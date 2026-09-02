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Szemeteszsákból került elő egy nő holtteste az Anfield mellett: Szoboszlai Dominik szurkolói is segíthetnek megoldani a rejtélyes halálesetet

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 02. 09:00
Liverpool FCAnfieldholttestrendőrség
Hátborzongató felfedezést tett egy járókelő Liverpoolban: egy fekete szemeteszsákban egy hetvenes éveiben járó nő holttestére bukkant. A rendőrség szerint a test akár heteken át is ott lehetett a Liverpool FC legendás stadionjának közelében fekvő parkban. Az áldozat személyazonossága továbbra is rejtély, a nyomozók pedig attól tartanak, hogy gyilkosság történhetett.
N.T.
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Egy feltehetően meggyilkolt nő holttestére bukkantak egy szemeteszsákban Liverpool híres Anfield stadionjának közelében. A nyomozók attól tartanak, hogy a test akár heteken keresztül is a helyszínen heverhetett.

Női holttestet találtak Liverpoolban, az Anfield mellett – a rendőrség a szurkolók segítségét kéri
Női holttestet találtak Liverpoolban, az Anfield mellett – a rendőrség a szurkolók segítségét kéri  Fotó: AFP

Női holttestet találtak Liverpoolban, az Anfield mellett – a rendőrség a szurkolók segítségét kéri

A rendőrségnek egyelőre nem sikerült azonosítania a vélhetően hetvenes éveiben járó nőt, ezért a nyilvánosság segítségét kérik. A holttestet augusztus 28-án 17 óra 25 perc körül egy járókelő fedezte fel a liverpooli Stanley Park fallal körülvett kertjében.

A Merseyside-i rendőrség közlése szerint továbbra is dolgoznak az áldozat személyazonosságának megállapításán, hogy értesíthessék a hozzátartozóit. A boncolást már elvégezték, annak eredményét azonban „nyomozati érdekekre” hivatkozva egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A rendőrség személyleírása szerint az áldozat egy hetvenes éveiben járó, fehér bőrű nő, aki körülbelül 157 centiméter magas volt, haja pedig eperszőke. Amikor megtalálták, egy jellegzetes, élénk rózsaszín Nike pólót viselt. A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel folyik: a rendőrök térfigyelő kamerák felvételeit elemzik, tanúkat keresnek és igazságügyi szakértői vizsgálatokat végeznek. Az eddigi információk alapján elképzelhető, hogy a nő holtteste már több hete a parkban volt, mire rátaláltak – írja a Liverpool Echo.

Rachel Wilson nyomozó főfelügyelő egy hétfői sajtótájékoztatón a lakosság segítségét kérte.

Ez egy sokkoló bűncselekmény. Ha a Stanley Park vagy Anfield környékén él, és az elmúlt hetekben bármi szokatlant látott vagy hallott, kérjük, jelentkezzen. Akkor is várjuk a bejelentését, ha korábban már jelezte a rendőrségnek, vagy úgy gondolja, hogy jelentéktelen információról van szó

– fogalmazott.

Bár rendkívül átfogó nyomozást folytatunk, bármilyen térfigyelő kamerás, fedélzeti kamerás vagy videócsengővel készült felvétel kulcsfontosságú lehet a bűncselekmény felderítésében. Kérjük, ne feltételezzék, hogy ezek a felvételek már a birtokunkban vannak. A nyomozócsoportunk feladata eldönteni, mely információk lehetnek fontosak

– mondta a főfelügyelő.

A rendőrség már számos lehetséges nyomon elindult, többek között átvizsgálták a Merseyside térségében és a környező területeken eltűntként nyilvántartott személyek adatait is, ám eddig nem sikerült azonosítaniuk az áldozatot.

Wilson hozzátette: 

A boncolást augusztus 29-én, szombaton végezték el, annak eredményeit azonban nyomozati okokból egyelőre nem hozzuk nyilvánosságra. Amint lehetőségünk lesz megosztani a részleteket, természetesen megtesszük. Csapatunk azóta is nagy erőkkel dolgozik azon, hogy azonosítsa a nőt, de ez egyelőre nem sikerült. Úgy véljük, hogy a holttest több héten keresztül egy fekete szemeteszsákban lehetett ezen a helyen.

A Stanley Park Liverpool két híres futballstadionja között fekszik: az egyik oldalon a Liverpool FC otthona, az Anfield, a másikon pedig az Everton korábbi stadionja, a Goodison Park található.

Andy Ryan rendőrfőkapitány-helyettes szerint elképzelhető, hogy a park valamelyik látogatója látott vagy akár rögzített is valamit, aminek akkor még nem tulajdonított jelentőséget, ám a nyomozás szempontjából fontos információ lehet 

– írja a Daily Star.

 

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