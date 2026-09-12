Sydney Sweeney 29 éves lett: 5 meglepő tény és sok szexi kép a színésznőről

Szombaton ünnepli 29. születésnapját Sydney Sweeney, aki néhány év alatt Hollywood egyik legkeresettebb fiatal színésznőjévé vált. A szőke szépség ma már világszerte ismert, ám a sikerek mögött egy meglepően sokoldalú, sportos és a magánéletét tudatosan óvó nő áll.
Sweeney 1997. szeptember 12-én született Spokane-ben, Washington államban. Már egészen fiatalon érdekelte a színészet, és amikor a családját szerette volna meggyőzni arról, hogy komolyan gondolja a pályát, állítólag egy ötéves üzleti tervvel állt elő. Tizenhárom évesen Los Angelesbe költözött, hogy színésznőként próbáljon szerencsét.
Az igazi áttörést az HBO Eufória című sorozata hozta el számára 2019-ben, amelyben Cassie Howardként vált igazán ismertté. A következő nagy dobás a A fehér lótusz volt, amelyben Olivia Mossbachert alakította. A filmvásznon is egyre fontosabb szerepeket kapott: láthattuk Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című filmjében, az Imádlak utálni című filmben, és a Madame Webben is.
Sweeney hosszú ideig igyekezett távol tartani szerelmi életét a nyilvánosságtól. Jonathan Davinóval 2018-ban kezdett kapcsolatot, 2022-ben el is jegyezték egymást, ám hét év után, 2025-ben véget ért a kapcsolatuk. Azóta újra rátalált a szerelem: jelenleg Scooter Braun zenei menedzserrel alkot egy párt. A kapcsolatukról 2025 őszén kezdtek megjelenni hírek, 2026 tavaszán pedig már a közösségi médiában is vállalták egymást. A pár szeptember elején a Velencei Filmfesztiválon is együtt mutatkozott, ahol láthatóan nagyon közel állnak egymáshoz.
Talán az egyik legmeglepőbb hobbija az autószerelés. Sweeney saját kezűleg kezdett felújítani egy 1969-es Ford Broncót, és a munkafolyamatot a közösségi médiában is dokumentálta. Egy másik kedvence egy 1965-ös Ford Mustang, amelyet „Britney”-nek nevezett el.
Nem az a tipikus, egész nap otthon ülő hollywoodi sztár. Fiatalon focizott, softballozott, síelt, wakeboardozott, és még MMA-edzéseken is részt vett. A sportok iránti rajongása felnőttként sem múlt el: különösen a bokszot és a jégkorongot szereti.
Sweeney számára Tank nem egyszerűen egy háziállat: a kutya hosszú évek óta elkíséri őt, még forgatásokra is. A színésznő szerint Tank nyugodtan viselkedik a forgatásokon, és gyakran egyszerűen lefekszik a kamera közelében. Sweeney különösen erősen kötődik hozzá.
A színésznő egy interjúban arról is beszélt, hogy szinte minden alkalomhoz más édességet választ.
Sweeney egy interjúban mesélt arról, hogy óvodásként volt egy képzeletbeli barátja, akivel rendszeresen beszélgetett a játszótéren. A történetben az volt a különös, hogy később kiderült: az általa leírt személy állítólag már azelőtt meghalt, hogy ő megszületett volna. A színésznő maga is úgy emlékszik erre, mint élete egyik legfurcsább gyerekkori élményére.
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