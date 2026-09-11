Hazavinni egy maréknyi fájdalmat: megrázó emlékezés a World Trade Center tátongó sebénél - galéria

Ma van a World Trade Center elleni támadás 25. évfordulója. Lenyűgöző és megható fényshow-val idézték meg Manhattanben a World Trade Center ikertornyait. Ám emlékezzünk vissza az első évfordulóra, 2002. szeptember 11-re. Csupán egy év telt el a világtörténelem legtöbb halálos áldozatot követelő terrortámadása óta.

Az utolsó kapocs: sok áldozat nem került elő, ezért a hozzátartozók az emlékhelyről vittek haza port, hogy legalább valami legyen a szerettük után - Fotó: AFP

A New York Times szerkesztőségi cikket adott ki az első évfordulóra. Mint ahogy írták: az első évforduló nem hozott megkönnyebbülést. A támadás óta eltelt egy év az amerikaiak számára egyetlen, összefüggő, megnyúló gyászkorszakká vált, amely során a sokk és a veszteség érzése alig enyhült. A Világtornyok romjainak helyszíne, a Ground Zero, egy év alatt a nemzeti emlékezet és a tiszteletadás szakrális központjává alakult. Nemcsak a rombolás, hanem az áldozatok és a mentésben részt vevő hősök (tűzoltók, rendőrök) előtti tisztelgés szimbóluma lett.

Az első évforduló napján a helyszín még nem volt hivatalosan emlékhely, csupán egy apokaliptikus, tátongó seb. Mindenki csak úgy hívta: The Pit – a Gödör. Egy kilenc és fél hektárnyi, hétemelet mély, porral telt kráter Manhattan közepén. Az első évfordulón az áldozatok hozzátartozói egy ideiglenes, fémből és fából ácsolt, óriási rámpán araszoltak lefelé a föld gyomrába. Tömött sorokban haladtak némán. Sokan fekete ruhát viseltek, mások elhunyt szeretteik képével ellátott pólót. Rengeteg gyermek is eljött, akik a szüleik fotóját szorongatták a kezükben. A rámpán lefelé kígyózó tömeg nem egyetlen hivatalos megemlékező csoportnak tűnt. Olyan volt inkább, mintha több ezer temetés zajlott volna le egy időben, ugyanazon a helyen - írta a Tinkmara blog.

A ceremónia kezdetén hirtelen feltámadt a szél, és örvénylő mozgásba kezdett a kráter alján. Felkavarta a port, a törmelékszemcséket. A jelenlévők szája, szeme megtelt porral, rátapadt a könnyektől áztatott arcokra. Fekete ruhájukat pillanatok alatt szürkésfehér film vonta be. Pont ugyanúgy néztek ki, mint egy évvel ezelőtt. De nem volt kellemetlen vagy zavaró. A megemlékezők közül sokan úgy érezték, mintha hozzátartozóik lelke kavargott volna körülöttük. Egyikük úgy fogalmazott: ez volt a lelkek repülése (flight of the souls).