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Brutális fordulat jön pénteken: leszakad az ég, miközben az ország egyik felén 30 fok tombolhat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 11. 07:00
zivatarszeptemberhőség
Alaposan megbolondul az idő pénteken: miközben az ország több pontján eső, zápor és zivatar csaphat le, máshol szinte nyári forróság várható. Az időjárás hatalmas különbségeket tartogat, a hőmérséklet ugyanis helyenként alig éri el a 16 fokot, a délkeleti határszélen viszont akár 30 fokig is felszökhet
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése péntek reggeltől péntek éjfélig: felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. 

Időjárás: zivatar, eső és 30 fokos hőség is jöhet
Időjárás: zivatar, eső és 30 fokos hőség is jöhet
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Időjárás: zivatar, eső és 30 fokos hőség is jöhet

Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték általában 16 és 22 fok között alakul, azonban délkeleten, keleten ennél több fokkal melegebb lehet az idő, 

a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő.

 

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