Szemeteszsákból került elő egy nő holtteste az Anfield mellett: Szoboszlai Dominik szurkolói is segíthetnek megoldani a rejtélyes halálesetet

Egy feltehetően meggyilkolt nő holttestére bukkantak egy szemeteszsákban Liverpool híres Anfield stadionjának közelében. A nyomozók attól tartanak, hogy a test akár heteken keresztül is a helyszínen heverhetett.

Női holttestet találtak Liverpoolban, az Anfield mellett – a rendőrség a szurkolók segítségét kéri Fotó: AFP

Női holttestet találtak Liverpoolban, az Anfield mellett – a rendőrség a szurkolók segítségét kéri

A rendőrségnek egyelőre nem sikerült azonosítania a vélhetően hetvenes éveiben járó nőt, ezért a nyilvánosság segítségét kérik. A holttestet augusztus 28-án 17 óra 25 perc körül egy járókelő fedezte fel a liverpooli Stanley Park fallal körülvett kertjében.

A Merseyside-i rendőrség közlése szerint továbbra is dolgoznak az áldozat személyazonosságának megállapításán, hogy értesíthessék a hozzátartozóit. A boncolást már elvégezték, annak eredményét azonban „nyomozati érdekekre” hivatkozva egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A rendőrség személyleírása szerint az áldozat egy hetvenes éveiben járó, fehér bőrű nő, aki körülbelül 157 centiméter magas volt, haja pedig eperszőke. Amikor megtalálták, egy jellegzetes, élénk rózsaszín Nike pólót viselt. A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel folyik: a rendőrök térfigyelő kamerák felvételeit elemzik, tanúkat keresnek és igazságügyi szakértői vizsgálatokat végeznek. Az eddigi információk alapján elképzelhető, hogy a nő holtteste már több hete a parkban volt, mire rátaláltak – írja a Liverpool Echo.

Rachel Wilson nyomozó főfelügyelő egy hétfői sajtótájékoztatón a lakosság segítségét kérte.

Ez egy sokkoló bűncselekmény. Ha a Stanley Park vagy Anfield környékén él, és az elmúlt hetekben bármi szokatlant látott vagy hallott, kérjük, jelentkezzen. Akkor is várjuk a bejelentését, ha korábban már jelezte a rendőrségnek, vagy úgy gondolja, hogy jelentéktelen információról van szó

– fogalmazott.

Bár rendkívül átfogó nyomozást folytatunk, bármilyen térfigyelő kamerás, fedélzeti kamerás vagy videócsengővel készült felvétel kulcsfontosságú lehet a bűncselekmény felderítésében. Kérjük, ne feltételezzék, hogy ezek a felvételek már a birtokunkban vannak. A nyomozócsoportunk feladata eldönteni, mely információk lehetnek fontosak

– mondta a főfelügyelő.