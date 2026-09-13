"A férjemet a halálba kísértem - a gyerekeink sosem fognak megbocsátani"

Egy brit özvegy, aki halálosan beteg férjével utazott a Dignitasba, arra kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a haldoklást segítő törvényjavaslatról, és így magyarázza: „Gyermekeink soha nem fogják megbocsátani nekünk, hogy hazudtunk nekik”.
Két év telt el azóta, hogy az 59 éves észak-yorkshire-i Louise Shackleton Svájcba utazott az 59 éves Antonyval, aki a motoros neuronbetegség okozta kínzó halál elől menekült. De most, hogy a történelmi törvényjavaslat másodszor is visszatér a képviselőház elé, Louise Shackleton arra kéri a politikusokat, hogy gondoljanak az olyan családokra, mint az övé, és így kéri őket: „Legyetek bátrak, szavazzatok a törvényjavaslat mellett!”
A képviselők szavaznak az asszisztált halál legalizálását célzó, mérföldkőnek számító tervekről – hónapokkal azután, hogy egy korábbi javaslat törvénybe iktatására rendelkezésre álló idő lejárt. Lauren Edwards munkáspárti képviselő egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely megegyezik a Kim Leadbeater által vezetett korábbi jogszabállyal. A törvény lehetővé tenné Angliában és Walesben a halálos beteg emberek számára, hogy asszisztált halált kérjenek, amennyiben azt orvosok és jogi szakemberek jóváhagyják.
Leadbeater asszony törvényjavaslatával kapcsolatban a Lordok Háza a parlament legutóbbi ülésszakán gyakorlatilag túllépte az időt, annak ellenére, hogy a képviselők megtették a történelmi lépést, és elfogadták azt az alsóházban. Néhány képviselőtársát bírálták, amiért szándékosan megpróbálták megakadályozni a törvényjavaslatot példátlan számú módosító indítvány benyújtásával. Több mint 1200 módosító indítványt nyújtottak be, amelyek közül több mint 800-at hét képviselőtársuk nyújtott be vagy támogatott. Ragaszkodnak ahhoz, hogy alaposan megvizsgálják a jogszabályt.
Amióta férje meghalt Dignitasban, Louise kampányol a törvényjavaslat mellett, és a legutóbbi szavazás előestéjén a The Mirrornak elmondta :
„Az, hogy a férjemmel elmentünk a Dignitasba, és hazudnunk kellett a gyerekeinknek, az egyik legfelkavaróbb dolog volt, amit mindkettőnknek meg kellett tennünk. Nem hiszem, hogy a gyerekeink valaha is megbocsátanák nekünk, hogy ezt tettük, hiszen vele akartak volna lenni, függetlenül attól, hogy milyen következményekkel járt volna számukra.”
A pár 2024 decemberében Svájcba repült, Louise pedig néhány nappal később visszatért az Egyesült Királyságba, egyedül és özvegyként. Elmesélte, mennyire kísértik az emlékek, amikor el kellett mondania a gyerekeiknek, hogy meghalt az apjuk.
„Egyedül ültem egy Uberben, miután a férjem halott testét tartottam a karjaimban, majd fel kellett hívnom őket, hogy elmondjam, meghalt az apjuk. Állandóan ezekre a telefonhívásokra gondolok, traumatizáltak. Hallani, ahogy összetörik a szívük, és nem tudtam őket megölelni és megvigasztalni” – mondta a The Mirrornak.
„De az elsődleges aggodalmuk az volt, hogy egyedül vagyok egy idegen országban, sebezhető és összetört, tudván, hogy a rendőrség kopogtatni fog az ajtómon, amikor visszatérek.”
Shackleton asszonyt 10 hónapig vizsgálták öngyilkosságban való segédkezés miatt, mielőtt a rendőrség bejelentette, hogy a Koronaügyészség úgy döntött, hogy nem közérdekű az ellene indított eljárás. Az asszony kijelentette: „Ha választhatta volna az otthoni asszisztált halált, összetartotta volna a családot. Mindannyian mellette lehettünk volna az utolsó pillanataiban. Vigasztalhattuk volna egymást a halála után, és otthon lehetett volna.”
„Tudtuk volna, hogy ki a temetkezési vállalkozó, aki gondoskodott róla (Zürichben), és elmondhattuk volna a férjem kívánságait a temetkezési vállalkozónak. De úgy alakult, hogy a holttestét isten tudja kire kellett bíznom, hogy gondoskodjon róla.”
„A hamvait körülbelül két héttel később, december 19-én adták vissza nekem. Ez volt a legfájdalmasabb karácsonyi ajándék, amit valaki kaphattam. Egy kartondobozban adták vissza, miután fizettem egy angol temetkezési vállalkozónak, hogy elmenjen érte Zürichbe.”
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