Hazavinni egy maréknyi fájdalmat: megrázó emlékezés a World Trade Center tátongó sebénél - galéria

Ma van a World Trade Center elleni támadás 25. évfordulója. Lenyűgöző és megható fényshow-val idézték meg Manhattanben a World Trade Center ikertornyait. Ám emlékezzünk vissza az első évfordulóra, 2002. szeptember 11-re. Csupán egy év telt el a világtörténelem legtöbb halálos áldozatot követelő terrortámadása óta.
A New York Times szerkesztőségi cikket adott ki az első évfordulóra. Mint ahogy írták: az első évforduló nem hozott megkönnyebbülést. A támadás óta eltelt egy év az amerikaiak számára egyetlen, összefüggő, megnyúló gyászkorszakká vált, amely során a sokk és a veszteség érzése alig enyhült. A Világtornyok romjainak helyszíne, a Ground Zero, egy év alatt a nemzeti emlékezet és a tiszteletadás szakrális központjává alakult. Nemcsak a rombolás, hanem az áldozatok és a mentésben részt vevő hősök (tűzoltók, rendőrök) előtti tisztelgés szimbóluma lett.
Az első évforduló napján a helyszín még nem volt hivatalosan emlékhely, csupán egy apokaliptikus, tátongó seb. Mindenki csak úgy hívta: The Pit – a Gödör. Egy kilenc és fél hektárnyi, hétemelet mély, porral telt kráter Manhattan közepén. Az első évfordulón az áldozatok hozzátartozói egy ideiglenes, fémből és fából ácsolt, óriási rámpán araszoltak lefelé a föld gyomrába. Tömött sorokban haladtak némán. Sokan fekete ruhát viseltek, mások elhunyt szeretteik képével ellátott pólót. Rengeteg gyermek is eljött, akik a szüleik fotóját szorongatták a kezükben. A rámpán lefelé kígyózó tömeg nem egyetlen hivatalos megemlékező csoportnak tűnt. Olyan volt inkább, mintha több ezer temetés zajlott volna le egy időben, ugyanazon a helyen - írta a Tinkmara blog.
A ceremónia kezdetén hirtelen feltámadt a szél, és örvénylő mozgásba kezdett a kráter alján. Felkavarta a port, a törmelékszemcséket. A jelenlévők szája, szeme megtelt porral, rátapadt a könnyektől áztatott arcokra. Fekete ruhájukat pillanatok alatt szürkésfehér film vonta be. Pont ugyanúgy néztek ki, mint egy évvel ezelőtt. De nem volt kellemetlen vagy zavaró. A megemlékezők közül sokan úgy érezték, mintha hozzátartozóik lelke kavargott volna körülöttük. Egyikük úgy fogalmazott: ez volt a lelkek repülése (flight of the souls).
A rámpa alján, a gödör mélyén egy egyszerű, kör alakú emlékhelyet alakítottak ki. Az önkéntesek minden leérkező kezébe egyetlen szál virágot adtak. A virágok, fotók, kézzel írt levelek és személyes tárgyak úgy felhalmozódtak, hogy a végén már alig lehetett lépni tőlük. Sokan nem tudtak csak úgy továbbsétálni.
Főleg azok, akiknek hozzátartozójából nem találtak semmilyen földi maradványt. Voltak, akik leborultak a porba, és a puszta kezükkel kapartak össze egy kis földet a kráter aljáról, hogy zsebkendőbe csavarva vagy a markukban szorítva hazavigyenek egy darabot a szeretteik végső nyughelyéből.
Tudták, hogy hamarosan feltöltik a gödröt, és ezzel végleg eltűnik az utolsó kézzel fogható kapocs.
Az éjszaka beálltával felgyulladtak a Tribute in Light fényei. A két hatalmas, kék fénysugár először törte át az éjszakai égboltot. A fények a magasba törve a hiányzó ikertornyokat szimbolizálták, összekötve a földet az égbolttal.
Amikor ma a látogató leereszkedik a 9/11 Memorial & Museum kiállítótereibe, a tervezők szándéka szerint ugyanezt a fokozatos, mély reflexiót éli át. A rámpáról folyamatosan láthatóvá válik az eredeti World Trade Center gigantikus föld alatti beton fala (a Slurry Wall), valamint a megmaradt alapozó acéloszlopok csonkjai.
A lejtő alja végül a monumentális alapozó csarnokba (Foundation Hall) vezet, ahol a Ground Zeroról utolsóként elszállított, mementókkal teleszerelt ikonikus acéloszlop (The Last Column) áll.
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