Így pakold el a nyári ruháid, ha még jövőre is fel akarod venni

Megérkezett a szeptember, vele együtt pedig hűvösebb szelek járnak, úgyhogy itt az ideje az őszi nagytakarításnak és a nyári ruhák elpakolásának. Na de hogyan rendszerezzük a gönceinket a szekrényben, és mit tegyünk, hogy jövőre is kiváló minőségűek legyenek a darabjaink? Mutatjuk a legfontosabb praktikákat és hibákat is, amelyeket sokan elkövetnek ilyenkor.
Az ősz közeledtével eljött a szezonális gardróbrendezés ideje. A nyári ruhák elrakása azonban nem merül ki annyiban, hogy mindent gyorsan bedobálunk egy dobozba. Ha azt szeretnénk, hogy jövő tavasszal is szép állapotban kerüljenek elő, néhány alapszabályt érdemes betartani.
Talán ez az egyik legnagyobb hiba. Még ha egy ruhadarab tisztának is tűnik, az izzadság, a testápoló vagy a parfüm maradványai ott lehetnek az anyagon. Hosszú hónapok alatt ezek kellemetlen szagot, foltokat, sőt párás környezetben akár penészedést is okozhatnak. A nyári ruhák elpakolása előtt ezért minden darabot mossunk ki a címkén szereplő előírás szerint, majd teljesen szárítsuk meg.
A nyári ruhák hajtogatása sem másodlagos. A pólókat, rövidnadrágokat és könnyebb darabokat nyugodtan összehajthatjuk, a kényesebb, könnyen gyűrődő ruháknál azonban figyeljünk oda a megfelelő tárolásra. Emellett a legnagyobb bűn, ha a ruhákat összepréseljük egyetlen hatalmas kupacba: a túlzsúfolt tárolóban ugyanis könnyebben alakulhat ki dohos szag. A Tom's Guide szakértői szerint a ruhák között érdemes valamennyi helyet hagyni, hogy megfelelően szellőzhessenek.
A vákuumzsák remek helyspóroló megoldás lehet, de nem minden ruhadarabnak tesz jót. A kényes, díszített, vagy természetes szálas anyagokat – például bizonyos gyapjú-, kasmír- vagy selyemdarabokat – nem érdemes hosszú időre erősen összenyomva tárolni. Ezeknek inkább megfelelően szellőző tárolóhelyet válasszunk.
A nyári ruhák tárolása során kerüljük a nedves, forró vagy közvetlen napfénynek kitett helyeket. A hűvös, száraz környezet az ideális. Elpakolás előtt érdemes átnézni a ruhákat: ami már szakadt, foltos vagy hónapok óta nem került elő, annak talán nem kell foglalnia a helyet a következő szezonig.
Plusz tipp a ruhamolyok ellen
A ruhamolyok kifejezetten kedvelik a természetes, szálas anyagokat, ezért gyakran megkárosíthatják azokat. Szakértők szerint a levendulás vagy cédrusos illatzsák segíthet távol tartani ezeket a bestiákat, a ruhákat pedig emiatt is érdemes tisztán és megfelelően lezárva tárolni.
Ha betartod ezeket a tippeket, akkor se a dohos szag, se az idő, sem a pára, sem a molyok nem fogják tönkretenni az eltett ruháid!
Gyakorlati tippeket az alábbi videóban találhatsz a hajtogatáshoz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.