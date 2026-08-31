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Gabriela Spanictól Leticia Calderónig: így néznek ki ma a régi szappanopera sztárok!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Gabriela Spanic
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 10:00
Leticia Calderónszappanopera
Minden este tátott szájjal figyeltük őket, ma pedig már alig lehet hallani a régi szappanoperák szereplőiről. Kíváncsi vagy, hogy néz ki most Gabriela Spanic vagy Leticia Calderón? Megmutatjuk!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Gabriela Spanic, Thalía, Leticia Calderón, Fernando Colunga és Lucélia Santos történeteikért egykor az egész ország rajongott minden áldott este, ma viszont már csak ritkán hallunk felőlük. A hot! magazin nosztalgikus válogatásában most megnézzük, mennyit változtak az évek során a legnépszerűbb telenovellák ikonjai. Döbbenetes látni, mit tett velük az idő! Míg egyes színészek arcvonásai olyannyira megváltoztak, hogy alig lehet rájuk ismerni, addig mások valósággal ragyognak, és még a fiatalkori önmaguknál is jobban néznek ki.

Gabriela Spanicon nem fog az idő, egyszerűen sugárzik
Gabriela Spanic a Paula és Paulina című sorozatban tűnt fel 
(Fotó: Medios y Media / hot! magazin/Getty Images)

Gabriela Spanic: Az élete botrányokkal teli

Az örök klasszikus Paula és Paulina, avagy „a testvérek, akik kicserélték az életüket és a frizurájukat” főszereplője, Gabriela Spanic neve ma is garancia a drámára, bár a képernyőn kívül is okozott pár kisebb botrányt – például, amikor 2020-ban részt vett a mexikói Dan­cing with the Stars műsorban, és minden második produkcióban leesett a parókája. A venezuelai színésznő 52 éves, és ha lehet hinni az Instagramnak, nem öregszik – vagy legalábbis tudja, hogyan használja a filtereket. Emellett gyakran szerepel realitykben, talkshow-kban, és mostanában újra felfedezte a spirituális oldalát is.

Saját kozmetikai márkát hozott létre
A Rosalinda sorozat hozta meg számára az áttörést 
(Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / hot! magazin/Getty Images)

Thalía sikeres popsztár lett 

A 90-es évek végén futó Rosalinda című sorozatban volt minden, amit egy igazi telenovella nyújthatott: szerelem, árulás, amnézia, zene és… virágok. Thalía a sorozat után popikon lett – és nem is akármilyen! A héten lett 54 éves, a karrierje pedig még mindig dübörög. A férje Tommy Mottola, az amerikai zeneipar egyik nagyágyúja, és Thalía már rég túllépett Rosalindán – saját kozmetikai márkát, könyveket és divatkollekciót egyaránt piacra dobott.

A legfontosabb hivatás az életében az anyaság
Esmeralda már Magyarországon is megfordult 
(Fotó: hot! magazin/archív)

Leticia Calderón két fiú édesanyja

Esmeraldaként meghódította a magyar nézőközönség szívét, az egyik kedvenc szappan­ope­ra­­­sztárunk volt. Nemrég hazánkba is ellátogatott a színésznő, aki most 58 éves, ám a legfrissebb képeit elnézve kijelenthetjük, hogy a szépségén mit sem fogott az idő. Leticia azóta több sorozatban is szerepelt, és a mai napig aktív szereplője a mexikói filmiparnak. Emellett két fiú édesanyja, és aktívan részt vesz jótékonysági munkákban is.

70 évesen is kirobbanó formában van
Az Isaura sorozatból ismerhetjük a színésznőt 
(Fotó: hot! magazin/Profimedia)

Lucélia Santos, azaz Isaura lassan 70 éves lesz

A Rabszolgasors főszereplőjének, Isaurának a története mindenkit megrázott. Lucélia Santos 1976-ban alakította a szabadságáért küzdő rabszolganőt, és ezzel történelmet írt: az első brazil telenovella világszerte ismertté vált, több mint 80 országban sugározták. Lucélia ma 69 éves, és nemcsak színésznőként, hanem rendezőként és producerként is dolgozik. Emellett hazájában aktívan részt vesz politikai és környezetvédelmi mozgalmakban. 

Az utóbbi időben nem szerepelt túl sokat.
A hölgyek szívét José Armandóként rabolta el 
(Fotó: Telemundo / hot! magazin/Getty Images)

Fernando Colunga továbbra is sorozatsztár

Végül pedig itt van a szívtipró José Armando, akit Fernando Colunga alakított. A nézők hosszú hónapokig szurkolhattak azért, hogy Esmeralda és a sár­mos férfi szerelme beteljesüljön. Bár a 60 éves színész az utóbbi időben kevesebbet szerepelt a kamerák előtt, 2021-ben egy vadonatúj sorozattal örvendeztette meg a nagyérdeműt.

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