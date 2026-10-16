A ködös reggel után ismét ránk mosolyog az őszi nap

Igazi őszi időjárás vár ránk pénteken is: a hétvége közeledtével ismét egy ködös reggelben van részünk, mielőtt előbújik a nap és akár 18 fokig melegszik a levegő.

Igazi őszi időjárás vár ránk pénteken is. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után többnyire napos időre számíthatunk pénteken, amelyet fátyol- és gomolyfelhők tarkítanak. Bár napközben a keleti országrészben a gomolyfelhők átmenetileg jobban összeállhatnak, estére ezek jórészt feloszlanak. Ezzel egy időben, a késő délutáni óráktól északkelet felől vastagabb felhőzet érkezik, amelyből az északkeleti és keleti határvidéken néhol már gyenge csapadék is kialakulhat. Máshol azonban számottevő eső nem valószínű, így az ország döntő részén száraz marad az idő. A HungaroMet előrejelzése szerint az északi, északkeleti szél főként a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön élénkül meg, a szélvédettebb tájakon viszont gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali -2, +8 fokos minimumok után délutánra 13 és 18 fok közé melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.