Quentin Tarantino Hollywood Hills-i otthonánál rendőrök jelentek meg, miután egy tetőtől-talpig feketébe öltözött férfi megpróbált bejutni az ingatlanba. A betörőnek végül sikerült elmenekülnie, ezért a hatóság körözést adott ki ismeretlen tettes ellen.

Quentin Tarantino otthonába betörtek, miközben több személy - a rendező kivételével - is az ingatlanban tartózkodott

(Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani / Northfoto)

Betörtek Quentin Tarantino otthonába, de a rendező nem volt otthon

otthonába, de a rendező nem volt otthon A rendőrség kiérkezésekor a férfi már nem volt a helyszínen, így körözést adtak ki ismeretlen tettes ellen

A hollywoodi rendező már egyszer átélt egy hasonló esetet 2018-ban, akkor ő maga szállt szembe a betörőkkel

Betörtek Quentin Tarantino otthonába

Ijesztő jelenetek játszódtak le Quentin Tarantino Los Angeles-i otthonánál. A világhírű rendező Hollywood Hills-ben található, háromszintes házát szerdán egy illetéktelen behatoló vette célba. A rendőrséget nem sokkal 12:00 után riasztották, miután egy gyanús személyt láttak a környéken, aki megpróbált bejutni az ingatlanba. A Los Angeles Times szerint a férfi egy második emeleti ablakon keresztül próbálhatott bejutni a háromszintes épületbe, de mire a járőrök kiérkeztek, már elmenekült a helyszínről. És mivel nem találtak nyomot arra, hogy az illető végül bejutott-e az ingatlanba, így a rendőrség birtokháborítás miatt adott ki körözést ismeretlen tettes ellen. A bejelentés szerint a férfi nagyjából 35 éves lehet, vékony testalkatú és tetőtől-talpig fekete ruhát viselt.

A rendező nem volt otthon, de mások igen

Az esetet tovább súlyosbítja, hogy az ingatlanban több személy is tartózkodott a betörés ideje alatt. A TMZ értesülései szerint a hollywoodi rendező, Quentin Tarantino azonban éppen nem volt otthon.

Quentin Tarantino otthonába másodjára törtek be (Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani / Northfoto)

Már másodjára törtek be Quentin Tarantino otthonába

Ez a mostani eset különösen ijesztő, hiszen Quentin Tarantino hollywoodi otthonát korábban már célba vették a betörők. Egy 2018-as incidens során két férfi jutott be az ingatlanba, miközben ő otthon volt. A beszámolók szerint a rendező az éjszaka közepén vette észre, hogy idegenek tartózkodnak a házában. Quentin Tarantino szembeszállt velük, és a betörők végül elmenekültek. És bár senki nem sérült meg, a férfiak állítólag ékszereket és más értéktárgyakat is magukkal vittek.