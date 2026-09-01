Visszaesik a hőmérséklet: jönnek a záporok, zivatarok

Az időjárás előrejelzések szerint szerdán jön a fordulat, csökken a hőmérséklet. Mutatjuk, mire kell készülni!

Időjárás: az esernyőkre is szükség lesz!

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Így alakul az időjárás

Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban 13–21 fok között alakul, délután pedig 29–36 fokig melegszik a levegő. A hét elején tehát még nem kell búcsút mondani a nyárnak.

Szerdán már változékonyabbra fordul az idő. A többórás napsütéses időszakok mellet, erősen megnövekedhet a felhőzet. Több helyen kialakulhat zápor, zivatar, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik: hajnalban 15–22 fok, délután 24–33 fok valószínű. Nyugaton ennél is hűvösebb lehet - írja a Köpönyeg.