Királyi család-kvíz: te tudod, ki kicsoda a Windsorok között?

Mindent tudsz a királyi család botrányairól? Te vagy a társaság azon tagja, aki élőben szereti követni a 21. századi Bridgerton-családot? Akkor a következő kvízt neked találták ki!
A brit királyi család története bővelkedik ismert nevekben, az azonban már jóval nehezebb kérdés, hogy pontosan milyen családi kapcsolat van a tagok között. Ki Károly király fia, ki a testvére, és kik azok, akik már születésük óta a családhoz tartoznak? A rokoni szálak mellett természetesen az is fontos, hogyan alakul a trónöröklési sorrend. Vajon ki követi a trónon Károly királyt, és ki Vilmos herceg legidősebb gyermeke?
Az alábbi kvízünkből kiderül, valóban tudod-e, ki kicsoda a királyi családban! Ha készen állsz, induljon a teszt!
1997. augusztus 31-én halt meg a walesi hercegné egy párizsi autóbaleset következtében. Károly királytól két gyereke született: Vilmos és Harry herceg. Dianát a halálát követően világszerte gyászolták, és emléke a mai napig szorosan összefonódik a brit királyi család történetével. Ezt a dátumot az uralkodóház legsötétebb napjaként tartják számon azóta is, a baleset körülményeivel kapcsolatban pedig rengeteg a kérdőjel és az összeesküvés-elmélet. Ennek ellenére egy dolog vitathatatlan: Diana hercegné nélkül sosem lett volna ennyire népszerű a királyi család.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.