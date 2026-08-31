Selena Gomez és férje romantikus velencei kiruccanáson tűnt fel

Selena Gomez és férje, Benny Blanco romantikus velencei kiruccanáson vettek részt. Az énekesnő egy vízitaxiban ülve puszit nyomott férje arcára, miután kézen fogva szálltak le az Orient Expresszről a Santa Lucia pályaudvaron.
Selena elegáns összeállítást választott: barna ujjatlan felsőt, bőrszoknyát és barna magassarkú csizmát viselt. A házaspár láthatóan élvezte a közös időt Velencében, ahová néhány nappal a 83. Velencei Filmfesztivál kezdete előtt érkeztek.
Selena nemrég Nagy-Britanniában forgatta az Gyilkos a házban következő évadát, most pedig néhány napot férjével tölthetett. Benny Blanco korábban arról beszélt, hogy kapcsolatuk kezdetén Selena megkérdezte tőle, biztosan bele akar-e vágni egy nyilvános kapcsolatba, tekintettel hatalmas ismertségére.
A producer szerint kapcsolatukat nyolc-kilenc hónapig titokban tartották. 2023 decemberében vállalták fel a szerelmüket, egy évvel később pedig eljegyezték egymást. 2025-ben Santa Barbarában házasodtak össze.
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