Osvárt Andrea gyermekéről: „Minőségi változás történt az életemben”

A színésznő Luna születésével teljesen új időszámítás kezdődött: a korábbi rohanást nyugodtabb, családközpontú élet váltotta fel. Bár a színészetet továbbra is igazi hivatásának tartja, Osvárt Andrea gyermeke jelenleg a legfontosabb az életében.

Osvárt Andrea gyermeke, Luna születése óta a családra fókuszál

(Fotó: hot! magazin/archív)

Osvárt Andrea kislánya születése óta a családot helyezi előtérbe.

A színésznő most fokozatosan tér vissza a munka világába.

Luna érkezésével nyugodtabbá és harmonikusabbá vált az élete.

Andrea bevallotta, hogy egyáltalán nem tartja magát szigorú anyukának.

Osvárt Andrea párjával, Milánnal Bécs és Magyarország között ingázva nevelik gyermeküket.

Osvárt Andrea gyermekéről és hivatásáról is beszélt

Amikor Osvárt Andrea megkapta a felkérést, hogy ő legyen az augusztus 27–29-ig tartó Veszprém–Balaton Filmpiknik házigazdája, egy pillanatig sem habozott, örömmel mondott igent a lehetőségre, amely fontos állomás az életében.

„Számomra ez a rendezvény a visszatérést jelenti a munka világába. Amióta családot alapítottam, egyáltalán nem dolgoztam, úgyhogy ez egy remek lehetőség az újrakezdésre. Jelenleg nem tudnék hetekig távol lenni az otthonomtól, így ez a háromnapos rendezvény kezdésnek pont ideális. Az is sokat nyomott a latban, hogy a Filmpiknikre Veszprémben és Balatonfüreden kerül sor, ami óriási szerencse, hiszen a nyár közepén amúgy is a balatoni nyaralónkban vagyunk. Így szerencsére nem kell messzire utaznom a kislányomtól és a családomtól, végig a közelükben lehetek” – kezdte a hot!-nak.

Osvárt Andrea gyereknevelésről: „Nem szeretnék értékes perceket elvenni a kislányomtól”

Andrea igazi polihisztor a hazai sztár­világban: előbb sikeres modellként, azután színésznőként és producerként is ­bizonyított. Bár a színművészetet tartja az igazi hivatásának, jelenleg az anyai szerep élvez elsőbbséget az életében.

Producereként már jó pár éve nem vagyok aktív, úgyhogy leginkább színésznőnek érzem magam. Belekóstoltam a háttérmunkákba is, az nagyon tanulságos és érdekes tapasztalás volt, de a közeljövőben nem tervezek producerként visszatérni. Az egy rendkívül kemény, férfias szakma, rengeteg időt és ener­giát kíván, én pedig most nem szeretnék értékes perceket elvenni a kislányomtól.

Hosszú és sikeres pályafutásának köszönhetően ma már abban a helyzetben van, hogy nyugodt szívvel hátradőlhet, és minden idejét a családjának szentelheti.