A nulláról építette fel hollywoodi karrierjét Budavári Fülöp

Egy merész, intuitív döntés három éve megváltoztatta Budavári Fülöp életét: repülőjegyet vett, szállást foglalt, és elindult Amerikába, ahol korábban még sosem járt. Az első eredmények pedig jóval hamarabb megérkeztek, mint várta.
Budavári Fülöp, a TV2 egykori műsorvezetője három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy Amerikába, azon belül Los Angelesbe helyezi át a székhelyét.
„Nagyjából abba az irányba indult az életem, mint azt a kiköltözésemkor elképzeltem” – kezdte a hot!-nak Fülöp. „Azt gondoltam, hogy ha tíz éven belül sikerül elérnem valamit Hollywoodban, már nagyon boldog leszek. Az első évem szinte teljesen a nyelvtanulással telt, a másodikban színésziskolába jártam. Ahhoz képest, hogy most vagyok itt három éve, nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen már több hollywoodi produkcióban is kipróbálhattam magam.”
A hazai ismertség után az amerikai valósággal való szembesülés fontos leckéket tartogatott Budavári Fülöp számára. Los Angelesben senkit nem érdekelt a korábbi státusza, mindent a saját erejéből kellett újra felépítenie.
Magyarországon megszoktam, hogy sokan felismernek. Ez egy teljesen új helyzet volt, de megtanított arra, hogy Hollywoodban
a ki, ha én nem hozzáállás nem működik. Nem az számít, hogy valaki mennyire próbálja bizonygatni, hogy ő fontos, hanem az, hogy mennyire alázatos, mennyire dolgozik keményen, és képes-e valódi eredményeket elérni. A megélhetési költségek is sokat változtattak a gondolkodásomon: Amerikában egy egyszerű heti bevásárlás is könnyen belekerülhet néhány száz dollárba, így az ember sokkal tudatosabban kezdi el nézni, hogy mire mennyit költ.
Bár egyedül indult útnak, mostanra lett egy „fogadott családja” odakint, Los Angelesben, no meg egy kutyája és stabil napirendje. A szakmai sikerek sem várattak magukra: a pörgős mikrodrámák mellett a legjelentősebb streamingszolgáltatók kapui is kezdenek feltárulni előtte.
„Jelenleg főként mikrodrámákban kapok szerepeket. Ezek olyan rövid, kifejezetten okostelefonra készülő sorozatok, amelyek komoly előkészítést és nagyon gyors munkatempót igényelnek. Eddig hat-hét ilyen produkcióban játszhattam el a főszerepet. Emellett egyre több nagyobb tévés és filmes projekt castingjára is meghívást kapok. Tavaly például több Amazon-sorozat főszerepére is behívtak. Több ezren jelentkeznek, óriási a verseny! A nagy áttörés még várat magára, de úgy érzem, hogy jó irányba haladok. Persze, ha holnap megkeresnének Budapestről egy álomajánlattal, akkor egy időre örömmel hazamennék forgatni, de egyelőre nem szeretném végleg elhagyni Los Angelest. Ma már barátaim és egyfajta fogadott családom is van Amerikában, ugyanakkor az otthon maradt szeretteim nagyon hiányoznak. Minden egyes hazalátogatás és minden velük töltött idő különösen fontos számomra.”
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