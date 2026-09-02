Zseniális informatikai baki miatt született meg a világ legújabb luxus úti célja

A térképészeti hibákból született Null sziget az egyenlítő és a kezdő délkör metszéspontjában található, ott, ahol a szélességi és hosszúsági fokok értéke is pontosan nulla. Ez a földrajzi helyszín Nyugat-Afrika partjaitól nagyjából 600 kilométerre, a Guineai-öbölben helyezkedik el.
Bár a látogatókat az egyenlítő és a kezdő délkör találkozási pontján csak a végtelen, hullámzó óceán fogadja, a digitális eszközök helymeghatározói mégis egy konkrét, fiktív szárazföldet jeleznek ezen a ponton. A modern tengeri körutazások szervezői felismerték a helyszínben rejlő lehetőségeket, így a világ körüli utak során egyre többször iktatnak be egy rövid megállót a titokzatos koordinátáknál. Az utasok számára hatalmas élményt jelent, amikor a telefonjaik kijelzőjén megjelennek a tiszta nullák, és fényképekkel igazolhatják, hogy részesei voltak ennek a különleges földrajzi játéknak.
A jelenség hátterében egy egyszerű és igen gyakori informatikai probléma áll: amikor a különböző adatbázisok, közösségi oldalak vagy alkalmazások nem kapnak pontos helyszíni adatot, a rendszer automatikusan nullaként értelmezi a koordinátákat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az összes hibás, hiányos vagy rosszul kódolt bejegyzés ezen a távoli tengeri ponton halmozódik fel. A szakértők már 2008 körül felfigyeltek az adatok furcsa sűrűsödésére a Guineai-öböl közepén. Az évek során a geoinformatikai közösség sajátos tréfává alakította ezt a technikai hibát.
A fiktív terület népszerűsítése egy vicces, ironikus weboldal létrehozásával érte el a csúcspontját, ahol a készítők saját zászlót, történelmet és gazdaságot is kitaláltak a területnek. A fiktív leírások szerint a helyszín négyezer lakossal büszkélkedhet, és sajátos nyelvet beszél: a poén kedvéért még azt is megemlítették, hogy itt a legmagasabb az egy főre jutó elektromos kétkerekű járművek száma a világon. A viccet az tette még kézzelfoghatóbbá, hogy a meteorológiai megfigyelésekhez használt valóságos tengeri bóját a szakemberek nem hivatalosan elnevezték, és szorosan összekötötték a hely szellemével, egészen annak 2021-es leszereléséig.
A humoros történetek mögött azonban komoly adatminőségi és biztonsági kérdések húzódnak meg, amelyeket egyetemi kutatók is részletesen elemeztek. A szakértők rámutattak arra, hogy a térképek iránti vakbizalom veszélyeket is hordozhat magában: ha egy segélyhívó rendszer egy hiányos kód miatt a nyílt óceán közepére irányítaná a mentőegységeket, az értékes percek elvesztését jelentené.
A tengeri utazások során a szervezők gyakran más híres, kitalált vagy eltűnt helyszínek történeteivel kötik össze ezt a pontot, mint amilyen a tenger mélyére süllyedt Atlantisz, vagy Antillia szigete: egy legendás fantomsziget, amely a középkori és kora újkori térképeken makacsul tartotta magát az Atlanti-óceánon, miközben a valóságban soha nem létezett.
Különösen izgalmas példa az amerikai Agloe esete is New York államból: ezt a nem létező települést eredetileg csak szerzői jogi csapdaként, a plágium kiszűrésére helyezte el két térképész a saját térképén az 1930-as években. Úgy gondolták, ha a név felbukkan egy konkurens kiadványban, azonnal bizonyítható a másolás. A történet csavarja, hogy évtizedekkel később valaki pontosan ezen a helyen nyitott egy vegyesboltot Agloe General Store néven, mert a térképen ezt a nevet látta: a fiktív név így a valóságban is életre kelt, és még az útmenti jelzőtáblákra is felkerült.
Az utazók számára a láthatatlan földrajzi határvonalak mindig is különleges vonzerővel bírtak. Bár egy világ körüli hajóút részvételi díja tekintélyes összeg, ami a kabinok típusától függően könnyen elérheti a 15-20 ezer dollárt (körülbelül 5,4-7,2 millió forintot) is, a résztvevők számára az óceán ezen pontjának érintése – ahol a valóságban az égvilágon semmi nincs – az egész utazás egyik legemlékezetesebb élményévé válik.
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