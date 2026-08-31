JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Selena Gomez és férje romantikus velencei kiruccanáson tűnt fel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors selena gomez
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 11:45
velencebenny blanco
Selena Gomez és férje, Benny Blanco romantikus kiruccanáson járt Velencében, ahol egy vízitaxiban is gyengéd pillanatot osztottak meg.
Bors
A szerző cikkei

Selena Gomez és férje, Benny Blanco romantikus velencei kiruccanáson vettek részt. Az énekesnő egy vízitaxiban ülve puszit nyomott férje arcára, miután kézen fogva szálltak le az Orient Expresszről a Santa Lucia pályaudvaron.

Selena Gomez és Benny Blanco teljes összhangban vannak.
Selena Gomez és Benny Blanco teljes összhangban vannak. Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Selena Gomez és Benny Blanco romantikus pillanatait lesték meg Velencében

Selena elegáns összeállítást választott: barna ujjatlan felsőt, bőrszoknyát és barna magassarkú csizmát viselt. A házaspár láthatóan élvezte a közös időt Velencében, ahová néhány nappal a 83. Velencei Filmfesztivál kezdete előtt érkeztek.

Selena nemrég Nagy-Britanniában forgatta az Gyilkos a házban következő évadát, most pedig néhány napot férjével tölthetett. Benny Blanco korábban arról beszélt, hogy kapcsolatuk kezdetén Selena megkérdezte tőle, biztosan bele akar-e vágni egy nyilvános kapcsolatba, tekintettel hatalmas ismertségére.

A producer szerint kapcsolatukat nyolc-kilenc hónapig titokban tartották. 2023 decemberében vállalták fel a szerelmüket, egy évvel később pedig eljegyezték egymást. 2025-ben Santa Barbarában házasodtak össze.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu