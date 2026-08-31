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Királyi család-kvíz: te tudod, ki kicsoda a Windsorok között?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors teszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 14:00
Diana hercegnékirályi családkvíz
A brit uralkodóház tagjairól szinte mindenki hallott már, de vajon azt is tudod, hogy ki milyen rokonságban áll a másikkal? Károly király, Vilmos herceg, Harry herceg és a család többi tagja között nem mindig könnyű eligazodni. Most egy izgalmas királyi családos kvízben tesztelheted, mennyire ismered a Windsorokat.
K.B.
A szerző cikkei
  • Megmutatjuk, hogyan alakulnak a legfontosabb rokoni kapcsolatok a brit királyi családon belül.
  • Kvízünkkel tesztelheted, mennyire vagy képben a jelenlegi trónörökös személyével és mit tudsz a trónöröklési sorrend további részleteiről!
  • A tesztből kiderül az is, valójában mennyit tudsz az uralkodóházról!

Mindent tudsz a királyi család botrányairól? Te vagy a társaság azon tagja, aki élőben szereti követni a 21. századi Bridgerton-családot? Akkor a következő kvízt neked találták ki!

A királyi család fontosabb tagjai
Te mennyit tudsz a királyi család tagjairól? Ebből a kvízből kiderül!
Fotó: Forrás: AFP/Paul Ellis

Ki kicsoda a királyi családban?

A brit királyi család története bővelkedik ismert nevekben, az azonban már jóval nehezebb kérdés, hogy pontosan milyen családi kapcsolat van a tagok között. Ki Károly király fia, ki a testvére, és kik azok, akik már születésük óta a családhoz tartoznak? A rokoni szálak mellett természetesen az is fontos, hogyan alakul a trónöröklési sorrend. Vajon ki követi a trónon Károly királyt, és ki Vilmos herceg legidősebb gyermeke?

Brit királyi család kvíz

Az alábbi kvízünkből kiderül, valóban tudod-e, ki kicsoda a királyi családban! Ha készen állsz, induljon a teszt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki a legidősebb II. Erzsébet királynő fiai közül?

29 éve halt meg Diana hercegné

1997. augusztus 31-én halt meg a walesi hercegné egy párizsi autóbaleset következtében. Károly királytól két gyereke született: Vilmos és Harry herceg. Dianát a halálát követően világszerte gyászolták, és emléke a mai napig szorosan összefonódik a brit királyi család történetével. Ezt a dátumot az uralkodóház legsötétebb napjaként tartják számon azóta is, a baleset körülményeivel kapcsolatban pedig rengeteg a kérdőjel és az összeesküvés-elmélet. Ennek ellenére egy dolog vitathatatlan: Diana hercegné nélkül sosem lett volna ennyire népszerű a királyi család.

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