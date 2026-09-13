Hidegfront csap le az országra, ettől nem lesz menekülés

Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.

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Hétfőn ismét egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Napközben nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-26 fokot mérhetünk.