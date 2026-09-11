Brutális fordulat jön pénteken: leszakad az ég, miközben az ország egyik felén 30 fok tombolhat

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése péntek reggeltől péntek éjfélig: felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel.

Időjárás: zivatar, eső és 30 fokos hőség is jöhet

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Időjárás: zivatar, eső és 30 fokos hőség is jöhet

Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték általában 16 és 22 fok között alakul, azonban délkeleten, keleten ennél több fokkal melegebb lehet az idő,

a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő.