Sydney Sweeney 29 éves lett: 5 meglepő tény és sok szexi kép a színésznőről

Szombaton ünnepli 29. születésnapját Sydney Sweeney, aki néhány év alatt Hollywood egyik legkeresettebb fiatal színésznőjévé vált. A szőke szépség ma már világszerte ismert, ám a sikerek mögött egy meglepően sokoldalú, sportos és a magánéletét tudatosan óvó nő áll.

Sydney Sweeney sosem félt megmutatni kerek idomait (Fotó: Instagram/Sydney Sweeney)

Sydney Sweeney filmekben és sorozatokban is remekel

Sweeney 1997. szeptember 12-én született Spokane-ben, Washington államban. Már egészen fiatalon érdekelte a színészet, és amikor a családját szerette volna meggyőzni arról, hogy komolyan gondolja a pályát, állítólag egy ötéves üzleti tervvel állt elő. Tizenhárom évesen Los Angelesbe költözött, hogy színésznőként próbáljon szerencsét.

Az igazi áttörést az HBO Eufória című sorozata hozta el számára 2019-ben, amelyben Cassie Howardként vált igazán ismertté. A következő nagy dobás a A fehér lótusz volt, amelyben Olivia Mossbachert alakította. A filmvásznon is egyre fontosabb szerepeket kapott: láthattuk Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című filmjében, az Imádlak utálni című filmben, és a Madame Webben is.

Sweeney hosszú ideig igyekezett távol tartani szerelmi életét a nyilvánosságtól. Jonathan Davinóval 2018-ban kezdett kapcsolatot, 2022-ben el is jegyezték egymást, ám hét év után, 2025-ben véget ért a kapcsolatuk. Azóta újra rátalált a szerelem: jelenleg Scooter Braun zenei menedzserrel alkot egy párt. A kapcsolatukról 2025 őszén kezdtek megjelenni hírek, 2026 tavaszán pedig már a közösségi médiában is vállalták egymást. A pár szeptember elején a Velencei Filmfesztiválon is együtt mutatkozott, ahol láthatóan nagyon közel állnak egymáshoz.

Az Eufóriában szerzett óriási népszerűséget (Fotó: JLPPA / Bestimage)

5 érdekesség Sydney Sweeneyről, amit kevesen tudnak

1. Imádja a régi autókat

Talán az egyik legmeglepőbb hobbija az autószerelés. Sweeney saját kezűleg kezdett felújítani egy 1969-es Ford Broncót, és a munkafolyamatot a közösségi médiában is dokumentálta. Egy másik kedvence egy 1965-ös Ford Mustang, amelyet „Britney”-nek nevezett el.

2. Gyerekként rengeteg sportot kipróbált

Nem az a tipikus, egész nap otthon ülő hollywoodi sztár. Fiatalon focizott, softballozott, síelt, wakeboardozott, és még MMA-edzéseken is részt vett. A sportok iránti rajongása felnőttként sem múlt el: különösen a bokszot és a jégkorongot szereti.