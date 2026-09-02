Zseniális informatikai baki miatt született meg a világ legújabb luxus úti célja

A térképészeti hibákból született Null sziget az egyenlítő és a kezdő délkör metszéspontjában található, ott, ahol a szélességi és hosszúsági fokok értéke is pontosan nulla. Ez a földrajzi helyszín Nyugat-Afrika partjaitól nagyjából 600 kilométerre, a Guineai-öbölben helyezkedik el.

A Null sziget 2021-ben leszerelt meteorológiai bólyája. Amióta ez megszűnt, tényleg csak a nagy semmi van az óceán ezen részén

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Nem létező helyszín: a Null sziget csupán egy koordináta az óceán közepén, ahol az egyenlítő és a kezdő délkör találkozik.

a Null sziget csupán egy koordináta az óceán közepén, ahol az egyenlítő és a kezdő délkör találkozik. Térképészeti hiba: az informatikai rendszerek a hiányos helyszíni adatokat automatikusan ide, a tiszta nullákhoz pozicionálják.

az informatikai rendszerek a hiányos helyszíni adatokat automatikusan ide, a tiszta nullákhoz pozicionálják. Turisztikai szenzáció: a luxushajók utasai körében mára igazi presztízskérdéssé vált a fiktív sziget koordinátáinak felkeresése.

Hogyan vált a Null sziget a modern térképészet legnépszerűbb nem létező helyszínévé?

Bár a látogatókat az egyenlítő és a kezdő délkör találkozási pontján csak a végtelen, hullámzó óceán fogadja, a digitális eszközök helymeghatározói mégis egy konkrét, fiktív szárazföldet jeleznek ezen a ponton. A modern tengeri körutazások szervezői felismerték a helyszínben rejlő lehetőségeket, így a világ körüli utak során egyre többször iktatnak be egy rövid megállót a titokzatos koordinátáknál. Az utasok számára hatalmas élményt jelent, amikor a telefonjaik kijelzőjén megjelennek a tiszta nullák, és fényképekkel igazolhatják, hogy részesei voltak ennek a különleges földrajzi játéknak.

Az egyenlítőt jelölő szobor Ugandában, amelynél gyakran fotózkodnak a turisták

Fotó: 123RF

A jelenség hátterében egy egyszerű és igen gyakori informatikai probléma áll: amikor a különböző adatbázisok, közösségi oldalak vagy alkalmazások nem kapnak pontos helyszíni adatot, a rendszer automatikusan nullaként értelmezi a koordinátákat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az összes hibás, hiányos vagy rosszul kódolt bejegyzés ezen a távoli tengeri ponton halmozódik fel. A szakértők már 2008 körül felfigyeltek az adatok furcsa sűrűsödésére a Guineai-öböl közepén. Az évek során a geoinformatikai közösség sajátos tréfává alakította ezt a technikai hibát.

A fiktív terület népszerűsítése egy vicces, ironikus weboldal létrehozásával érte el a csúcspontját, ahol a készítők saját zászlót, történelmet és gazdaságot is kitaláltak a területnek. A fiktív leírások szerint a helyszín négyezer lakossal büszkélkedhet, és sajátos nyelvet beszél: a poén kedvéért még azt is megemlítették, hogy itt a legmagasabb az egy főre jutó elektromos kétkerekű járművek száma a világon. A viccet az tette még kézzelfoghatóbbá, hogy a meteorológiai megfigyelésekhez használt valóságos tengeri bóját a szakemberek nem hivatalosan elnevezték, és szorosan összekötötték a hely szellemével, egészen annak 2021-es leszereléséig.