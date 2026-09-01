A nulláról építette fel hollywoodi karrierjét Budavári Fülöp

Egy merész, intuitív döntés három éve megváltoztatta Budavári Fülöp ­életét: repülőjegyet vett, ­szállást foglalt, és elindult Amerikába, ahol korábban még sosem járt. Az első eredmények pedig jóval hamarabb megérkeztek, mint várta.

Budavári Fülöp hollywoodi karrierjét a nulláról építette fel

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Budavári Fülöp három éve költözött Los Angelesbe, hogy Hollywoodban építsen karriert.

Az első évét nyelvtanulással, a másodikat színészképzéssel töltötte.

Már hat-hét mikrodráma főszerepét eljátszotta, és nagyobb produkciók castingjaira is hívják.

Az amerikai élet megtanította az alázatra, a kemény munkára és a tudatosabb pénzkezelésre.

Los Angelesben már kialakította a saját életét, de a Magyarországon élő szerettei nagyon hiányoznak neki.

Budavári Fülöp hollywoodi karrierjéről vallott

Budavári Fülöp, a TV2 egykori műsorvezetője három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy Amerikába, azon belül Los Angelesbe helyezi át a székhelyét.

„Nagyjából abba az irányba indult az életem, mint azt a kiköltözésemkor elképzeltem” – kezdte a hot!-nak Fülöp. „Azt gondoltam, hogy ha tíz éven belül sikerül elérnem ­valamit Hollywoodban, már nagyon boldog leszek. Az első évem szinte teljesen a nyelvtanulással telt, a másodikban színésziskolába jártam. Ahhoz képest, hogy most vagyok itt három éve, nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen már több hollywoodi produkcióban is kipróbálhattam magam.”

Budavári Fülöp amerikai példákról is beszélt

A hazai ismertség után az amerikai valósággal való szembesülés fontos leckéket tartogatott Budavári Fülöp számára. Los Angelesben senkit nem ­érdekelt a korábbi státusza, mindent a saját erejéből kellett újra felépítenie.

Magyarországon megszoktam, hogy sokan felismernek. Ez egy teljesen új helyzet volt, de megtanított arra, hogy Hollywoodban

a ki, ha én nem hozzáállás nem működik. Nem az számít, hogy valaki mennyire próbálja bizonygatni, hogy ő fontos, hanem az, hogy mennyire alázatos, mennyire dolgozik keményen, és képes-e valódi eredményeket ­elérni. A megélhetési költségek is sokat változtattak a gondolkodásomon: Amerikában egy egyszerű heti bevásárlás is könnyen belekerülhet néhány száz dollárba, így az ember sokkal tudatosabban kezdi el nézni, hogy mire mennyit költ.

„Az otthon maradt szeretteim nagyon hiányoznak”

Bár egyedül indult útnak, mostanra lett egy „fogadott családja” odakint, Los Angelesben, no meg egy kutyája és stabil napirendje. A szakmai sikerek sem várattak magukra: a pörgős mikrodrámák mellett a legjelentősebb streaming­szolgáltatók kapui is kezdenek feltárulni előtte.