Milyen idő vár ránk a hét utolsó napján? Mutatjuk!

Vasárnap, szeptember 20-án még kellemes időjárással számolhatunk egész nap. A délelőtti borul tidő után fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délkeleti országrészben még helyenként zápor, néhol zivatar is előfordulhat, de az ország túlnyomó részén száraz idő várható. A légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10–16 fokra számíthatunk, délután pedig 22–28 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Hétfőn, szeptember 21-én egy hidegfront érkezik többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső, zápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk, azaz jó pár fokkal hűvösebb lesz, mint a hétvégén.
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