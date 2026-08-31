Királyi család-kvíz: te tudod, ki kicsoda a Windsorok között?

Megmutatjuk, hogyan alakulnak a legfontosabb rokoni kapcsolatok a brit királyi családon belül.

Kvízünkkel tesztelheted, mennyire vagy képben a jelenlegi trónörökös személyével és mit tudsz a trónöröklési sorrend további részleteiről!

A tesztből kiderül az is, valójában mennyit tudsz az uralkodóházról!

Mindent tudsz a királyi család botrányairól? Te vagy a társaság azon tagja, aki élőben szereti követni a 21. századi Bridgerton-családot? Akkor a következő kvízt neked találták ki!

Te mennyit tudsz a királyi család tagjairól? Ebből a kvízből kiderül!

Fotó: Forrás: AFP/Paul Ellis

Ki kicsoda a királyi családban?

A brit királyi család története bővelkedik ismert nevekben, az azonban már jóval nehezebb kérdés, hogy pontosan milyen családi kapcsolat van a tagok között. Ki Károly király fia, ki a testvére, és kik azok, akik már születésük óta a családhoz tartoznak? A rokoni szálak mellett természetesen az is fontos, hogyan alakul a trónöröklési sorrend. Vajon ki követi a trónon Károly királyt, és ki Vilmos herceg legidősebb gyermeke?

Brit királyi család kvíz

Az alábbi kvízünkből kiderül, valóban tudod-e, ki kicsoda a királyi családban! Ha készen állsz, induljon a teszt!