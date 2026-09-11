Palackvisszaváltásból lett milliomos: 5 hihetetlen, de igaz történet váratlan meggazdagodásokról

Egy michigani férfi palackok és dobozok visszaváltásából kapott pénzből vett lottószelvényt, és milliókat nyert.

Volt olyan amatőr kincsvadász is, aki egy fémdetektorral több mint 27 kilogrammos aranyrögöt talált.

A hihetetlen, de igaz történetek között egy magyar férfié is helyet kapott, akinek váratlan meggazdagodása még a külföldi sajtó figyelmét is felkeltette.

A palackvisszaváltás általában néhány száz vagy néhány ezer forintos pluszbevételt jelent egy embernek, de egy amerikai férfi számára ennél sokkal többet hozott. A gyors meggazdagodás sokak álma, az alábbi történetek pedig megmutatják, hogy néha egészen hihetetlen módon és villámgyorsan juthatunk nagy vagyonhoz.

Palackvisszaváltásnak hála lett milliomos egy amerikai férfi. Fotó: 123RF

Palackvisszaváltásból milliók, véletlenül talált műkincsek és beperelt baseball-csapatok

Az alább részletezett igaz történetek bizonyítják, hogy a könnyű meggazdagodás ritka, de az élet olykor tényleg tartogat egészen elképesztő fordulatokat. A gyors vagyonosodáshoz néha elég egy véletlenül vásárolt luxus karóra vagy egy bolhapiac meglátogatása.

1. Palackvisszaváltásból lett milliomos

Nem csak a MOHU palackvisszaváltása hozta lázba az embereket a múlt hétvégén! A tengerentúlon egy 39 éves michigani férfi hatalmas vagyonra tett szert a betétdíjaknak köszönhetően. Számára a vasárnapi palack- és dobozvisszaváltás már szinte rutinnak számított: az így kapott pénzből rendszeresen lottószelvényeket vásárolt. A legutóbbi alkalommal azonban egy mindössze 5 dolláros kaparós sorsjegyet vett, amelyről később kiderült, hogy 500 ezer dollárt, vagyis nagyjából 175 millió forintot ér. A férfi a nyereményből először a házát szeretné kifizetni, emellett nyaralást és egy nagy vacsorát is tervez a barátaival - írja a Ourmidland.

2. Fémdetektorral talált 27 kilós aranyrög

Ha már a véletleneknél tartunk, nem mehetünk el szó nélkül Kevin Hillier mellett sen. Az amatőr kincskereső 1980 szeptemberében keresés közben egy fémdetektorral furcsa jelet kapott a Victoria állambeli Kingower közelében. Ásni kezdett, és hamarosan egy gigantikus aranyrög körvonalai rajzolódtak ki a földben: a Hand of Faith névre keresztelt lelet több mint 27 kilogrammot nyomott. A rögöt később a Las Vegas-i Golden Nugget vásárolta meg több mint egymillió dollárért, ezzel pedig alapjaiban változott meg Kevin családjának anyagi helyzete.