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Leleplezzük Sophia Loren örök szépségének titkát: a szemről szól minden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sophia Loren
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 20. 09:30
praktikaszépségápolástipp
Bár a legendás színésznőt ma már ritkábban láthatjuk a nyilvánosság előtt, páratlan szépsége és ikonikus sminkje évtizedeken át ejtette ámulatba a világot. Egykori rutinját érdemes kipróbálni!

1. Természetesen is tökéletes

A bőre egységes hatását egy, a tónusainak megfelelő, matt hatású alapozóval érte el, de a mennyiséggel mindig óvatosan bánt. „Az alapozó célja nem az, hogy vastag maszkot hozzon létre, hanem, hogy kiegyenlítse a bőrtónust, és elfedje az apró tökéletlenségeket” – írja Sophia a Women and Beauty című könyvében. A megfelelő árnyalatért gyakran krémes és stiftes alapozót kevert össze a kezén, majd ezt vitte fel az arcára. Korrektort is csak kis mennyiségben, a saját bőrszínénél egy árnyalattal világosabbat használt, hogy véletlenül se üljön bele finom vonalakba.

LE PONT DE CASSANDRA - THE CASSANDRA CROSSING (1976)
Mi Sophia Loren szépségének titka? Eláruljuk!
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

2. A szemeké a főszerep

„Azt mondják, a szem a színész legerősebb eszköze, mert közvetlen érzelmi kontrollt gyakorol vele a közönséggel szemben” – osztotta meg Sophia Loren. Nem is csoda, hogy ő maga is nagy hangsúlyt fektetett igéző tekintete kiemelésére. Ikonikus sminkjét folyékony szemfestékkel készítette, amelyet a szemhéjára és tusként egyaránt használt, a szálak vonala fölött kifelé, cicaszemes ívben vezetve. De a fekete szempillaspirállal se bánt szűkmarkúan, a dús és tartós hatás érdekében több rétegben is felvitte a festéket. A folyamat során azonban mindig megvárta, míg az előző kör megszárad, majd kifésülte a pilláit, hogy azok véletlenül se tapadjanak össze.

3. Hangsúly a rendszerességen

A hibátlan, puha bőr fenntartása érdekében a következetes, rendszeres ápolásra esküdött az ikon. „Naponta legalább kétszer alaposan meg kell tisztítani az arcot: reggel felkelés után és este, lefekvés előtt. Este jöhet egy gazdagabb éjszakai krém, reggel viszont, amikor sminkelünk, érdemes könnyebb hidratálót használni” – részletezte egy interjúban. A teltebb hatásért időnként forró levegővel gőzölte az arcát, a szem alatti sötét karikákra pedig C-vitamin-szérumot használt reggeli rutinja elvégzése után - írja a Fanny magazin.

4. A szépség kulcsa

Köztudottan a főzés szerelmese volt, olyannyira, hogy konyhája egyik legfontosabb alapanyagát a szépségrutinjába is beépítette. Az olívaolajat a ragyogó, hidratált bőr egyik titkának tartotta, ezért rendszeresen csepegtetett néhány kupaknyit a fürdővizébe, emellett hajvégeit és arcbőrét is ezzel ápolta. A természetes csodaszert belülről is alkalmazta, naponta két evőkanállal fogyasztott belőle, amelyet az egészséges emésztés miatt tartott fontosnak.

5. Az illat is öltöztet

Bár az olasz színésznőnek saját, Sophia névre keresztelt parfümje is volt, a köztudatban mégis az Emanuel Ungaro által kreált Diva vált a valódi védjegyévé. A divattörténeti beszámolók alapján ez a nőies, púderes és gazdagon virágos illat volt a személyes kedvence, ráadásul megjelenéséhez is tökéletesen illett. A könyvében azt is elárulta, hogyan tette még intenzívebbé parfümjét: „Imádok fürdőolajjal és illatosított szappannal fürdeni. Azzal, hogy együtt használom őket, kiemelem a parfümömet” – tette hozzá.

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