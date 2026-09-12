Azt hiszed, csak a lepedő alatt kaphatod el a HPV-t? Ki kell ábrándítsunk

Rossz hír, hogy a HPV nem kizárólag klasszikus szexuális úton terjed. Habár a fertőzések túlnyomó többsége a nemi élethez köthető, a Human papillomavirus átviteléhez elég, ha bőr a bőrrel, illetve a bőr nyálkahártyával érintkezik.
Dr. Peter Leone fertőző betegségek szakorvosa egy 2025-ös szakértői interjúban részletesen beszélt arról, hogyan terjed a vírus bőr-bőr kontaktussal, és hogyan képes beépülni a sejtek DNS-ébe. A szexuális és intim érintkezésen kívül tehát léteznek egyéb, ám jóval ritkább terjedési módok is.
Ilyen például, amikor a fertőzött édesanya a szülés során, a szülőcsatornán áthaladva adja át a vírust az újszülöttnek. Nagyon ritka esetekben a vírus tárgyak, például közös használatú, nem megfelelően tisztított intim eszközök vagy törölközőkön keresztül is átvihető.
Az olyan hétköznapi érintkezési formák, mint a kézfogás, az ölelés, vagy a közös evőeszköz- és WC-használat, nem terjesztik a HPV-t, így a mindennapi társas érintkezés során nem kell tartani tőle.
Magyarországon a Nemzeti Immunizációs Program keretében a 7. osztályos fiúk és lányok önkéntesen és ingyenesen kaphatják meg a HPV elleni védőoltást. Ennek az időzítésnek komoly tudományos és stratégiai okai vannak.
Mi az a HPV?
A HPV (humán papillomavírus) a leggyakoribb szexuális úton terjedő víruscsoport, amely a bőr és a nyálkahártyák hámsejtjeit fertőzi meg. Több mint 200 típusa ismert, amelyek többsége teljesen ártalmatlan és tünetmentesen, magától elmúlik, míg más típusai súlyos betegségeket okozhatnak. Felfedezése Harald zur Hausen német virológus nevéhez fűződik. Felállította azt a merész elméletet, hogy a daganat mögött valójában a humán papillomavírus áll. Kitartó kutatómunkájával az 1980-as évek elejére sikeresen izolálta a HPV-16 és HPV-18 törzseket a méhnyakrákos szövetekből.
Az alábbi videó játékosan bemutatja a vírus terjedését:
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