik. Emellett hazájában aktívan részt vesz politikai és környezetvédelmi mozgalmakban.
Végül pedig itt van a szívtipró José Armando, akit Fernando Colunga alakított. A nézők hosszú hónapokig szurkolhattak azért, hogy Esmeralda és a sármos férfi szerelme beteljesüljön. Bár a 60 éves színész az utóbbi időben kevesebbet szerepelt a kamerák előtt, 2021-ben egy vadonatúj sorozattal örvendeztette meg a nagyérdeműt.
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