Osvárt Andrea gyermekéről: „Minőségi változás történt az életemben”

A színésznő Luna születésével teljesen új időszámítás kezdődött: a korábbi rohanást nyugodtabb, családközpontú élet váltotta fel. Bár a színészetet továbbra is igazi hivatásának tartja, Osvárt Andrea gyermeke jelenleg a legfontosabb az életében.
Amikor Osvárt Andrea megkapta a felkérést, hogy ő legyen az augusztus 27–29-ig tartó Veszprém–Balaton Filmpiknik házigazdája, egy pillanatig sem habozott, örömmel mondott igent a lehetőségre, amely fontos állomás az életében.
„Számomra ez a rendezvény a visszatérést jelenti a munka világába. Amióta családot alapítottam, egyáltalán nem dolgoztam, úgyhogy ez egy remek lehetőség az újrakezdésre. Jelenleg nem tudnék hetekig távol lenni az otthonomtól, így ez a háromnapos rendezvény kezdésnek pont ideális. Az is sokat nyomott a latban, hogy a Filmpiknikre Veszprémben és Balatonfüreden kerül sor, ami óriási szerencse, hiszen a nyár közepén amúgy is a balatoni nyaralónkban vagyunk. Így szerencsére nem kell messzire utaznom a kislányomtól és a családomtól, végig a közelükben lehetek” – kezdte a hot!-nak.
Andrea igazi polihisztor a hazai sztárvilágban: előbb sikeres modellként, azután színésznőként és producerként is bizonyított. Bár a színművészetet tartja az igazi hivatásának, jelenleg az anyai szerep élvez elsőbbséget az életében.
Producereként már jó pár éve nem vagyok aktív, úgyhogy leginkább színésznőnek érzem magam. Belekóstoltam a háttérmunkákba is, az nagyon tanulságos és érdekes tapasztalás volt, de a közeljövőben nem tervezek producerként visszatérni. Az egy rendkívül kemény, férfias szakma, rengeteg időt és energiát kíván, én pedig most nem szeretnék értékes perceket elvenni a kislányomtól.
Hosszú és sikeres pályafutásának köszönhetően ma már abban a helyzetben van, hogy nyugodt szívvel hátradőlhet, és minden idejét a családjának szentelheti.
„Húszévi kemény munka áll mögöttem, most viszont abszolút a háztartásvezetésé és a családomé a főszerep. Megmondom őszintén, fantasztikus érzés, hogy megvan a stabil egzisztenciám, és tudom, hogy felépítettem magam. Megtehetem, hogy ne aggódjam a karrierem miatt: nem félek attól, hogy lemaradok valamiről, hogy elfelejtenek, hogy kimaradok a szakmából. Elértem egy olyan szintet, ahol már semmi hátrányt nem ér amiatt, ha pár évig csak a családomra fókuszálok” – mesélte.
A színésznő nem tagadja, hogy a kislánya érkezésével új időszámítás kezdődött: sikerült visszavennie a korábbi feszített tempóból.
Amióta Luna megszületett, minőségi változás történt az életemben. Régen előfordult, hogy az autóban ülve, a piros lámpánál ettem meg az ebédemet, miközben rohantam az egyik helyről a másikra. Egy folyamatos mókuskerék volt, állandóan pörögni kellett. Nagyon stresszes és hektikus élet volt az… Ehhez képest jelenleg nyugodtak és harmonikusak a mindennapjaim. Végre normálisan, kapkodás nélkül tudok étkezni, végre van időm megrágni és lenyelni a falatot, és nem az utolsó pillanatban kapok be gyorsan valamit, mivel korábban egyszerűen elfelejtettem enni.
Bár igyekszik tartani egyfajta rendszert és kiszámíthatóságot, a gyakorlatban a kislánya bármikor azonnal leveszi őt a lábáról.
Sokan mondják, hogy nem vagyok szigorú anyuka, és ebben van is igazság. Hiába határozom el, hogy most nem veszem fel, mert éppen mosogatok vagy teregetek, a második pisszenésére már ellágyulok, és azonnal megölelem. A napirendhez ennek ellenére tartom magam: az étkezések és az alvások időpontjára mindig odafigyelek. Igaz, az éjszakáinkon ez sem segít, mert Luna sajnos elég rossz alvó. De sebaj, hiszen még nagyon pici, ebben az életkorban még nem a fegyelmezésen van a hangsúly!
– mondta a színésznő.
A kislány szépen cseperedik: már az első születésnapját is megünnepelhette, és egyre több újdonsággal képes bearanyozni a család mindennapjait.
„Az a legcsodálatosabb az anyaságban, hogy nincs két egyforma nap. Például ma reggel megmutatta, hogy már tud fújni. Eddig, ugye, én fújtam meg neki a meleg ételt, mielőtt a szájába adtam, ma reggel viszont észrevettem, hogy már ő is próbálkozik, és nagyon ügyesen is csinálja. Hihetetlen csoda figyelemmel követni, ahogy ez az iciripiciri lény, a kis kezeivel és ujjacskáival, napról napra fejlődik! Látom, ahogy nyúlik, nő, ahogy változik az arca és a tekintete, ahogy kinyílik az értelme. Kiolvasom a szeméből, hogy pontosan tudja, mi történik körülötte. Ráadásul már az érzelmeit is kifejezi: nemcsak sírni tud, hanem haragudni, büntetni, megsértődni, ellenkezni és tiltakozni is. Fantasztikus, hogy már ilyen tisztán látom a kibontakozó kis személyiségét!”
Andrea mosolyogva ismerte el, hogy az anyaság hatására önmaga egy olyan, meglepő oldalát is felfedezte, amelyről korábban még csak sejtelme sem volt.
„Nagyon érdekes, amikor mondjuk videón, kívülről látom magam, miközben a kislányommal vagyok. Korábban nem gondoltam volna, hogy ennyire lágy tudok lenni. Azt hittem, hogy bennem is megvan a kellő határozottság és szigor, de rá kellett jönnöm, hogy még amikor úgy érzem, hogy erélyesebben szólok hozzá, kívülről az is végtelenül lágynak és kedvesnek tűnik.”
Bár Andrea csak élete érettebb szakaszában tapasztalhatta meg a gyermekvállalás örömeit, nem titkolja, hogy korábban voltak benne bizonytalanságok az anyasággal kapcsolatban.
„Már szinte letettem arról, hogy valaha is édesanya legyek. Kétségeim voltak azzal kapcsolatban, hogy képes lennék-e egy kisgyerekről gondoskodni, vagy hogy egyáltalán szeretem-e a gyerekeket. Azóta viszont teljesen megváltozott a hozzájuk való viszonyom. Ma már mások csemetéihez is könnyebben kapcsolódom. Régebben, ha bementem egy lakberendezési áruházba, kifejezetten örültem, ha a gyerekosztályon úgy mehettem át, hogy egyszer sem kellett se jobbra, se balra néznem. Úgy voltam vele, hogy engem a nappali, a konyha és a fürdőszoba érdekel, a gyerekbútorok viszont nem. Mostanra ez teljesen megfordult: mindent megszemlélek, legyen szó babakocsiról vagy kis ruhákról” – fejtette ki.
A család jelenleg Bécs és Magyarország között ingázva éli a mindennapjait, ami sok utazással jár, ám ők ezt szeretik, hiszen a gyökereik Magyarországhoz kötik őket.
„A kétlaki életmód időnként kimerítő, de Milánnal együtt úgy érezzük, hogy szükségünk van erre a kettősségre, mert a szívünk Magyarországon van, ott él a családunk, a rokonaink. Szerencsére a baba remekül alkalmazkodott a helyzethez. Már teljesen otthonosan mozog mindkét lakásban, felismeri a tereket, tudja, merre nyílnak az ajtók, és megtalálja a kedvenc játéksarkait is.”
A színésznő örömmel mesélte, hogy a mindennapi teendőket és a kislányuk körüli feladatokat is gond nélkül meg tudják osztani egymás között a párjával.
„Milán szabadúszóként dolgozik, ezért mindketten sokat vagyunk otthon, ami fantasztikus. Amúgy nagyszerű apuka. Neki már van két nagylánya az előző házasságából, úgyhogy tapasztalt is, büszkén nevezi magát rutinos apának. Hála istennek abszolút meg tudjuk osztani az otthoni teendőket: amíg én a házimunkát végzem, főzök vagy rendet rakok, addig ő leviszi a kislányunkat a játszótérre, vagy a nyári melegben elmegy vele medencézni. Nagyon jól kiegészítjük egymást, mert bár ő üzletember, mégis ízig-vérig művészlélek. Én pedig művésznő vagyok, de van egy kifejezetten racionális énem is. Így a művészetről és a számokról ugyanúgy tudunk beszélgetni, sőt, vannak közös ingatlanprojektjeink is. Imádunk együtt lenni, többnyire közösen utazunk Budapestre és Bécsbe. Ha Milán konferenciára megy, néha elindul egy-két nappal előbb, de hamar hiányozni kezdünk neki, úgyhogy igyekszik haza, vagy mi megyünk utána. Nem igazán szoktunk külön lenni” – mesélte Andrea.
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