Előfordul, hogy a nő már hónapok óta tudja, hogy ki akar lépni, mégis megvárja a utazást, majd hazatérés után mondja ki, hogy vége. De mi húzódhat a döntés hátterében, és mit él át ilyenkor a férfi?

Már tudja, hogy szakítani fog, mégis elmegy veled nyaralni – ez állhat mögötte Fotó: 123RF

Már tudja, hogy szakítani fog, mégis elmegy veled nyaralni – ez állhat mögötte

Míg a vakáció tart

Ha valaki már a szakításon gondolkodik, mégis belevág a párjával egy korábban közösen megtervezett nyaralásba, annak hátterében az érzelmek mellett praktikus és anyagi szempontok is állhatnak – írja a Fanny magazin.

– Mivel ez egy előre eltervezett út, így vannak, akik egzisztenciális kérdésként élik ezt meg: ha már be van fizetve, azért vakációzzunk egyet közösen

–kezdi Hal Melinda klinikai szakpszichológus, aki szerint az is előfordul, hogy valaki kifejezetten materiális szempontok alapján mérlegel. Ilyenkor a nyaralás anyagi értéke, annak színvonala vagy éppen az, hogy már kifizették neki, fontosabb lehet annál, milyen állapotban van a kapcsolat.

Az anyagi szempontokon túl vannak, akik inkább érzelmi alapon állnak az úthoz, azt remélve, talán helyrehozhatják a kettejük közti köteléket. Ők még bizonytalanok a döntésükben, így elképzelhető, hogy hazaérve a szakítás gondolatát is elvetik. Bár az együtt töltött idő hajlamos elfeledtetni a konfliktusokat, mégsem oldja meg azokat.

– Amikor egy kapcsolat elkezd romlani, gyakran látjuk, hogy a párok egy közös utazástól várják a megoldást. Nyaralás alatt félre tudják tenni a hétköznapi gondokat, pihennek, jól érzik magukat, így könnyen úgy tűnhet, hogy minden rendben van. Amikor azonban hazatérnek, és ismét szembesülnek a mindennapokkal, jelentkezhet egyfajta veszteségélmény: ráébrednek, hogy valójában mégsem ezt az életet szeretnék folytatni – teszi hozzá a szakértő.

Egy teszt is lehet

A közös nyaralás alatt a hétköznapokból kiszakadva az is megmutatkozhat, mennyire működnek jól a felek párként. Egy döcögő kapcsolatban ez abban is szerepet játszhat, hogy valaki megerősödik a szakítás gondolatában, vagy éppen elbizonytalanodik benne.

– Vannak nők, akik a nyaralással azt is tesztelik, mennyire illenek valójában össze a párjukkal. Mennyire gáláns a férfi, keresi-e a kegyeit, meg tud-e oldani egy krízishelyzetet, feltalálja-e magát, hogyan kommunikál idegen környezetben, illetve mennyire tudnak alkalmazkodni egymás igényeihez. De az is sokat elárulhat, hogy egy váratlan helyzetben ki mennyire tud helytállni – fejti ki Hal Melinda. Az utazás az intimitás szempontjából is egyfajta próba lehet, különösen, ha a kapcsolat már a szakítás felé tart. Ilyenkor gyakran csökken a testi és érzelmi közelség, és ridegség léphet helyébe.