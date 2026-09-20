Leleplezzük Sophia Loren örök szépségének titkát: a szemről szól minden

1. Természetesen is tökéletes

A bőre egységes hatását egy, a tónusainak megfelelő, matt hatású alapozóval érte el, de a mennyiséggel mindig óvatosan bánt. „Az alapozó célja nem az, hogy vastag maszkot hozzon létre, hanem, hogy kiegyenlítse a bőrtónust, és elfedje az apró tökéletlenségeket” – írja Sophia a Women and Beauty című könyvében. A megfelelő árnyalatért gyakran krémes és stiftes alapozót kevert össze a kezén, majd ezt vitte fel az arcára. Korrektort is csak kis mennyiségben, a saját bőrszínénél egy árnyalattal világosabbat használt, hogy véletlenül se üljön bele finom vonalakba.

Mi Sophia Loren szépségének titka? Eláruljuk!

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

2. A szemeké a főszerep

„Azt mondják, a szem a színész legerősebb eszköze, mert közvetlen érzelmi kontrollt gyakorol vele a közönséggel szemben” – osztotta meg Sophia Loren. Nem is csoda, hogy ő maga is nagy hangsúlyt fektetett igéző tekintete kiemelésére. Ikonikus sminkjét folyékony szemfestékkel készítette, amelyet a szemhéjára és tusként egyaránt használt, a szálak vonala fölött kifelé, cicaszemes ívben vezetve. De a fekete szempillaspirállal se bánt szűkmarkúan, a dús és tartós hatás érdekében több rétegben is felvitte a festéket. A folyamat során azonban mindig megvárta, míg az előző kör megszárad, majd kifésülte a pilláit, hogy azok véletlenül se tapadjanak össze.

3. Hangsúly a rendszerességen

A hibátlan, puha bőr fenntartása érdekében a következetes, rendszeres ápolásra esküdött az ikon. „Naponta legalább kétszer alaposan meg kell tisztítani az arcot: reggel felkelés után és este, lefekvés előtt. Este jöhet egy gazdagabb éjszakai krém, reggel viszont, amikor sminkelünk, érdemes könnyebb hidratálót használni” – részletezte egy interjúban. A teltebb hatásért időnként forró levegővel gőzölte az arcát, a szem alatti sötét karikákra pedig C-vitamin-szérumot használt reggeli rutinja elvégzése után - írja a Fanny magazin.

4. A szépség kulcsa

Köztudottan a főzés szerelmese volt, olyannyira, hogy konyhája egyik legfontosabb alapanyagát a szépségrutinjába is beépítette. Az olívaolajat a ragyogó, hidratált bőr egyik titkának tartotta, ezért rendszeresen csepegtetett néhány kupaknyit a fürdővizébe, emellett hajvégeit és arcbőrét is ezzel ápolta. A természetes csodaszert belülről is alkalmazta, naponta két evőkanállal fogyasztott belőle, amelyet az egészséges emésztés miatt tartott fontosnak.