Marco Rossi üzent a Fradi középpályásának a tétmeccsek előtt

A magyar válogatott 2026-ban először játszik tétmérkőzéseket. Marco Rossi együttese szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Észak-Írországban lép fel. Október 2-án Georgiát látja vendégül, míg 5-én Ukrajna ellen Tranavába látogat a Nemzetek Ligája új idényében. Az olasz szakember szeptember 15-én keretet hirdet a mérkőzésekre, és az MLSZ honlapján értékelte a magyar válogatott játékosait érintő nyári átigazolásokat.

Marco Rossi csapatára hamarosan tétmeccsek várnak Fotó: Gualter Fatia

Nagy Ádám például hazatért a Ferencvároshoz, és Rossi egyértelmű üzenetet küldött neki.

"Örülök, hogy Ádám hazatért. Látható volt, hogy az első egy-két mérkőzésen fokozatosan építették be a csapatba, azóta rendszeresen kezdőként játszik."

Csak ismételni tudom magam: a válogatottsághoz folyamatos jó teljesítmény kell, ha Ádám hosszabb távon azt nyújtja, a jövőben újra kaphat meghívót.

- fogalmazott Rossi.

Marco Rossi büszke a BL-ben szereplő magyarokra

A magyar kapitány különösen arra büszke, hogy összesen 7 magyar játékos szerepel a Bajnokok Ligájában, közülük hatan a válogatottban is szerepelnek.

"Összeségében elégedettek lehetünk a nyári átigazolásokkal, ám azt is látni kell, hogy még nem mindenkinek sikerült stabilizálnia a helyét az új csapatában. Ehhez azt is hozzátenném, hogy akik rendszeresen játszanak, azok közül sem mindenki képes folyamatosan jó teljesítményt nyújtani. Úgy vélem, a legtöbben jól döntöttek azzal, hogy klubot váltottak, szinte mindenki jobb bajnokságba került, de némi időnek azért még el kell telnie ahhoz, hogy egyértelművé váljon, valóban előrelépést jelentett-e egy-egy átigazolás" - értékelt Rossi, aki azt is hozzátette, hogy hat válogatott kerettag, Vitális Milán, Varga Barnabás, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Orbán Willi és Sallai Roland is játszhat a Bajnokok Ligájában, ami nagy szó, erre büszkék lehetünk!