Papadimitriu Athina és Pamacs: „A színházba is magammal viszem”

Papadimitriu Athina életében mindig különleges helyet foglaltak el az állatok, Pamacs azonban rövid idő alatt egészen közel került a szívéhez. A mentett pulimix ma már szinte mindenhova követi gazdáját, még dolgozni is rendszeresen elkíséri.

Papadimitriu Athina kutyája, Pamacs nagyon válogatós

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Pamacs hatévesen került a színésznőhöz

A mentett kutya mindenhova követi

Még a színházba is elkíséri gazdáját

Papadimitriu Athina mindenhová magával viszi a kutyáját

Hatévesen talált új otthonra Pamacs Papadimitriu Athinánál, és mindössze egy év alatt elválaszthatatlan társakká váltak. A négylábú nemcsak otthon érzi magát otthonosan, hanem a Nemzeti Lovas Színházban is, ahol még a lovakkal is összebarátkozott.

Szabadon járhat ki-be, így ott van, ahol csak akar. Bár az ágyam mellett van egy saját helye, ő konkrétan az ágy alatt alszik. Mindig egyszerre térünk nyugovóra, amint aludni megyek és magamra terítem a takarót, ő azonnal bebújik az ágy alá

– kezdte Papadimitriu Athina kutyájáról a hot!-nak.

„Pamacs egy mentett pulimix. Hatéves korában került hozzám, most pedig már hétéves. Mivel egyrészt, hál’ istennek, rengeteget dolgozom, emiatt nincs időm kutyaiskolába járni vele. Ennek ellenére rendkívül ügyes kutyus, az »Ül!« és a »Fekszik!« trükköket magától tudja. Van viszont egy rossz szokása: amikor autóval megyünk valahova, mögöttem ül, és ha olyankor meglát egy járókelőt az utcán, védelmemre kel és eszeveszett hangerővel kezd el ugatni, egészen pontosan a fülem mellett, hogy majdnem megsüketülök” – mondta Athina kis kedvencéről, aki szerinte igencsak válogatós.

„Amikor hozzám került, az első napokban nem akarta megenni még a konzervet sem, amit akkor egyáltalán nem is értettem. Emiatt az elején nagyon válogatósnak tűnt, de azóta szerencsére teljesen megváltozott a helyzet. Ma már jó étvággyal megeszik mindent, a száraztáptól kezdve egészen a farhátig.”

Athina számára külön öröm, hogy Pamacs nemcsak hozzá ragaszkodik ennyire, hanem a környezetében élő többi állattal is hamar megtalálta a közös hangot. A mentett kutyus mára a színházi mindennapoknak is állandó szereplője lett.