Visszatért a régi szakmájához a Megasztár dögös énekese: „Megint hajakat vágok”

A Megasztár Dénes Dávid számára remek ugródeszka volt, hogy minél többen megismerjék az országban, és bár sem a külseje, sem pedig a zenéje nem a legszokványosabb, kétségtelen, hogy rengeteg rajongóra tett szert, különösen a csajok között. A Megasztár 7. évadának versenyzőjét azonban egy ideje már nem láthattuk a tévéképernyőn, de ez korántsem azt jelenti, hogy háttérbe vonult volna, most épp Demeter Richárd divatbemutatójának kifutóján szúrtuk ki.
Dénes Dávid zenekarával, a Mad About Marilynnel a Megasztár 2024-es évada után kezdett komolyabban dolgozni a zenei karrierjén, hiszen a műsornak köszönhetően az egész ország megismerte a nevét. A fiatal énekes azóta is velük koncertezik, de a siker nem jön egyről a kettőre.
„Jól vagyunk a zenekarral, összeszoktunk már nagyon így egy év alatt, és tulajdonképpen nagyon sokat koncerteztünk is idén, aminek nagyon örültem. Emellett igyekszem a kapcsolataimat csiszolgatni, dolgozom új dalokon, és egy lemezen, illetve külföldi fellépések felé is kacsintgatok, de ezek még leginkább csak tervek a jövő évre” – vágott bele Dávid.
A Megasztár sokat segített abban, hogy koncerteket tudjak utána intézni, illetve ezek miatt lett ennyire sürgős az is, hogy zenekart csináljunk, és összerakjunk egy show-t, szóval részben emiatt jutottunk el idáig, és nagyon jól érezzük magunkat benne. Illetve rengeteg jó arc embert ismertem meg a műsor által, ami szintén nagy segítség, de tény, hogy azóta aktívan dolgoztam azon, hogy elvágjam magam a médiától. Nekem mindig az volt a célom, hogy a zeném miatt kérdezzenek rá arra, hogy ki vagyok, és nem a tévés szereplések miatt, szóval abszolút efelé próbálok haladni
– vallotta be.
Persze Dénes Dávid koncertjei mellett több területen is igyekszik helytállni, ilyen például a modellkedés vagy a fodrászat.
„Elég sok minden van most az életemben, mint mondjuk a modellkedés. Nem vagyok profi, még legalábbis, de mindig nagyon szívesen csináltam így beugrósként, és igazából tudnám bármennyiszer, bármeddig. Persze egyértelműen a zene van első helyen, minden attól függ, de ezeket a felhajtásokat is nagyon szeretem, ami egy-egy divatbemutatóval vagy fotózással jár, mert ki tudok bontakozni” – magyarázta.
Emellett visszatértem a barberkedéshez, szóval megint hajakat vágok, de az már inkább csak a munkám. Nyilván ott is nehezen tudnék végigcsinálni úgy egy napot, hogyha valamennyire nem élvezem, amit csinálok, szóval azt is szeretem, de a sorrendben már sokkal hátrébb szorul, mint minden más
– árulta el az énekes, akinek nem titkolt célja, hogy ha sikerül felküzdenie magát azon a bizonyos ranglétrán, akkor előbb-utóbb csak az éneklésből éljen meg.
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