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Már tudja, hogy szakítani fog, mégis elmegy veled nyaralni – ez állhat mögötte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szakítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 01. 11:30
szakítás a nyaralás alattnyaraláspszichológia
A párok számára a feltöltődésről és az élményszerzésről szól a közös nyaralás, míg egy kihűlt kapcsolatban a lezárást is jelentheti.
Bors
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Előfordul, hogy a nő már hónapok óta tudja, hogy ki akar lépni, mégis megvárja a utazást, majd hazatérés után mondja ki, hogy vége. De mi húzódhat a döntés hátterében, és mit él át ilyenkor a férfi?

Már tudja, hogy szakítani fog, mégis elmegy veled nyaralni – ez állhat mögötte
Már tudja, hogy szakítani fog, mégis elmegy veled nyaralni – ez állhat mögötte Fotó: 123RF

Már tudja, hogy szakítani fog, mégis elmegy veled nyaralni – ez állhat mögötte

Míg a vakáció tart

Ha valaki már a szakításon gondolkodik, mégis belevág a párjával egy korábban közösen megtervezett nyaralásba, annak hátterében az érzelmek mellett praktikus és anyagi szempontok is állhatnak – írja a Fanny magazin

– Mivel ez egy előre eltervezett út, így vannak, akik egzisztenciális kérdésként élik ezt meg: ha már be van fizetve, azért vakációzzunk egyet közösen

–kezdi Hal Melinda klinikai szakpszichológus, aki szerint az is előfordul, hogy valaki kifejezetten materiális szempontok alapján mérlegel. Ilyenkor a nyaralás anyagi értéke, annak színvonala vagy éppen az, hogy már kifizették neki, fontosabb lehet annál, milyen állapotban van a kapcsolat.
Az anyagi szempontokon túl vannak, akik inkább érzelmi alapon állnak az úthoz, azt remélve, talán helyrehozhatják a kettejük közti köteléket. Ők még bizonytalanok a döntésükben, így elképzelhető, hogy hazaérve a szakítás gondolatát is elvetik. Bár az együtt töltött idő hajlamos elfeledtetni a konfliktusokat, mégsem oldja meg azokat.

– Amikor egy kapcsolat elkezd romlani, gyakran látjuk, hogy a párok egy közös utazástól várják a megoldást. Nyaralás alatt félre tudják tenni a hétköznapi gondokat, pihennek, jól érzik magukat, így könnyen úgy tűnhet, hogy minden rendben van. Amikor azonban hazatérnek, és ismét szembesülnek a mindennapokkal, jelentkezhet egyfajta veszteségélmény: ráébrednek, hogy valójában mégsem ezt az életet szeretnék folytatni – teszi hozzá a szakértő.

Egy teszt is lehet 

A közös nyaralás alatt a hétköznapokból kiszakadva az is megmutatkozhat, mennyire működnek jól a felek párként. Egy döcögő kapcsolatban ez abban is szerepet játszhat, hogy valaki megerősödik a szakítás gondolatában, vagy éppen elbizonytalanodik benne.

– Vannak nők, akik a nyaralással azt is tesztelik, mennyire illenek valójában össze a párjukkal. Mennyire gáláns a férfi, keresi-e a kegyeit, meg tud-e oldani egy krízishelyzetet, feltalálja-e magát, hogyan kommunikál idegen környezetben, illetve mennyire tudnak alkalmazkodni egymás igényeihez. De az is sokat elárulhat, hogy egy váratlan helyzetben ki mennyire tud helytállni – fejti ki Hal Melinda. Az utazás az intimitás szempontjából is egyfajta próba lehet, különösen, ha a kapcsolat már a szakítás felé tart. Ilyenkor gyakran csökken a testi és érzelmi közelség, és ridegség léphet helyébe.

– Mivel sok esetben a nyaralás alatt nincsenek gyerekek vagy más zavaró tényezők, nem kell rohanni, és több idejük marad egymásra a feleknek. Jobban fel tudják mérni, hogyan működik közöttük az intimitás, mielőtt a szakítás mellett döntenek – avat be.

A férfit is megviseli

Ha a közös nyaralás sem bizonytalanítja el a nőt a szakításban, hazatérés után végül kimondja: szeretné lezárni a kapcsolatot. A férfi számára ez különösen fájdalmas lehet, hiszen szembesül azzal, hogy párja már az utazás idején is a viszony végét fontolgatta.

– Sokan zokon veszik, ha a nyaralás után szakítanak velük, és felteszik a kérdést: miért mentünk el, ha már akkor is tudta, hogy vége lesz? – fejti ki a szakértő, majd megmagyarázza: a döntés nem egyik pillanatról a másikra születik meg. Aki a szakítást fontolgatja, sokszor maga is bizonytalan, és időre van szüksége ahhoz, hogy eldöntse, valóban ki akar-e lépni a kapcsolatból. 

Bár a férfiak ezt lazábban veszik, és sok esetben kevésbé hajlamosak a történtek utólagos elemzésére, nem jelenti azt, hogy könnyebben is teszik túl magukat.

– A szakítás természetesen fájó élmény lehet, de nem feltétlenül válik traumatikussá. Fontos, hogy az ember ne ragadjon bele a múlt folyamatos elemzésébe, és ne próbálja utólag mindenáron megfejteni, mi miért történt. Nagyon megterhelő azon gondolkodni, hogy miért mondtak neki mást egy-két hónappal korábban, vagy miből kellett volna észrevenni, hogy már a szakítás közelít – fogalmaz a szakpszichológus.
 

 

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