Így pakold el a nyári ruháid, ha még jövőre is fel akarod venni

Cikkünkben szót ejtünk arról, miért nem szabad koszosan vagy nedvesen elrakni a nyári ruhákat.

Megmutatjuk, melyik ruhát érdemes hajtogatni, és mit nem szabad vákuumzsákba tenni.

Megtudhatod azt is, hogyan előzheteted meg, hogy jövő tavasszal dohos szagú vagy molyrágta ruhákat találj a szekrényben.

Megérkezett a szeptember, vele együtt pedig hűvösebb szelek járnak, úgyhogy itt az ideje az őszi nagytakarításnak és a nyári ruhák elpakolásának. Na de hogyan rendszerezzük a gönceinket a szekrényben, és mit tegyünk, hogy jövőre is kiváló minőségűek legyenek a darabjaink? Mutatjuk a legfontosabb praktikákat és hibákat is, amelyeket sokan elkövetnek ilyenkor.

A nyári ruháknak télen a szekrényben a helye! Na de hogyan? Mutatjuk! Fotó: Elya Vatel

Így pakold el a nyári ruhákat, ha nem akarod, hogy tönkremenjenek

Az ősz közeledtével eljött a szezonális gardróbrendezés ideje. A nyári ruhák elrakása azonban nem merül ki annyiban, hogy mindent gyorsan bedobálunk egy dobozba. Ha azt szeretnénk, hogy jövő tavasszal is szép állapotban kerüljenek elő, néhány alapszabályt érdemes betartani.

Sose tedd el mosás nélkül!

Talán ez az egyik legnagyobb hiba. Még ha egy ruhadarab tisztának is tűnik, az izzadság, a testápoló vagy a parfüm maradványai ott lehetnek az anyagon. Hosszú hónapok alatt ezek kellemetlen szagot, foltokat, sőt párás környezetben akár penészedést is okozhatnak. A nyári ruhák elpakolása előtt ezért minden darabot mossunk ki a címkén szereplő előírás szerint, majd teljesen szárítsuk meg.

Nem mindegy, hogyan hajtogatod

A nyári ruhák hajtogatása sem másodlagos. A pólókat, rövidnadrágokat és könnyebb darabokat nyugodtan összehajthatjuk, a kényesebb, könnyen gyűrődő ruháknál azonban figyeljünk oda a megfelelő tárolásra. Emellett a legnagyobb bűn, ha a ruhákat összepréseljük egyetlen hatalmas kupacba: a túlzsúfolt tárolóban ugyanis könnyebben alakulhat ki dohos szag. A Tom's Guide szakértői szerint a ruhák között érdemes valamennyi helyet hagyni, hogy megfelelően szellőzhessenek.

A vákuumzsák sem való mindenre

A vákuumzsák remek helyspóroló megoldás lehet, de nem minden ruhadarabnak tesz jót. A kényes, díszített, vagy természetes szálas anyagokat – például bizonyos gyapjú-, kasmír- vagy selyemdarabokat – nem érdemes hosszú időre erősen összenyomva tárolni. Ezeknek inkább megfelelően szellőző tárolóhelyet válasszunk.