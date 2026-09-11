Palackvisszaváltásból lett milliomos: 5 hihetetlen, de igaz történet váratlan meggazdagodásokról

A palackvisszaváltás általában néhány száz vagy néhány ezer forintos pluszbevételt jelent egy embernek, de egy amerikai férfi számára ennél sokkal többet hozott. A gyors meggazdagodás sokak álma, az alábbi történetek pedig megmutatják, hogy néha egészen hihetetlen módon és villámgyorsan juthatunk nagy vagyonhoz.
Az alább részletezett igaz történetek bizonyítják, hogy a könnyű meggazdagodás ritka, de az élet olykor tényleg tartogat egészen elképesztő fordulatokat. A gyors vagyonosodáshoz néha elég egy véletlenül vásárolt luxus karóra vagy egy bolhapiac meglátogatása.
Nem csak a MOHU palackvisszaváltása hozta lázba az embereket a múlt hétvégén! A tengerentúlon egy 39 éves michigani férfi hatalmas vagyonra tett szert a betétdíjaknak köszönhetően. Számára a vasárnapi palack- és dobozvisszaváltás már szinte rutinnak számított: az így kapott pénzből rendszeresen lottószelvényeket vásárolt. A legutóbbi alkalommal azonban egy mindössze 5 dolláros kaparós sorsjegyet vett, amelyről később kiderült, hogy 500 ezer dollárt, vagyis nagyjából 175 millió forintot ér. A férfi a nyereményből először a házát szeretné kifizetni, emellett nyaralást és egy nagy vacsorát is tervez a barátaival - írja a Ourmidland.
Ha már a véletleneknél tartunk, nem mehetünk el szó nélkül Kevin Hillier mellett sen. Az amatőr kincskereső 1980 szeptemberében keresés közben egy fémdetektorral furcsa jelet kapott a Victoria állambeli Kingower közelében. Ásni kezdett, és hamarosan egy gigantikus aranyrög körvonalai rajzolódtak ki a földben: a Hand of Faith névre keresztelt lelet több mint 27 kilogrammot nyomott. A rögöt később a Las Vegas-i Golden Nugget vásárolta meg több mint egymillió dollárért, ezzel pedig alapjaiban változott meg Kevin családjának anyagi helyzete.
Egy londoni nő az 1980-as évek végén mindössze 10 fontért vásárolt egy doboznyi ékszert egy bolhapiacon. A dobozban lapult egy gyűrű is, amelyről azt hitte, csupán egy olcsó bizsu, ezért évtizedeken keresztül különösebb figyelmet nem fordított rá. 2017-ben azonban bevizsgáltatta, és kiderült, hogy a gyűrűben egy 26,27 karátos valódi gyémánt található, amelyet végül a Sotheby's aukcióján 656 ezer 750 fontért adtak el, amely körülbelül 277 millió forint.
Linda Postlethwaite 1993-ban egy Florida Marlins-meccsen ült a lelátón, amikor a bemelegítő dobás során egy elszabadult baseball-labda az arcába csapódott. Az ütés eltörte az orrát, és a későbbiekben tartós fejfájással, illetve koncentrációs problémákkal is küzdött. A nő pert indított, az esküdtszék pedig 1999-ben 2,5 millió dolláros kártérítést ítélt meg számára – bár a különböző egyezségek miatt ebből ténylegesen körülbelül 972 ezer dollárt, vagyis 304 millió forintos összeget kapott.
Andraschek László történetét kevés embernek kell bemutatni: munkanélküli volt, eladósodott és az utcán élt, amikor egy budapesti útra indulva a pályaudvaron az utolsó megmaradt érméiből lottószelvényt vásárolt. A szelvény végül 630 millió forintos nyereményt hozott neki, amellyel Magyarország addigi egyik legnagyobb lottónyertesévé vált. A férfi a pénzből több ingatlant is vásárolt, de jelentős összeget fordított jótékony célokra is, többek között egy hajléktalanszállót támogatva. Andraschek László lottónyereményéről még a The Guardian is beszámolt.
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