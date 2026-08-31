Gabriela Spanictól Leticia Calderónig: így néznek ki ma a régi szappanopera sztárok!

Gabriela Spanic, Thalía, Leticia Calderón, Fernando Colunga és Lucélia Santos történeteikért egykor az egész ország rajongott minden áldott este, ma viszont már csak ritkán hallunk felőlük. A hot! magazin nosztalgikus válogatásában most megnézzük, mennyit változtak az évek során a legnépszerűbb telenovellák ikonjai. Döbbenetes látni, mit tett velük az idő! Míg egyes színészek arcvonásai olyannyira megváltoztak, hogy alig lehet rájuk ismerni, addig mások valósággal ragyognak, és még a fiatalkori önmaguknál is jobban néznek ki.

Gabriela Spanic a Paula és Paulina című sorozatban tűnt fel

(Fotó: Medios y Media / hot! magazin/Getty Images)

Gabriela Spanic: Az élete botrányokkal teli

Az örök klasszikus Paula és Paulina, avagy „a testvérek, akik kicserélték az életüket és a frizurájukat” főszereplője, Gabriela Spanic neve ma is garancia a drámára, bár a képernyőn kívül is okozott pár kisebb botrányt – például, amikor 2020-ban részt vett a mexikói Dan­cing with the Stars műsorban, és minden második produkcióban leesett a parókája. A venezuelai színésznő 52 éves, és ha lehet hinni az Instagramnak, nem öregszik – vagy legalábbis tudja, hogyan használja a filtereket. Emellett gyakran szerepel realitykben, talkshow-kban, és mostanában újra felfedezte a spirituális oldalát is.

A Rosalinda sorozat hozta meg számára az áttörést

(Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / hot! magazin/Getty Images)

Thalía sikeres popsztár lett

A 90-es évek végén futó Rosalinda című sorozatban volt minden, amit egy igazi telenovella nyújthatott: szerelem, árulás, amnézia, zene és… virágok. Thalía a sorozat után popikon lett – és nem is akármilyen! A héten lett 54 éves, a karrierje pedig még mindig dübörög. A férje Tommy Mottola, az amerikai zeneipar egyik nagyágyúja, és Thalía már rég túllépett Rosalindán – saját kozmetikai márkát, könyveket és divatkollekciót egyaránt piacra dobott.

Esmeralda már Magyarországon is megfordult

(Fotó: hot! magazin/archív)

Leticia Calderón két fiú édesanyja

Esmeraldaként meghódította a magyar nézőközönség szívét, az egyik kedvenc szappan­ope­ra­­­sztárunk volt. Nemrég hazánkba is ellátogatott a színésznő, aki most 58 éves, ám a legfrissebb képeit elnézve kijelenthetjük, hogy a szépségén mit sem fogott az idő. Leticia azóta több sorozatban is szerepelt, és a mai napig aktív szereplője a mexikói filmiparnak. Emellett két fiú édesanyja, és aktívan részt vesz jótékonysági munkákban is.