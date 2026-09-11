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Hazavinni egy maréknyi fájdalmat: megrázó emlékezés a World Trade Center tátongó sebénél - galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 11. 10:16 / FRISSÍTÉS: 2026. szeptember 11. 10:18
ground zeroévforduló
Sok áldozat sosem került elő, ezért a gyászolók az első évfordulón az emlékhelyről vittek haza port az utolsó kapocsként a szerettükhöz.
P. E.
A szerző cikkei

Ma van a World Trade Center elleni támadás 25. évfordulója. Lenyűgöző és megható fényshow-val idézték meg Manhattanben a World Trade Center ikertornyait. Ám emlékezzünk vissza az első évfordulóra, 2002. szeptember 11-re. Csupán egy év telt el a világtörténelem legtöbb halálos áldozatot követelő terrortámadása óta.

GROUND ZERO
Az utolsó kapocs: sok áldozat nem került elő, ezért a hozzátartozók az emlékhelyről vittek haza port, hogy legalább valami legyen a szerettük után -  Fotó: AFP

A New York Times szerkesztőségi cikket adott ki az első évfordulóra. Mint ahogy írták: az első évforduló nem hozott megkönnyebbülést. A támadás óta eltelt egy év az amerikaiak számára egyetlen, összefüggő, megnyúló gyászkorszakká vált, amely során a sokk és a veszteség érzése alig enyhült. A Világtornyok romjainak helyszíne, a Ground Zero, egy év alatt a nemzeti emlékezet és a tiszteletadás szakrális központjává alakult. Nemcsak a rombolás, hanem az áldozatok és a mentésben részt vevő hősök (tűzoltók, rendőrök) előtti tisztelgés szimbóluma lett.

Az első évforduló napján a helyszín még nem volt hivatalosan emlékhely, csupán egy apokaliptikus, tátongó seb. Mindenki csak úgy hívta: The Pit – a Gödör. Egy kilenc és fél hektárnyi, hétemelet mély, porral telt kráter Manhattan közepén. Az első évfordulón az áldozatok hozzátartozói egy ideiglenes, fémből és fából ácsolt, óriási rámpán araszoltak lefelé a föld gyomrába. Tömött sorokban haladtak némán. Sokan fekete ruhát viseltek, mások elhunyt szeretteik képével ellátott pólót. Rengeteg gyermek is eljött, akik a szüleik fotóját szorongatták a kezükben. A rámpán lefelé kígyózó tömeg nem egyetlen hivatalos megemlékező csoportnak tűnt. Olyan volt inkább, mintha több ezer temetés zajlott volna le egy időben, ugyanazon a helyen - írta a Tinkmara blog.

A ceremónia kezdetén hirtelen feltámadt a szél, és örvénylő mozgásba kezdett a kráter alján. Felkavarta a port, a törmelékszemcséket. A jelenlévők szája, szeme megtelt porral, rátapadt a könnyektől áztatott arcokra. Fekete ruhájukat pillanatok alatt szürkésfehér film vonta be. Pont ugyanúgy néztek ki, mint egy évvel ezelőtt. De nem volt kellemetlen vagy zavaró. A megemlékezők közül sokan úgy érezték, mintha hozzátartozóik lelke kavargott volna körülöttük. Egyikük úgy fogalmazott: ez volt a lelkek repülése (flight of the souls).

A rámpa alján, a gödör mélyén egy egyszerű, kör alakú emlékhelyet alakítottak ki. Az önkéntesek minden leérkező kezébe egyetlen szál virágot adtak. A virágok, fotók, kézzel írt levelek és személyes tárgyak úgy felhalmozódtak, hogy a végén már alig lehetett lépni tőlük. Sokan nem tudtak csak úgy továbbsétálni. 

Főleg azok, akiknek hozzátartozójából nem találtak semmilyen földi maradványt. Voltak, akik leborultak a porba, és a puszta kezükkel kapartak össze egy kis földet a kráter aljáról, hogy zsebkendőbe csavarva vagy a markukban szorítva hazavigyenek egy darabot a szeretteik végső nyughelyéből.

 Tudták, hogy hamarosan feltöltik a gödröt, és ezzel végleg eltűnik az utolsó kézzel fogható kapocs.

Az éjszaka beálltával felgyulladtak a Tribute in Light fényei. A két hatalmas, kék fénysugár először törte át az éjszakai égboltot. A fények a magasba törve a hiányzó ikertornyokat szimbolizálták, összekötve a földet az égbolttal.

World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
World Trade Center 2002, WorldTradeCenter2002
Galéria: A lelkek repülése: megrázó megemlékezés szeptember 11-re
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A lelkek repülése: megrázó megemlékezés szeptember 11-re

Amikor ma a látogató leereszkedik a 9/11 Memorial & Museum kiállítótereibe, a tervezők szándéka szerint ugyanezt a fokozatos, mély reflexiót éli át. A rámpáról folyamatosan láthatóvá válik az eredeti World Trade Center gigantikus föld alatti beton fala (a Slurry Wall), valamint a megmaradt alapozó acéloszlopok csonkjai. 

A lejtő alja végül a monumentális alapozó csarnokba (Foundation Hall) vezet, ahol a Ground Zeroról utolsóként elszállított, mementókkal teleszerelt ikonikus acéloszlop (The Last Column) áll.

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