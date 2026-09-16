Megszületett Maluma második gyermeke: megható fotóval jelentette be az örömhírt

Maluma és párja, Susana Gómez kétgyerekes szülők lettek. A kolumbiai énekes szeptember 15-én a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett családjuk legkisebb tagja, egy kisfiú, akinek egy igazán különleges nevet választottak: Orión.

Maluma kétszeres apuka lett (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Megszületett Maluma és Susana Gómez második gyermeke, Orión

második gyermeke, A pár 2020 óta van együtt, és a kislányuk, Paris két évvel ezelőtt, 2024-ben született

két évvel ezelőtt, 2024-ben született A 32 éves kolumbiai énekest az apaság inspirálta arra, hogy egészségesebb életmódot folytasson.

Megszületett Maluma második gyermeke

A 32 éves kolumbiai énekes és párja, Susana Gómez családja új taggal bővült. Maluma Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt, amelyből az is kiderült, hogy kisfiuk szeptember 14-én született és az Orión Londoño Gómez nevet kapta. A bejelentéshez pedig egy megható fekete-fehér fényképet választottak, amelyen Maluma egyik karjában újszülött gyermekét tartja, miközben másik karjával párját, Susana Gomezt öleli. És bár a képhez csak a kisfiú nevét és születési dátumát írták, a rajongóknak ez is elég volt ahhoz, hogy azonnal elárasszák jókívánságokkal az újdonsült szülőket.

Már hónapokkal ezelőtt elárulták, hogy jön a baba

Az énekes és párja már korábban bejelentették, hogy érkezik a második gyermekük. A hírt Maluma Instagram-oldalán közölték és a bejelentés különösen kedvesre sikerült: a sztár egy fekete-fehér fotót osztott meg, amelyen kislányukkal, Parisszal együtt gyengéden megpuszilják Susana Gómez gömbölyödő pocakját. A képhez pedig mindössze egy világoskék szívecskét írt, ezzel is utalva arra, hogy egy kisfiú érkezésére számítanak.

Maluma és barátnője, Susana Gómez 2020 óta vannak együtt és ezalatt az idő alatt két gyermekük született (Fotó: Carlos Tischler/Northfoto)

Maluma lánya születésével sokkal egészségtudatosabb lett

Orión születésével pedig Maluma és Susana Gómez immár kétgyermekes szülők lettek. A párnak már van egy kislánya, Paris, aki 2024 márciusában született. Az énekes akkor az Allure magazinnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy teljesen megváltozott az élete: lánya miatt az egészsége sokkal fontosabbá vált számára. Elkezdett rendszeresen sportolni és korábban lefeküdni, mert szeretne minél tovább élni a gyereke mellett. Most pedig már nemcsak Paris miatt szeretne példát mutatni, hanem fia, Orión miatt is.