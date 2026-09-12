Azt hiszed, csak a lepedő alatt kaphatod el a HPV-t? Ki kell ábrándítsunk

A HPV-nek több mint 200 fajtája létezik. Léteznek alacsony és magas kockázatú (rákkeltő) típusok.

A magas kockázatú vírusok okozhatják többek között a méhnyakrákot.

A rendszeres nőgyógyászati méhnyakszűrés (citológia/HPV-teszt) továbbra is elengedhetetlen a korai elváltozások felismeréséhez.

Rossz hír, hogy a HPV nem kizárólag klasszikus szexuális úton terjed. Habár a fertőzések túlnyomó többsége a nemi élethez köthető, a Human papillomavirus átviteléhez elég, ha bőr a bőrrel, illetve a bőr nyálkahártyával érintkezik.

A HPV-re nincs specifikus gyógyszeres terápia, az oltás megelőzésre szolgál

Fotó: Body Stock

Az édesanyáról is átterjedhet a HPV

Dr. Peter Leone fertőző betegségek szakorvosa egy 2025-ös szakértői interjúban részletesen beszélt arról, hogyan terjed a vírus bőr-bőr kontaktussal, és hogyan képes beépülni a sejtek DNS-ébe. A szexuális és intim érintkezésen kívül tehát léteznek egyéb, ám jóval ritkább terjedési módok is.

Ilyen például, amikor a fertőzött édesanya a szülés során, a szülőcsatornán áthaladva adja át a vírust az újszülöttnek. Nagyon ritka esetekben a vírus tárgyak, például közös használatú, nem megfelelően tisztított intim eszközök vagy törölközőkön keresztül is átvihető.

Az olyan hétköznapi érintkezési formák, mint a kézfogás, az ölelés, vagy a közös evőeszköz- és WC-használat, nem terjesztik a HPV-t, így a mindennapi társas érintkezés során nem kell tartani tőle.

Magyarországon térítésmentes HPV elleni vakcina érhető el a 7. osztályos diákoknak

Fotó: Prostock-studio

Miért hasznos, hogy a gyerekeket már az iskolában beoltják HPV ellen?

Magyarországon a Nemzeti Immunizációs Program keretében a 7. osztályos fiúk és lányok önkéntesen és ingyenesen kaphatják meg a HPV elleni védőoltást. Ennek az időzítésnek komoly tudományos és stratégiai okai vannak.

A vakcina megelőzésre szolgál, így akkor biztosítja a legnagyobb védelmet, ha a szervezet még azelőtt találkozik vele, hogy a szexuális élet megkezdésével esélye lenne a valódi megfertőződésre. A 12-13 éves gyerekek immunrendszere sokkal intenzívebb és tartósabb ellenanyag-választ ad az oltásra, mint a felnőtteké.

Kezdetben csak a lányokat oltották a méhnyakrák megelőzése érdekében, de ma már a fiúk oltása is alapvető. A HPV ugyanis náluk is okozhat rákos megbetegedéseket. Ráadásul logikus, hogy ha a korosztály mindkét neme védetté válik, a vírus terjedése radikálisan lelassul.

Az iskolai kampányoltás tehát egyáltalán nem a korai szexuális életre bátorít, hanem egy életre szóló rákmegelőző program, amely a felnőttkori daganatos megbetegedések és a kellemetlen nemi szemölcsök kialakulását akadályozza meg.

Mi az a HPV? A HPV (humán papillomavírus) a leggyakoribb szexuális úton terjedő víruscsoport, amely a bőr és a nyálkahártyák hámsejtjeit fertőzi meg. Több mint 200 típusa ismert, amelyek többsége teljesen ártalmatlan és tünetmentesen, magától elmúlik, míg más típusai súlyos betegségeket okozhatnak. Felfedezése Harald zur Hausen német virológus nevéhez fűződik. Felállította azt a merész elméletet, hogy a daganat mögött valójában a humán papillomavírus áll. Kitartó kutatómunkájával az 1980-as évek elejére sikeresen izolálta a HPV-16 és HPV-18 törzseket a méhnyakrákos szövetekből.

Az alábbi videó játékosan bemutatja a vírus terjedését:

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